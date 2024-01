Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Mutmaßlicher Dieb vorläufig festgenommen – Offenbach

(jm) Polizeibeamte nahmen am frühen Montagmorgen nach einem Hinweis einen mutmaßlichen Dieb vorläufig fest; eine weitere Person flüchtete. Gegen 3 Uhr meldeten Anwohner, dass zwei Personen in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Glockengasse gewaltsam eingedrungen seien. Aus dem Treppenhaus soll das Duo unter anderem einen Industriestaubsauger entwendet haben und anschließend geflüchtet sein. Im Rahmen der Fahndung nahmen Polizeikräfte in unmittelbarer Tatortnähe einen 52 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig fest. Zudem fanden sie bei dem Festgenommenen den offenbar zuvor entwendeten Industriestaubsauger auf. Ob weitere Gegenstände gestohlen wurden, stand zunächst nicht fest. Der Verdächtige musste mit zur Dienststelle kommen. Nach den anschließenden polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls zu. Zu der flüchtigen Person liegt derzeit keine Beschreibung vor. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

Zigarettenautomat gesprengt – Mühlheim

(jm) Unbekannte haben am frühen Sonntagabend in der Angergasse/ Ecke Albertstraße einen Zigarettenautomaten gesprengt und dabei mehrere tausend Euro an Sachschaden verursacht. Gegen 17.50 Uhr hörten Zeugen einen lauten Knall und alarmierten die Polizei. Kurz darauf stellten die Beamten fest, dass der Automat völlig zerstört war und wohl auch Zigaretten sowie Bargeld in noch unbekannter Menge gestohlen wurden. Die Täter sollen in einem Fahrzeug geflüchtet sein. Die Kripo bittet nun um weitere Hinweise unter der Nummer 069 8098-1234.

Zeugensuche: Einbrecher waren in Hainburg zugange – Hainburg/Hainstadt/Klein-Krotzenburg

(jm) Einbrecher waren zwischen Sonntag und Montag in Hainburg zugange und erbeuteten Schmuck aus einem Einfamilienhaus in der Schillerstraße (40er-Hausnummern) in Hainstadt. Zwischen Sonntag, 14 Uhr und Montag, 16 Uhr, drangen die Täter durch ein Fenster in die Erdgeschosswohnung ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und verschwanden anschließend mit ihrer Beute. Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Silvesternacht in einem Einfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße (10er-Hausnummern) in Klein-Krotzenburg. Die Unbekannten verschafften sich zwischen 21 und 5 Uhr gewaltsam über eine Tür Zugang zum Wohnhaus. Dort stahlen die Eindringlinge unter anderem Schmuck und Silbermünzen. Mit ihrer Beute flohen sie in unbekannte Richtung. Die Kripo hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Einbruch: Wer kann Hinweise geben?; Mann wurde zu Boden geschlagen

Einbruch: Wer kann Hinweise geben? – Steinau an der Straße

(jm) Einbrecher waren in der Silvesternacht in ein Zweifamilienhaus in der Straße „Katzenbrücke“ eingedrungen. Zwischen Sonntag, 17 Uhr und Montagmorgen, 2 Uhr, brachen die Täter ein Fenster auf und gelangten ins Innere des Hauses. Anschließend durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Ob die Täter Beute machten, steht derzeit noch nicht fest. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Mann wurde zu Boden geschlagen – Schlüchtern

(jm) Die Polizei sucht Zeugen einer gefährlichen Körperverletzung, die sich am späten Montagabend in der Straße „Amtsberg“ ereignet hat. Gegen 22.50 Uhr war ein 27-jähriger Fußgänger unterwegs, als er plötzlich aus bislang unbekannten Gründen von vier Männern zu Boden geschlagen wurde. Als ein Zeuge dem Opfer zur Hilfe eilte, flüchteten die Angreifer, die im Alter von 16 bis 18 Jahren gewesen sein sollen. Einer trug eine weiße Mütze. Die Polizei bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06661 9610-0.

Bilanz der Polizei: zahlreiche Streitereien im privaten Bereich und Brände beschäftigen die Einsatzkräfte

Eine „durchaus normale Silvesternacht“ bilanziert die Polizei im Main-Kinizig-Kreis. Die Einsätze waren überwiegend von Streitereien im privaten Bereich und kleineren Bränden geprägt, welche in den meisten Fällen durch Feuerwerkskörper verursacht wurden und von den Feuerwehren schnell gelöscht wurden, bevor es zu größeren Sachschäden kam. In Hanau kam es am frühen Morgen zu einem Streit vor einer Sisha-Bar; die Hintergründe sind noch völlig unklar. Am Markplatz soll ein Jugendlicher versucht haben, eine Israel-Flagge anzuzünden. In Wächtersbach wurde ein Feuer an einem Wohnhaus vermutlich durch eine fehlgeleitete Rakete verursacht.

