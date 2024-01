Partynacht endet mit Körperverletzung

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer Körperverletzung rückte eine Polizeistreife am Neujahrsmorgen zu einer Bar in der Pirmasenser Straße aus. Hier war es zwischen zwei Männern zu einer Auseinandersetzung gekommen. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte ein 39-jähriger Partygast zusammen mit einem Bekannten gegen 08:15 Uhr die Kneipe verlassen.

Vor der Tür schlug der Begleiter dem 39-Jährigen ohne erkennbaren Grund unmittelbar ins Gesicht. Der Mann wurde durch den Schlag verletzt und musste durch den hinzugerufenen Rettungsdienst behandelt werden. Der Angreifer muss sich jetzt wegen des Verdachts der Körperverletzung rechtfertigen. |kfa

Mehrere Kennzeichen gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Wegen des Diebstahls von Fahrzeugkennzeichen ermittelte die Polizei am Neujahrstag in der Mennonitenstraße und im Asternweg. Zunächst meldete sich eine 51-jährige Anwohnerin und gab an, dass eins ihrer Autokennzeichen fehlen würde. Noch während die Beamten den Sachverhalt aufnahmen, fiel ihnen auf, dass bei sieben weiteren Autos ebenfalls mindestens ein Nummernschild fehlte.

Laut Angaben der Geschädigten, muss der unbekannte Täter wohl zwischen Sonntag 19 Uhr und Montag 13:20 Uhr, zugeschlagen und die Schilder an den am Straßenrand geparkten Autos abmontiert haben. Zeugen die während des genannten Tatzeitraums in den beiden Straßen etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten sich unter 0631-369 2150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |kfa

Kreis Kaiserslautern

Taxifahrer nach Streit verletzt

Mackenbach (ots) – Eine Taxifahrt endete am frühen Montagmorgen anders als gedacht. Nachdem der 34-jährige Fahrer seine beiden Fahrgäste von Kaiserslautern nach Mackenbach chauffiert hatte, forderte er den zu entrichtenden Fahrpreis ein. Hierüber gerieten die Beteiligten aber in Streit, was darin endete, dass die 22- und 23-jährigen Passagiere den Taxifahrer angriffen und ihn leicht verletzten.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten trafen die Tatverdächtigen vor Ort an und kontrollierten sie. Eine entsprechende Anzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung wurde aufgenommen. |kfa

Brand eines Nebengebäudes

Hochspeyer (ots) – Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei eilten am Dienstagmorgen in die Hauptstraße in Hochspeyer. Der Grund: Der Dachstuhl eines freistehenden Nebengebäudes brannte. Die Brandbekämpfer konnten das Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Einfamilienhaus verhindern und den Brand löschen. Dennoch wurde das Gebäude durch das Feuer komplett zerstört.

Derzeit wird der Schaden auf einen 6-stelligen Betrag geschätzt. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Ursache des Feuers dauern an. Hierzu wurde auch ein Brandgutachter beauftragt. |kfa.