Unbekannte malen Hakenkreuz auf Gehweg

Schwalmstadt, Tatzeit: bis Montag, 02.01.2024, 09:30 Uhr

Im Laufe der letzten Tage haben unbekannte Täter in der Wiederholdstraße den Gehweg mit einem Graffiti beschmiert. Hierbei wurde ein Hakenkreuz in silberner Farbe aufgebracht.

Das Graffiti konnte rückstandslos entfernt werden. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.

Die Kriminalpolizei Homberg wird wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gegen unbekannte Täter ermitteln.Hinweise bitte unter 05681/774-0.

Sachbeschädigung an Pkw durch Reifenstechen

Tatzeit: Samstag, 30.12.2023, 21:00 Uhr bis Sonntag, 31.12.2023, 10:00 Uhr

Unbekannte Täter haben in Felsberg-Gensungen auf einem Parkplatz eines dortigen Getränkemarkts in der Bahnhofstraße die Reifen von geparkten Autos platt gestochen.

Insgesamt wurden die Reifen von drei Autos angegangen. Es handelte sich hier um einen schwarzen Hyundai Getz, einen blauen Skoda Fabia sowie um einen grauen Volkswagen Polo. Zum Teil wurden mehrere Reifen eines Autos komplett beschädigt. Hierdurch entstand ein derzeitig geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von 800,- EUR.

Die Polizeistation in Melsungen ermittelt in den Fällen.

Hinweise bitte unter Telefon 05661/7089-0.

Einsatzlage am Silvesterwochenende 30.12.2023 bis 01.01.2024

Es gab eine Vielzahl von Einsätzen der Feuerwehr und Polizei im Rahmen von Bränden. Hierbei handelte es sich um Mülltonnenbrände, Heckenbrände sowie um Sachbeschädigungen durch Feuer (z.B. an Briefkästen), die in Zusammenhang mit dem Abfeuern von pyrotechnischen Gegenständen gebracht werden konnten.

In einem Fall in Willingshausen kam es am 01.01.2024 (00:17 Uhr) zu einem Wohnungsbrand, da laut Zeugen ein brennender Feuerwerkskörper durch eine geöffnete Balkontür in eine Wohnung gelangte. Hierdurch gerieten Teile der Wohnung in Brand. Bewohner wurden noch bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 50.000,- EUR.

In Borken geriet eine Mülltonne in Brand. Bei dem Versuch die Mülltonne zu löschen zog sich ein 63-jähriger Mann leichte Brandverletzungen zu. Er wurde vor Ort ambulant durch Rettungskräfte versorgt. Durch das Feuer entstand auch Sachschaden an einer Hausfassade in geschätzter Höhe von 6.000,- EUR.

Weitere herausragende Einsatzlagen können in diesem Zusammenhang nicht benannt werden. Insgesamt betrachtet kam es im Schwalm-Eder-Kreis zu einem erhöhten Einsatzaufkommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen liegen der Polizei keine weiteren Informationen über verletzte Personen vor. Die Gesamthöhe der im Schwalm-Eder-Kreis entstandenen Sachschäden, im Zusammenhang mit den vorgenannten Vorfällen, kann derzeit nicht beziffert werden.