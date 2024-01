Verkehrsunfälle auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit in Bad Hersfeld sowie Niederaula

Bad Hersfeld – Am Samstag, 30.12.2023, gegen 14:30 Uhr, befuhr ein 23jähriger Fahrer eines Audi SQ 7 aus Bad Hersfeld die Dippelstraße und wollte nach rechts in die Wehneberger Straße abbiegen. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn kam er nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr eine Verkehrsinsel. Hierbei kollidierte er mit einem Verkehrszeichen. Der Fahrer blieb unverletzt, der Sachschaden beläuft sich auf circa 20500 Euro.

Niederaula – Am Sonntag, 31.12.2023, gegen 17:10 Uhr, fuhr ein 58jähriger Fahrer eines Audi SQ 5 aus Niederaula vom Parkplatz des Rewe-Marktes und wollte nach links in die Schlitzer Straße einbiegen. Erst während des Einbiegens bemerkte er ein auf der Schlitzer Straße herannahendes Fahrzeug. Um einen Unfall zu vermeiden, beschleunigte er stark und wich auf den gegenüberliegenden Kundenparkplatz eines dortigen Geschäftshauses aus. Hier prallte er gegen eine Gabione und stieß diese um. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3150 Euro

Zusammenstoß

Schotten. Am Sonntag (31.12.), gegen 16 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem BMW 220 d die Vogelsbergstraße. In Höhe der Hausnummer 18 kam es aus noch unklarer Ursache zum Zusammenstoß mit dem Hyundai i 30 einer 25-jährigen Pkw-Fahrerin, welche die Vogelsbergstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Bei dem Unfall verletzte sich die Fahrerin schwer und ihr 24-jähriger Beifahrer leicht. Beide wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 22-Jährige blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von circa 30.000 Euro. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet die Polizeistation Lauterbach Zeuginnen und Zeugen, sich bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Autokennzeichen gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen in der Nacht zum 25. Dezember 2023 das hintere amtliche Kennzeichen FD-I 1001 von einem grauen Audi A5. Das Auto stand am Straßenrand in der Kreuzbergstraße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Lagerhalle

Flieden. In Rückers brachen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (30.12.23) in eine Lagerhalle auf einem gewerblich genutzten Grundstück ein und stahlen landwirtschaftlich genutzte Gegenstände – zwei Zapfwellen, zwei Werkzeugkästen und zwei Zugmäuler – im Gesamtwert von rund 11.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Autohaus

Fulda. Unbekannte begaben sich zwischen dem 22. und dem 27. Dezember 2023 auf das Gelände eines Autohauses in der Frankfurter Straße. Dort stahlen die Täter ein Ersatzrad im Wert von rund 300 Euro von einem Mercedes Sprinter. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrzeugscheibe beschädigt

Fulda. In der Gneisenaustraße beschädigten Unbekannte am Montag (01.01.), zwischen 1.30 Uhr und 11.50 Uhr, die Frontscheibe eines Audi. Es entstand rund 800 Euro Sachschaden. Das Auto stand auf einem öffentlichen Parkstreifen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Eichenzell. In der Mittelstraße in Rothemann hebelten Unbekannte in der Nacht zu Montag (01.01.) ein Küchenfenster auf und verursachten rund 300 Euro Sachschaden. Die Täter drangen ins Gebäude ein und suchten nach Diebesgut. Was genau gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Essensautomat aufgebrochen

Hünfeld. In der Rudolf-Diesel-Straße brachen Unbekannte am Sonntag (31.12.23), zwischen 13 Uhr und 23 Uhr, einen Essensautomaten auf, der auf einem Firmengelände aufgestellt war. Die Täter stahlen Münzgeld und hinterließen rund 150 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Glasscheibe beschädigt

Hünfeld. In der Straße „Fuldaer Berg“ warfen Unbekannte in der Nacht auf Dienstag (02.01.), gegen 00.25 Uhr, einen Stein gegen eine Schaufensterscheibe einer Goldschmiede. Zeugen wurden darauf aufmerksam, konnten jedoch keine verantwortliche Person mehr wahrnehmen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Hauswand mit Farbe beschmiert

