Bundespolizei verhindert Messerstecherei in S-Bahn – Zeuge mit Haftbefehl gesucht

Am ersten Tag des neuen Jahres schritten Bundespolizisten professionell und sicher ein und beendeten damit eine Auseinandersetzung zweier Personen. Zudem vollstreckten die Beamten einen Haftbefehl bei einem Zeugen.

In der S-Bahnlinie 8 kam es zu einem Streit zwischen einem 20-jährigen Iraker und einem 23-jährigen Afghanen. Hierbei zog der Afghane ein Messer. Ein 25-jähriger Zeuge wollte das Messer an sich nehmen und damit den Streit beenden. Dies gelang ihm jedoch nicht und er zog sich eine Schnittverletzung zu.

Bei Eintreffen der Beamten legte der 23-Jährige das Klappmesser sofort weg und folgte den Anweisungen der Bundespolizisten. Gegen den Iraker und den Afghanen läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung.

Die Überprüfung des Zeugen ergab außerdem, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwalt Rottweil vorliegt. Die Geldstrafe wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz in Höhe von 600 Euro zahlte er und entging damit seiner Haftstrafe.

Diebstahl aus ICE – Täter wird dem Haftrichter vorgeführt

Frankfurt am Main (ots) – Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

ermittelt gegen einen 24-jährigen Mann wegen Diebstahls am Neujahrsabend aus

einem abfahrbereiten ICE im Hauptbahnhof Frankfurt am Main. Im Rahmen der

Ermittlungen konnte ihm ein weiterer Diebstahl vom 25. Dezember 2023 zugeordnet

werden, nun wird der wohnsitzlose Mann dem Haftrichter vorgeführt.

Bei der gestrigen Tat entwendete der 24-Jährige eine Markenjacke im Wert von

150,- Euro. Diese durchsuchte der Mann noch auf dem Bahnsteig und wurde hierbei

von Mitarbeitern der Deutschen Bahn Sicherheit festgestellt. Eine durchgeführte

Videoauswertung erbrachte die Erkenntnis, dass die Jacke entwendet wurde und

über einen Ausruf im ICE konnte die 20-jährige Geschädigte ermittelt werden.

Bereits am 25. Dezember 2023 schlug der 24-Jährige in einem ICE zu und

entwendete einen Koffer mit Inhalt im Gesamtwert von 2.000,- Euro.

Frankfurt – Höchst: Zivilfahnder stellen mehr als drei Dutzend Werkzeuge und ein Fahrrad sicher

Frankfurt (ots) – (lo) Am Neujahrsabend (01. Januar 2024) wurde ein Gauner von

Zivilfahndern festgenommen, nachdem er versucht hatte, mutmaßlich gestohlenes

Werkzeug über eine Internetverkaufsplattform zu verkaufen.

Zwei Geschädigte meldeten sich am späten Abend auf dem 17. Polizeirevier und

teilten den Beamten mit, dass sie ihr Ende November 2023 von einer Baustelle in

Mörfelden-Walldorf gestohlenes Werkzeug auf einem Internetverkaufsportal

entdeckt und ein Treffen mit dem Verkäufer vereinbart hätten.

Gegen 23.00 Uhr fand das Verkaufsgespräch am Höchster Bahnhof statt. Doch

anstatt des Klingelns im Portemonnaie des Hehlers klickten bei ihm die

Handschellen der Zivilfahnder. Ein genauerer Blick in das Fahrzeug des

35-jährigen Frankfurters lohnte sich, denn darin befanden sich weitere

Werkzeuge. Rund drei Dutzend hochwertige Werkzeuge und ein hochwertiges Fahrrad

ohne Eigentumsnachweis stellte die Polizei in der Wohnung des Mannes sicher.

Der Tatverdächtige wird nun wegen des Verdachts der Hehlerei zur Verantwortung

gezogen.

