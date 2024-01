Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Randalierer verletzt Polizeibeamten,

Usingen, Marktplatz, Freitag, 29.12.2023, 22:00 Uhr

(da)Ein Randalierer hat am Freitagabend einen Polizeibeamten verletzt. Gegen 22:00 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizeistation Usingen zum dortigen Marktplatz gerufen. Dort soll ein Mann in einer Gaststätte durch sein aggressives Verhalten aufgefallen sein. Als die Polizei den Mann, einen 37-Jährigen aus Weilmünster, kontrollieren wollte, griff dieser einen Beamten an und verletzte ihn leicht. Daraufhin wurde er unter weiterem Widerstand und wüsten Beschimpfungen seinerseits festgenommen. Hierbei bespuckte er noch einen weiteren Beamten. Anschließend wurde er zur Polizeistation Usingen gebracht, wo er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, zu denen auch eine Blutentnahme gehörte, wieder entlassen wurde. Gegen ihn wird nun wegen Widerstandes, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung ermittelt.

Mit Böllern beworfen und bedroht,

Bad Homburg, Friedberger Straße, Montag, 01.01.2024, 00:50 Uhr

(da)Am Montagmorgen wurde ein 34-jähriger Autofahrer in Bad Homburg von einem Unbekannten bedroht, nachdem dieser zuvor seinen Pkw mit Böllern beworfen hatte. Der Geschädigte befuhr gegen 00.50 Uhr mit seinem Pkw die Friedberger Straße. Dort warf ein bislang unbekannter Täter Feuerwerkskörper auf die Straße. Diese habe er auch in Richtung des Pkw geworfen. Als der Fahrer den Unbekannten daraufhin zur Rede stellen wollte, habe dieser ihn angeschrien und einen silbernen Gegenstand, möglicherweise ein Messer, gezogen. Daraufhin sei der 34-Jährige in sein Fahrzeug zurückgekehrt und geflüchtet. Der Feuerwerkskörperwerfer soll etwa 1,80 Meter groß, etwa 30 bis 35 Jahre alt und von kräftiger Statur gewesen sein. Seine Haare seien dunkelbraun oder schwarz und zu einem Kurzhaarschnitt (Undercut) geschnitten gewesen. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose und einer schwarzen Kapuzenjacke mit weißen Applikationen. Die Polizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer (06172) 120-0 Hinweise entgegen.

Einbruch in Mehrfamilienhaus,

Steinbach, Berliner Straße, Montag, 27.12.2023, 16:00 Uhr bis Sonntag, 31.12.2023, 20:00 Uhr

(da)Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in ein Mehrfamilienhaus in Steinbach eingedrungen. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Montagnachmittag und Sonntagabend unberechtigt Zutritt zur Tiefgarage des Gebäudes in der Berliner Straße. Dort entwendeten sie mehrere gelagerte Klimageräte im Wert von 2.000 Euro. Mit dieser Beute entkamen sie unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Bei Alleinunfall leicht verletzt,

L3025, Königstein, Montag, 01.01.2024, 23:00 Uhr

(da)Bei einem Alleinunfall auf der L3025 bei Königstein ist am Neujahrstag ein Mann leicht verletzt worden. Der 25-Jährige war gegen 23:00 Uhr von der B8 kommend in Richtung L3024 unterwegs. Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. An seinem Fahrzeug, einem grauen VW, entstand Totalschaden. Der 25-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Meldungen vom Wochenende

Einbruch in Keller eines Mehrfamilienhauses in Oberursel +++ Schießen mit Schreckschusswaffe ohne Erlaubnis in Königstein +++ Unfallflucht unter Alkoholeinfluss in Bad Homburg

Einbruch in Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses Tatort: Oberursel-Weißkirchen, Am Gaßgang Tatzeit: zwischen 30.12.2023, 11:00 Uhr und 31.12.2023, 11:30 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich über ein Kellerfenster Zugang zu dem Mehrfamilienhaus und durchwühlten anschließend vier Kellerabteile. Bisher konnte kein Diebesgut festgestellt werden.