Feldatal. Eine Fassade eines Getränkemarktes in der Straße „Im Borngarten“ in Kestrich beschmierten Unbekannte in der Nacht zu Samstag (30.12.) mit goldener Farbe. Nach aktuellem Kenntnisstand entstand hierdurch Sachschaden von circa 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Alsfeld. Ein Einfamilienhaus im Sandweg wurde am Montag (01.01.) Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher verschafften sich auf bislang unklare Art und Weise Zutritt zu dem Wohnhaus und entwendeten zwei Ringe im Wert von insgesamt etwa 2.000 Euro sowie einen niedrigen Bargeldbetrag. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Roller gestohlen und wieder aufgefunden

Alsfeld. Einen silbernen Roller der Marke Piaggio entwendeten Unbekannte zwischen Sonntagnachmittag (31.12.), gegen 16 Uhr und Montagabend (01.01.), etwa 20.30 Uhr. Im Tatzeitraum stand das Kleinkraftrad im Wert von rund 500 Euro in einer offenen Stallung in der Ziegenhainer Straße in Eudorf. Das Zweirad konnte am Montagabend (01.01.) schließlich im Bereich von Garagen in der Karl-Weitz-Straße aufgefunden werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brand von Mülltonne

Rotenburg a.d. Fulda. Am Montag (01.01.) kam es gegen 8.30 Uhr zum Brand von zwei Mülltonnen eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Im Gäßchen“ in Lispenhausen.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurden zwei Mitarbeiter der Stadt auf das Feuer aufmerksam, informierten einen Nachbarn und ließen sich einen Feuerlöscher geben. Anschließend löschten die aufmerksamen Männer den Brand ab. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Ein an dem Wohnhaus befindlicher Stromverteilerkasten wurde ebenfalls wie die Mülltonnen beschädigt. Der durch das Feuer entstandene Gesamtsachschaden beträgt rund 7.500 Euro.

Wie genau es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autoanhänger gestohlen

Obersuhl. In den Morgenstunden des Montags (01.01.), zwischen 0.15 Uhr und 9.30 Uhr, entwendeten Unbekannte einen Pkw-Anhänger des Herstellers „Stema“ mit dem amtlichen Kennzeichen ROF-N 104. Zur Tatzeit stand das Fahrzeug auf einem Parkplatz vor einer Garage in der Lindenstraße. Der Anhänger hat einen Wert von circa 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Lagerhalle

Niederaula. Eine Lagerhalle in der Bahnhofstraße wurde zwischen dem 16. Dezember 2023 und dem 01. Januar 2024 Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln einer Tür gelangten die Einbrecher in das Gebäude. Gewaltsam öffneten sie anschließend eine Seitenscheibe eines dort abgestellten Transporters und entwendeten daraus mehrere Kleinmaschinen im Gesamtwert von etwa 5.000 Euro. Außerdem hinterließen sie auch 5.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Silvester 23/24: Polizei Osthessen zieht erste Bilanz

Osthessen. Auf einen aus polizeilicher Sicht unauffälligen und weitestgehend ruhigen Jahreswechsel kann das Polizeipräsidium Osthessen zurückblicken. In allen drei Landkreisen feierten die Menschen ausgelassen und in den meisten Fällen friedlich. Wie schon in den Vorjahren, setzte die Polizei auch in diesem Jahr erneut auf eine verstärkte Präsenz an Örtlichkeiten, an denen sich Bürgerinnen und Bürger zu diesem Anlass erfahrungsgemäß zum Feiern treffen. Die Beamten und Beamtinnen mussten die Feiernden häufig lediglich ermahnen. Die Zeit bis 23.30 Uhr verlief im gesamten Präsidiumsbereich eher ruhig. Danach stieg die Zahl der Polizeieinsätze erwartungsgemäß deutlich an. Anlässe waren oftmals Meldungen über stark alkoholisierte Personen, Streitigkeiten oder Körperverletzungsdelikte, die aber in ihrer Anzahl und Intensität für eine solche Nacht nicht ungewöhnlich waren. Nur ganz vereinzelt musste bei alkoholbedingten Aggressionsdelikten, klar und konsequent eingeschritten werden. Hierbei wurden im Laufe der Nacht gegenüber einigen Personen Platzverweise ausgesprochen. Lediglich zwei Personen wurden zur Abwehr von Gefahren und zur Verhinderung von weiteren Straftaten vorübergehend in Gewahrsam genommen. Insgesamt wurden bis in den frühen Morgen in unmittelbarem Zusammenhang mit den Silvesterfeierlichkeiten 70 Einsätze abgearbeitet. Die Einsatzzahlen bewegen sich damit in einem üblichen Rahmen für Silvester. Nicht zuletzt durch die erhöhte Präsenz von Polizeikräften im öffentlichen Raum kam es in der Silvesternacht nach derzeitigem Kenntnisstand zu keinen schwerwiegenden Straftaten. Gleichwohl registrierte die osthessische Polizei zwischen Sonntagmorgen und Montagmorgen unter anderem Ruhestörungen im einstelligen Bereich – nicht mehr als an anderen normalen Tagen auch. Die Anzahl von Straftaten lag ebenfalls im unteren zweistelligen Bereich, was im Jahresvergleich erfreulich unauffällig ist. Wie in den vergangenen Jahren auch, kann es jedoch in den nächsten Tagen noch zu nachträglich erstatteten Anzeigen kommen.