Neuer Führungsdienst der Feuerwehr Frankfurt im Einsatz

Als großer Chemiestandort verzeichnet Frankfurt einen hohen Umschlag an Gefahrgut, sowohl auf der Straße und der Schiene, als auch auf dem Wasser. Um auf Unfälle gut vorbereitet zu sein, ist die Feuerwehr Frankfurt seit jeher im Bereich Umweltschutz breit aufgestellt. Ab dem 02.01.2024 ist ein neuer Führungsdienst im Einsatz, mit dem die Feuerwehr Frankfurt bei Alarmierungen aufgrund chemischer, biologischer, radiologischer oder nuklearer (CBRN) Gefahren ein noch schnelleres und sicheres Eingreifen gewährleistet.

„Der neue Führungsdienst C5 wird in Zukunft unter anderem als CBRN-Fachberater bereitstehen. Für diese Zusatzaufgabe werden Kolleginnen und Kollegen besonders ausgebildet“, berichtet Dr. Sebastian Foraita, Sachgebietsleitung Grundsatz und Umweltschutz. „Nicht nur als Chemiestandort, sondern auch als Metropolregion mit regelmäßigen Großereignissen, wie zum Beispiel der bevorstehenden Fußball-Europameisterschaft 2024, ist die Vorbereitung auf Einsätze mit gefährlichen Stoffen von großer Bedeutung.“

Der neue C-Dienst 5 entsteht aus einer internen Umstrukturierung. 13 Kolleginnen und Kollegen haben die freiwillige Zusatzweiterbildung absolviert. Regelmäßige Übungen und Fortbildungen bereiten sie auf den Ernstfall vor. Der C5 ist ab sofort im 24h-Dienst aktiv. Er übernimmt reguläre C-Dienst-Aufgaben, die Fachberatung für CBRN-Gefahren sowie die Leitung der Befehlsstelle. Hier koordiniert die Einsatzleitung komplexe Lagen und gewährleistet reibungslose Abläufe.

Neben der Schulung der Einsatzkräfte wird auch technisch und logistisch aufgestockt. In der Leitstelle am Hauptsitz der Feuerwehr Frankfurt wurde bereits eine neue Messzentrale eingerichtet. Darüber hinaus soll im kommenden Jahr zusätzliche Messtechnik angeschafft werden.

„Gefährdet ein chemischer, biologischer, radiologischer oder nuklearer Stoff die Bevölkerung, müssen wir schnellstmöglich die potenziellen Folgen und die Entwicklung der Situation analysieren. Dafür steht uns modernste Messtechnik zur Verfügung“, erklärt Andreas Ruhs, Direktionsbereichsleitung Exekutiver Schutz und Rettung. „Insbesondere wenn wir es mit einem unbekannten Stoff zu tun haben, benötigen wir Geräte für komplexe Analysen. Um für Frankfurt und die Region noch besser aufgestellt zu sein, werden wir in den kommenden Monaten in Analysetechnik investieren. Dabei orientieren wir uns an den Standards der Analytischen Task Force Deutschland.“

Die Messfahrzeuge der Feuerwehr Frankfurt sind auf den Feuerwachen 1 und 10 stationiert und stets einsatzbereit. Die nächsten Standorte, die Expertise und Geräte für CBRN-Schutz in diesem Umfang vorhalten, liegen Richtung Süden in Mannheim und Richtung Norden in Köln. Dementsprechend unterstützt die Feuerwehr Frankfurt auch bei Mess-Einsätzen über das Stadtgebiet hinaus.

Frankfurt: Vorläufige Bilanz der Frankfurter Polizei zum Jahreswechsel 2023 / 2024

Frankfurt (ots) – Die Frankfurter Polizei blickt auf eine arbeitsintensive und

herausfordernde Nacht anlässlich der Feierlichkeiten im Frankfurter Stadtgebiet

zum Jahreswechsel 2023 / 2024 zurück.

Über 600 Einsatzkräfte waren auch in diesem Jahr in der Silvesternacht

zusätzlich zu den ohnehin im Dienst befindlichen Polizeibeamtinnen und -beamten

im Stadtgebiet unterwegs, um für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu

sorgen. Die starke Präsenz zeigte Wirkung.