Streit vor einer Bar im Lamboygebiet – Hanau

(neu) Eine durch Pfefferspray verletzte Person und angeblich drei flüchtige Täter sind die Bilanz einer am Neujahrsmorgen gemeldeten Auseinandersetzung im Hanauer Lamboygebiet. Die Hintergründe sind bislang noch völlig unklar; der Verletzte verhielt sich gegenüber der Polizei zudem aggressiv und wenig auskunftsbereit, was die ersten Ermittlungen deutlich erschwerte. Gegen 8.30 Uhr wurde zunächst ein Streit in einer Bar, beziehungsweise davor auf der Straße gemeldet, bei dem auch angeblich geschossen worden sei. Ob dem wirklich so war, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen. Die eigentliche Tatzeit ist ebenfalls unklar und könnte auch schon ein bis zwei Stunden zurückliegen. Der Verletzte wurde offensichtlich durch Pfefferspray im Gesicht verletzt und kam nach Eingang des Notrufs umgehend in ein Krankenhaus. Die Polizei leitete eine Fahndung nach einem weißen Fahrzeug mit Offenbacher Kennzeichen ein, in welchem drei beteiligte Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren geflüchtet sein sollen. Bei dem Wagen könnte es sich um einen VW Golf handeln. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Israelflagge angezündet – Polizei nimmt Verdächtigen fest – Hanau

(neu) Einen Jugendlichen aus Hanau nahm die Polizei in der Silvesternacht unter dem dringenden Tatverdacht fest, am Marktplatz eine Israelflagge anzünden zu wollen. Dank der dort befindlichen Videoschutzanlage war der Hergang gegen 0.50 Uhr deutlich zu erkennen und der junge Mann wurde von Einsatzkräften noch vor Ort vorläufig festgenommen. Ihm wird nun vorgeworfen, mittels eines brennenden Stocks versucht zu haben, die Flagge anzuzünden. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung kam er wieder auf freien Fuß.

Brand eines Wohnhauses – Wächtersbach

(neu) Möglicherweise durch eine Feuerwerksrakete wurde in der Silvesternacht ein Brand an einem Wohnhaus in der Birsteiner Straße ausgelöst. Die Bewohner hatten sich gegen 1.25 Uhr auf der Straße aufgehalten, als sie plötzlich Rauch bemerkten, der sich hinter dem Haus ausbreitete. Dort hatte sich ein Feuer entwickelt, welches möglicherweise durch eine Rakete ausgelöst worden war. Bei ihren Löschversuchen wurde die Familie von Feuerwehrleuten unterstützt, die sich zufällig in der Nachbarschaft aufgehalten hatten. Gleichwohl wird der entstandene Sachschaden auf rund 150.000 Euro geschätzt. Personen kam bei dem Brand nicht zu Schaden.

Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen zum Jahreswechsel 2023/2024

Erste Bilanz der Polizei: zahlreiche Streitereien im privaten Bereich und Brände beschäftigten die Einsatzkräfte in der zurückliegenden Silvesternacht. In vielen Fällen wurden die Feuer mutmaßlich durch fehl geleitete Raketen oder Böller ausgelöst und konnten von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. In Obertshausen blockierte eine Gruppe von etwa 10 Personen mittels Einkaufswagen eine Straße und zündete zudem eine Palette an. In Langen wurde eine Polizeistreife bei einer Personalienfeststellung tätlich angegriffen. In Mühlheim am Main landete gegen 0.40 Uhr in der Trachstraße eine Rakete auf der Motorhaube eines geparkten Fahrzeugs und verursachte einen Schaden von rund 1.500 Euro. Auch hier verhinderte die Feuerwehr durch rasches Eingreifen einen größeren Schaden.

Anzeige wegen Landfriedensbruch – Obertshausen

(neu) Gegen eine bislang noch unbekannte Gruppe von etwa zehn Personen hat die Polizei Anzeige wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs erstattet. Die Unbekannten sollen gegen 0.20 Uhr mit mehreren Einkaufswagen eines benachbarten Marktes die Schönbornstraße blockiert und zudem eine Holzpalette angezündet haben. In Richtung der Einsatzkräfte sollen dann anschließend mehrere Raketen abgeschossen worden seien; verletzt wurde zum Glück niemand. Auch ein Sachschaden ist bislang nicht bekannt. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Rufnummere 069 8098-1234 zu melden.

Junger Mann wehrt sich gegen die Feststellung seiner Personalien – Langen

(neu) Weil er sich gegen die Feststellung seiner Personalien tätlich gewehrt haben soll, wurde gegen einen 23 Jahre alten Mann aus Frankfurt Anzeige erstattet. Vorausgegangen war ein Vorfall, bei dem gegen 0.25 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße vom Balkon eines Mehrfamilienhauses Feuerwerkskörper auf die Straße geworfen wurden, wo sich zu diesem Zeitpunkt Personen aufhielten. Als eine 25 Jahre alte Frau aus Wehrheim an der Schulter getroffen wurde und deswegen die Polizei rief, wollten die Beamten die Personalien der Beteiligten feststellen. Dabei soll sich der Frankfurter derart gesperrt und gewehrt haben, dass er nur mittels dem Einsatz von Pfefferspray und erheblicher Kraftaufwendung unter Kontrolle gebracht werden konnte.