Feuerwerk und Brände

Meldungen über das Entzünden von Feuerwerk innerhalb der von Kommunen festgelegten Verbotszonen gingen nur vereinzelt ein. Verteilt über das gesamte Zuständigkeitsgebiet sind der Polizei Osthessen mehrere kleinere Brände (unter anderem Buschwerk, Hecken, Mülltonnen) gemeldet worden. Alle Brände konnten von den Feuerwehren zeitnah gelöscht werden, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Verstärkte Verkehrskontrollen

Um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen, führte die Polizei zum Jahreswechsel osthessenweit ebenfalls Verkehrskontrollen durch. In einigen Fällen bestand der Verdacht, dass die Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen standen. Der höchste Atemalkoholwert lag bei 2,56 Promille.

Die Polizei Osthessen wünscht ein gutes Jahr 2024.

Auto überschlägt sich auf der L 3174- Fahrerin leicht verletzt

Am Sonntag, den 31.12.2023, ereignete sich gegen 20 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L 3174, in Höhe der Ortschaft Rödergrund. Eine 24-jährige Opel-Fahrerin aus der Gemeinde Dipperz befuhr die L 3174 aus Richtung Schwarzbach kommend in Richtung Hofbieber. In einer Rechtskurve verlor die Opel-Fahrerin aus unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte über die Gegenfahrbahn in den linksseitigen Straßengraben. Hier überschlug sich das Fahrzeug und blieb schließlich auf der linken Fahrzeugseite liegen. Die Fahrerin des Unfallfahrzeugs wurde durch den Überschlag leicht verletzt. Das Fahrzeug war aufgrund starker Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf 5.000 EUR geschätzt.

Dachstuhlbrand einer Scheune in Feldatal – Windhausen

Am Neujahrstag kam es kurz nach Mitternacht zu einem Dachstuhlbrand bei einer Scheune im Feldataler Ortsteil Windhausen. Der Brand wurde in der Entstehungsphase durch Nachbarn festgestellt, sodass die schnell vor Ort befindliche Feuerwehr einen Gebäudevollbrand verhindern konnte. Ermittlungen zur Ursache werden geführt, das Brandobjekt wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Es wurde niemand verletzt, der Sachschaden liegt bei ca. 30-40.000 EUR.

Wildunfall mit leicht verletzter Person

In der Nacht von Samstag (30.12.) auf Sonntag (31.12.) kam es gegen 02.30 Uhr in der Gemarkung von Großenlüder, im Streckenabschnitt zwischen einem Landgasthof und Kleinlüder, zu einem Wildunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 35-jährige Mann aus dem Landkreis Fulda befuhr mit seinem Pkw Ford Kuga die Straße „Am Schlagberg“, als plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn kreuzte. Der Pkw kollidierte mit dem Wildschwein und kam in Anschluss von der Fahrbahn ab. Im Bereich der dortigen Böschung überschlug sich der Ford. Der Fahrzeugführer verletzte sich hierbei leicht und erlitt diverse oberflächliche Blessuren. Zur Abklärung des medizinischen Zustandes wurde der 35-Jährige zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Durch den Zusammenprall wurde das Wildschwein verletzt, so dass es vom zuständigen Jagdpächter vor Ort von seinen Leiden erlöst werden musste. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Zur Höhe des Sachschadens kann aktuell noch nichts gesagt werden.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht – 5000,- Euro Fremdschaden

Ein 60-jähriger Mann aus Fulda, parkte in der Zeit von Donnerstag, dem 28.12.2023 12.00 Uhr bis 14.10 Uhr seinen PKW, einen Porsche Taycan GTS, ordnungsgemäß in einer Parkbucht des Parkhauses „Q-Park“ in Fulda, Brauhausstraße 6, 2. Etage.