Die häufigsten Einsatzanlässe für die Polizei waren der missbräuchliche Gebrauch

von Feuerwerkskörpern, Körperverletzungsdelikte, Verstöße gegen das Waffengesetz

und Sachbeschädigungen. Der Schwerpunkt der polizeilichen Maßnahmen

konzentrierte sich in diesem Jahr auf die Frankfurter Innenstadt sowie Alt

Sachsenhausen. Durch konsequentes Einschreiten gelang es jedoch in allen Fällen

die Lage schnell zu beruhigen.

Die vorläufige Bilanz der Silvesternacht in Zahlen:

548 Personenkontrollen, 153 Platzverweise, 46 vorübergehende

Freiheitsentziehungen (darunter 39 vorläufige Festnahmen wegen unterschiedlicher

Delikte sowie sieben Ingewahrsamnahmen aus präventiven Gründen), 93

sichergestellte pyrotechnische Gegenstände, 50 polizeilich bekannte Brände –

darunter Mülltonnen, Sperrmüll, Autos und Wohnungen.

Es kam zu zehn, bislang gemeldeten, Angriffen auf Einsatzkräfte von Feuerwehr,

Rettungsdiensten und Polizei. Fünf Polizeibeamte wurden im Zuge der

Einsatzmaßnahmen verletzt. Im Rahmen der Kontrolle eines Fahrzeugs in der

Frankfurter Innenstadt, besetzt mit zwei Personen, wurden im Kofferraum

erhebliche Mengen an pyrotechnischen Gegenständen sowie ein Samurai-Schwert

aufgefunden und sichergestellt.

In einem weiteren Fall führte eine Person bei einer Kontrolle auf dem Eisernen

Steg eine PTB-Waffe bei sich, sie wurde festgenommen.

Der „Eiserne Steg“ war als Örtlichkeit für den Jahreswechsel erneut derart

beliebt, dass bereits gegen 23.00 Uhr der weitere Zulauf wegen Überfüllung

gestoppt werden musste.

Auch auf der Konstablerwache sowie der angrenzenden Zeil war über den gesamten

Silvesterabend ebenfalls ein hohes Personenaufkommen zu verzeichnen.

Sowohl dieses als auch der unsachgemäße Gebrauch von Pyrotechnik führten zu

zahlreichen polizeilichen Einsätzen. Eine große Gefahr stellten in diesem

Zusammenhang gezielt auf Personen und Fahrzeuge – darunter auch Einsatzfahrzeuge

von Feuerwehr und Polizei – geworfene Feuerwerkskörper und Böller dar.

Nachdem auf der Konstablerwache kurz nach Mitternacht massiv Pyrotechnik

gezündet und aus Menschenmengen heraus unter anderem auch auf Passanten geworfen

wurde, erfolgten umfangreiche Kontrollmaßnahmen im Umfeld des Plateaus. Nach

einem Angriff auf den dortigen Lautsprecherwagen der Polizei wurden 15 Personen

kontrolliert und noch vor Ort einer Identitätsfeststellung unterzogen. Zwei

Personen wurden nach Auswertung des vorhandenen Videomaterials in diesem

Zusammenhang festgenommen.

Die größte Herausforderung der Silvesternacht lag aus polizeilicher Sicht in dem

unsachgemäßen Gebrauch von pyrotechnischen Gegenständen in der

hochfrequentierten Innenstadt, insbesondere im Bereich der Konstablerwache und

Zeil.

Bei den genannten Zahlen und Sachverhalten handelt es sich wie eingangs bereits

erwähnt um eine vorläufige polizeiliche Bilanz der Silvesternacht. Die Erfahrung

hat gezeigt, dass mitunter erst einige Tage später Strafanzeige erstattet wird.

Die Frankfurter Polizei bittet potentielle Geschädigte unbedingt zeitnah

Strafanzeige zu erstatten, um Ermittlungserfolge nicht zu gefährden.

Die Frankfurter Polizei dankt ihren Kooperationspartnern, der Stadt Frankfurt am

Main und der Bundespolizei sowie der Feuerwehr Frankfurt, für die gute

Zusammenarbeit und wünscht allen ein frohes neues und gesundes Jahr 2024!

