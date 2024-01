Zug mit Farbe besprüht – Bundespolizei ermittelt

Kassel (ots) – Im Kasseler Hauptbahnhof beschmierten bislang Unbekannte eine

abgestellte Cantusbahn auf einer Fläche von 45qm. Festgestellt wurde der Schaden

durch Mitarbeiter der Verkehrsgesellschaft an Neujahr gegen 1:30 Uhr.

Hoher Sachschaden

Der angerichtete Schaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt.

Zeugen gesucht! Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen

aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen

kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561-81616 0 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

Einbruch in Einfamilienhaus am Brasselsberg: Kripo sucht Zeugen

Kassel-Brasselsberg: Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Birkenkopfstraße in Kassel suchen die Ermittler des zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren unbekannte Täter in der Zeit zwischen Sonntagvormittag, 11:45 Uhr, und dem gestrigen Montagnachmittag, 17:00 Uhr, über eine Terrassentür auf der Gebäuderückseite eingestiegen, nachdem sie diese mit mitgebrachtem Werkzeug gewaltsam aufgebrochen hatten. Im Haus begaben sich die Einbrecher in sämtlichen Räumen auf Beutezug. Mit Goldmünzen, Bargeld, mehreren Schmuckstücken, einem TV-Gerät, einer Digitalkamera und Tablets flüchteten sie letztlich in unbekannte Richtung.

Wer den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Kirchen-Einbrecher erbeuten sakrale Gegenstände: Zeugen im Vorderen Westen gesucht

Kassel-Vorderer Westen: Bislang unbekannte Täter sind in der Silvesternacht in eine Kirche im Vorderen Westen in Kassel eingebrochen. Dabei erbeuteten sie neben der Kollekte mehrere sakrale Gegenstände aus dem Altarbereich wie goldene Kronen, einen silbernen Ölsalbungsstift, Öllampen und Weihrauchgefäße. Die mit den weiteren Ermittlungen in diesem Fall betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatten die Täter zunächst versucht, die Eingangstür zu der Kirche in der Friedrich-Ebert-Straße, nahe dem Aschrottpark, aufzuhebeln. Als dies misslang, schlugen die Einbrecher mit einem Stein die Scheibe eines Toilettenfensters ein und gelangten so in das Gebäude, wo sie alle Räume nach Wertsachen durchsuchten und abgeschlossene Schränke aufbrachen. Mit dem erbeuteten Bargeld und den sakralen Gegenständen flüchteten die Täter über das aufgebrochene Fenster nach draußen, wo sich ihre Spur verliert. Wann genau in der Nacht zum Neujahrstag der Einbruch stattgefunden hat, ist bislang ungeklärt.

Zeugen, die den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu dem Einbruch geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Folgemeldung zu tragischem Unfall im Bergpark Wilhelmshöhe: Weiterhin keine Hinweise auf Fremdverschulden

Kassel-Bad Wilhelmshöhe: Nachdem es am vergangenen Donnerstag im Kasseler Bergpark zum Sturz einer 28-jährigen Frau gekommen war, die infolge ihren schweren Verletzungen verstorben ist, haben sich bei den Ermittlungen der Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo zum Unfallhergang weiterhin keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder ein strafbewehrtes Verhalten ergeben. Auch Anhaltspunkte für einen möglichen Verstoß gegen Verkehrssicherungspflichten liegen nicht vor. Die Ermittler gehen von einem tragischen Unfallgeschehen aus.

Der Unfall hatte sich gegen 13:30 Uhr im oberen Bereich des Bergparks zwischen der Plattform am Fuße des Oktogons und dem Plateau des Artischockenbassins ereignet. Die 28-Jährige aus dem Westerwaldkreis hatte gemeinsam mit Freundinnen den Herkules besucht. Nach Zeugenangaben soll sie auf den neben den Treppen befindlichen Wasserlauf der Kaskaden gestiegen sein, der aufgrund der Jahreszeit derzeit kein Wasser führt. Dort verlor sie das Gleichgewicht und stürzte rückwärts ca. 10 Meter in die Tiefe. Dabei wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie wenige Stunden später in einem Kasseler Krankenhaus verstarb. Die bei dem Unglück anwesenden Freundinnen der 28-Jährigen wurden von Notfallseelsorgern betreut.