Als der 60-Jährige zu seinem PKW zurückkehrte musste er jedoch einen größeren Schaden am hinteren linken Heck feststellen.

Vermutlich wurde der Porsche durch den oder die unbekannte Verursacher / Verursacherin beim Ausparken beschädigt. Anschließend flüchtete der Verursacher / Verursacherin von der Unfallstelle.

An dem Porsche entstand ein Schaden in Höhe von 5000,- Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen die Hinweise geben könnten. Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnummer 0661-105-5 zu melden.

Gebäudebrand in Alsfeld

Am 29.12.2023 wurde durch einen Anwohner der Brand eines Dachstuhls einer Doppelhaushälfte gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich der Dachstuhl bereits im Vollbrand. Die beiden Bewohner des Gebäudes, eine 38-jährige Frau und ihr 4-jähriges Kind, konnten ihre Wohnung rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. An der Einsatzstelle waren mehr als 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr Alsfeld eingesetzt. Sie konnten ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude verhindern. Der Sachschaden wird auf ca. 300.000 bis 400.000 EUR geschätzt. Das Feuer brach vermutlich in einem nicht bewohnten Teil des Gebäudes aus. Weitere Angaben zur Brandursache können derzeit noch gemacht werden.

Verkehrsunfall

Fulda. Am Donnerstag (28.12.) kam es gegen 21:50 Uhr auf der Sickelser Straße in Höhe der Einmündung Pröbelsfeld zu einem Verkersunfall. Eine 18-jährige Künzellerin wollte von Fulda kommend nach links in die Straße Pröbelsfeld abbiegen. Damit der Gegenverkehr zunächst passieren konnte, musste sie ihren Mini One abbremsen. Dies bemerkte der nachfolgende 43-jährige Fuldaer Ford-Fahrer zu spät und fuhr auf das Fahrzeug der 18-Jährigen auf. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt, es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 9.000 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfallflucht

Philippsthal. In der Nacht von Mittwoch (27.12.) auf Donnerstag (28.12.), im Zeitraum von 20:30 Uhr bis 10:40 Uhr, wurde in der Straße „Weinberg“ ein dort geparkter Pkw durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Vermutlich beim Wenden beschädigte der unbekannte Verursacher Sachschaden an Fahrertür und am linken Außenspiegel in Höhe von rund 1.500 Euro und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Das verursachende Fahrzeug hinterließ blaue Fremdfarbe an dem geparkten Pkw. Es werden Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Rufnummer 06621-932-0 erbeten.

Diebstahl aus Wohnung

Fulda. Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Donnerstag (28.12.) Zutritt zu einer Wohnung im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses in der Florenberger Straße. Die Täter durchsuchten im Anschluss die Wohnräume nach Diebesgut und stahlen zwei Geldbörsen und zwei Handys. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Fulda. Am Donnertagabend (28.12.), gegen 22.35 Uhr, warfen Unbekannte nach derzeitigen Erkenntnissen im Bereich der Brücke über die B 27 in der Hohenlohestraße einen Stein auf einen Pkw. Eine 41-Jährige Frau aus Fulda befuhr zu diesem Zeitpunkt die Bundesstraße von Künzell kommend in Richtung Bronnzell und bemerkte einen Aufprall im Heckbereich ihres VW Multivan. Hierbei wurde glücklicherweise niemand verletzt, am Fahrzeug entstand jedoch Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Kurz danach informierte die Frau die Polizei Fulda, woraufhin Beamte einen Plasterstein auf der Fahrbahn auffanden und sicherstellten. Die Polizei Fulda hat die Ermittlungen wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen Hinweise an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de mitzuteilen.

Verkehrsunfall-Sachschaden (Pkw fährt gegen umgestürzten Baum)

Ein 27-jähriger PKW-Fahrer aus Nentershausen fuhr am Donnerstag (28.12.), gegen 19.15 Uhr, auf der Kreisstraße 53 zwischen Imshausen Richtung Gilfershausen gegen einen quer über die gesamte Fahrbahn liegenden Baum. Dieser war vermutlich kurz zuvor umgestürzt und der Fahrer hatte das Hindernis zu spät bemerkt. Der Mann blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 3.000 Euro. Der Baum wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Gilfershausen beseitigt.

Hinweise zu dem Vorfall bitte an die Polizeistation Rotenburg/F., 06623/9370, jede andere Polizeidienststelle oder über die Online-Wache www.polizei.hessen.de