Frankfurt – Eckenheim: Festnahme nach Wohnungseinbruch

Frankfurt (ots) – (th) Am Montag, den 01. Januar 2024 kam es in der Gederner

Straße zu einem Wohnungseinbruch. Die beiden Täter wurden festgenommen. Die

beiden 36 und 38 Jahre alten Täter verschafften sich zunächst auf unbekannte

Weise Zugang zu dem Mehrfamilienhaus, und hebelten im Anschluss die Wohnungstür

des Geschädigten auf. Zum Tatzeitpunkt befanden sich keine Personen in der

Wohnung. Der 34 Jahre alte Wohnungsinhaber erhielt gegen 02.15 Uhr über sein

Mobiltelefon eine Alarmierung, ausgelöst durch das im Kinderzimmer befindliche

„Babyphone“. Über dieses konnte er einen Täter erkennen und verständigte

umgehend die Polizei. Diese traf kurz darauf ein und konnte die beiden Täter

widerstandlos festnehmen. Sie hatten bereits zwei hochwertige Armbanduhren

eingesteckt. Beide wurden zwecks richterlicher Vorführung in das zentrale

Polizeigewahrsam eingeliefert. Anzumerken ist noch, dass einer der Täter,

offenbar zur Tarnung, eine Thermobox eines Lieferservice mit sich führte.

Frankfurt – Oberrad: Brand an Mehrfamilienhaus

Frankfurt (ots) – (th) Am Montag, den 01. Januar 2024 kam es gegen 0.20 Uhr in

der Offenbacher Landstraße zu einem Brand an einem Mehrfamilienhaus. Verletzt

wurde niemand. Der Sachschaden wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Vermutlich

durch unkontrollierten Gebrauch von Feuerwerkskörpern geriet Unrat im Nahbereich

des Mehrfamilienhauses in Brand, welcher sich dann ins Innere des Erdgeschosses

sowie auf die rückseitige Fassade des Gebäudes ausweitete. Das Gebäude wurde

während der Löscharbeiten evakuiert. Nach Abschluss dieser konnten die Bewohner

wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Das Restaurant im Erdgeschoss des

Mehrfamilienhauses wurde durch den Brand beschädigt. Es war zum Zeitpunkt des

Brandes nicht besucht. Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt – Ostend: Brandstiftung an PKW

Frankfurt (ots) – (th) Am Montag, den 01. Januar 2024 wurden um kurz nach

Mitternacht zwei Fahrzeuge, ein Mercedes-Benz sowie ein BMW, im Bereich des

Danziger Platzes durch Unbekannte in Brand gesteckt. Beide Fahrzeuge wurden

durch den Brand stark beschädigt. Auch ein im unmittelbaren Nahbereich geparkter

Toyota wurde durch die Hitzeentwicklung stark in Mitleidenschaft gezogen. Der

Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 90.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt – Griesheim: Brand in Geschäftshaus

Frankfurt (ots) – (th) Am Sonntag, den 31. Dezember 2023 kam es zu einem Brand

in einem Geschäftshaus in der Waldschulstraße im Stadtteil Griesheim. Es

entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe; Personen wurden nicht

verletzt. Gegen 01.15 Uhr wurde der Brand in dem Geschäftshaus, welches einen

Imbiss sowie einen Lebensmittelmarkt beheimatet, gemeldet. In dem

Lebensmittelmarkt stand das dazugehörige Büro in Vollbrand. Der 21-jährige

Mitteiler und Geschädigte wurde durch einen ausgelösten Brandmelder darauf

aufmerksam. Der Verkaufsraum des Lebensmittelmarktes wurde durch den Brand

ebenfalls verrußt und beschädigt. Ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende

Wohngebäude konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhindert

werden. Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Frankfurt – Westend: Sachbeschädigung

Frankfurt (ots) – (th) Am Samstag, den 30. Dezember 2023 kam es gegen 22.00 Uhr

zu einer Sachbeschädigung an einer Bankniederlassung in der Taunusanlage.

Unbekannte warfen mehrere Glasbehältnisse auf das Firmengebäude, wodurch es zur

Beschädigung der Glasscheiben kam. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 2000

Euro. Die Ermittlungen zu möglichen Tatverdächtigen und Hintergründen dauern an.

Frankfurt – Niederrad: Balkonbrand

Frankfurt (ots) – (th) Am Samstag, den 30. Dezember 2023 kam es Im Mainfeld im

Stadtteil Niederrad zu einem Balkonbrand in einem mehrstöckigen Wohnhaus. Es

wurde niemand verletzt. Gegen 20.30 Uhr kam es zu einem Brand auf einem

öffentlich zugänglichen Balkon im 9. Stock eines Wohnhauses. Dieser konnte durch

die Feuerwehr gelöscht werden. Am Haus entstand Sachschaden. Zwei Stunden später

wurde erneut ein Brand an der Tatörtlichkeit gemeldet. Dieses Mal brannte ein

Busch, welcher sich unmittelbar unterhalb des zuvor beschädigten Balkons befand.

Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 4000 Euro. Personen wurden nicht

verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt – Griesheim: Wohnungsbrand

Frankfurt (ots) – (th) Am Samstag, den 30. Dezember 2023 kam es im Bereich Auf

dem Schafberg in Griesheim zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Es

wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt.

Gegen 11.30 Uhr bemerkten die Bewohner der Wohnung einen Brand auf ihrem Balkon.

Ein 64-Jähriger sowie seine vier Kinder im Alter von 11 bis 20 Jahren verließen

unmittelbar die Wohnung und alarmierten die Feuerwehr. Diese konnte den Brand,

welcher sich bereits auf die Wohnung ausgeweitet hatte, zügig löschen. Andere

Wohnungen waren nicht betroffen. Nach derzeitigem Stand dürfte ein technischer

Defekt ursächlich für den Brand gewesen sein. Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt – Bergen-Enkheim: Balkonbrand

Frankfurt (ots) – (th) Am Freitag, den 29. Dezember 2023 kam es in der

Siebenbürgenstraße zu einem Balkonbrand. Eine Person wurde leicht verletzt. Der

Sachschaden liegt bei ca. 5000 Euro. Gegen 17.30 Uhr geriet, vermutlich

ausgelöst durch die heiße Asche einer Zigarette, ein Karton auf dem Balkon in

Brand. Dieser weitete sich dann auf den Balkon aus. Der Wohnungsinhaber, ein

37-jähriger Mann, lag derweil schlafend auf der Couch, wurde aber durch den

starken Brandgeruch geweckt. Er verließ umgehend die Wohnung und verständigte

die Feuerwehr. Diese konnte den Brand schnell löschen. Es entstand lediglich

Sachschaden an dem Balkon. Der 37-Jährige wurde durch die Rauchgasintoxikation

leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt – Sachsenhausen: Festnahme nach Drogenfund

Frankfurt (ots) – (th) Am Freitag, den 29. Dezember 2023 kontrollierten

Polizeibeamte das Fahrzeug eines Fahrdienstes im Bereich der Babenhäuser

Landstraße. Bei dem Fahrgast fanden sie eine größere Menge Rauschgift; es folgte

die Festnahme. Gegen 19.40 Uhr kontrollierte eine Streife das Fahrzeug eines

Fahrdienstes, welches mit dem Fahrer sowie einem 18-jährigen Fahrgast besetzt

war. Während der Kontrolle nahmen die Beamten einen deutlichen Cannabisgeruch

aus dem Inneren des Fahrzeugs war. Im Rahmen der folgenden Durchsuchung konnten

bei dem 18-Jährigen ca. 500 Gramm Haschisch, über 10 Gramm Kokain sowie 9000

Euro Bargeld und mehrere Mobiltelefone aufgefunden werden. Bei der Kontrolle des

Fahrers wurden keine Auffälligkeiten festgestellt, die auf eine Beteiligung

hindeuteten; er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort

entlassen. Der 18-jährige Beschuldigte hingegen, der über keinen festen Wohnsitz

verfügt, wurde festgenommen, und zwecks richterlicher Vorführung in das zentrale

Polizeigewahrsam eingeliefert.