Hinweise unter Telefon 06171/62400 an die Polizeistation Oberursel.

Verstoß Waffengesetz

Tatort: Königstein, Königsteiner Kreisel Tatzeit: Montag, 01.01.2024, 00:34 Uhr

In der Silvesternacht feierten mehrere Jugendliche im und um den Königsteiner Kreisel. Nachdem durch diese Gruppe mit Silvesterraketen in Richtung fahrender Autos geschossen wurde und eine Person mit einer Pistole mehrfach in die Luft schoss, wurde die Gruppe durch Polizeikräfte kontrolliert.

Bei der Kontrolle konnte auch ein 19-jähriger Königsteiner angetroffen werden, der eine Schreckschusswaffe und Munition mit sich führte, obwohl er keine waffenrechtliche Erlaubnis besaß.

Aus diesem Grund wurden die Kurzwaffe und die Munition sichergestellt und eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt.

Unfallflucht unter Alkohol- und Drogeneinfluss Unfallort: Bad Homburg-Ober-Erlenbach, Höhe Sportzentrum Zum Wingert Unfallzeit: Montag, 01.01.2024, 10:40 Uhr

Ein 25-Jähriger befuhr mit einem Opel Corsa die Verlängerung der Seulberger Straße aus Richtung L 3057 in Richtung Ober-Erlenbach. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam er in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in ein Gebüsch. Im Anschluss entfernte er sich zu Fuß und später per Anhalter von der Unfallörtlichkeit. Der Fahrzeugführer konnte ermittelt werden. Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter Drogen- und Alkoholeinfluss. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Sachschaden: ca. 1.000 Euro

Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es im hiesigen Bereich in der Silvesternacht zu keinen schwerwiegenden Straftaten.

Die Polizeidirektion Hochtaunus wünscht ein friedliches und gesundes Jahr 2024.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls von Fahrrad

Tatort: 61440 Oberursel, Freiherr-vom-Stein-Straße Tatzeit: Samstag, 23.12.2023, 12:00 Uhr bis Donnerstag, 28.12.2023, 14:00 Uhr

Durch einen unbekannten Täter wurde im o.g. Zeitraum ein weißes Herrenrad aus einer Gartenhütte entwendet. Dafür zerstörte der Täter ein Vorhängeschloss der Gartenhütte. Der Täter entfernte sich anschließend mit dem Herrenrad in unbekannte Richtung. Hinweise auf einen Täter liegen derzeit nicht vor. Die Bad Homburger Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06172/120-0 entgegen.

Weiterer Diebstahl von Fahrrad

Tatort: 61440 Oberursel, Rathausplatz Tatzeit: Freitag, 29.12.2023, 23:30 Uhr bis Samstag, 30.12.2023 10:00 Uhr

Im o.g. Tatzeitraum wurde ein hellrotes Kinderfahrrad der Marke Rixe aus dem Hinterhof eines Einfamilienhauses entwendet. Das Fahrrad wurde im Vorfeld mittels eines Schlosses gegen Wegnahme gesichert. Aktuell liegen keine Täterhinweise vor. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen sich unter 06171/6240-0 zu melden.

Wohnungseinbruchdiebstahl mit anschließendem Diebstahl von PKW

Tatort: 61462 Königstein im Taunus, Le-Mele-Straße Tatzeit: Sonntag, 24.12.2023, 09:00 Uhr – Freitag, 29.12.2023, 21:15 Uhr

Bislang unbekannte Täter begaben sich zwischen Sonntag, den 24.12.2023, 09:00 Uhr und Freitag, den 29.12.2023, 21:15 Uhr zu einem Einfamilienhaus in die Le-Mele-Straße in Königstein im Taunus. Nachdem sie auf bisher nicht geklärtem Wege das Grundstück betreten hatten, gelangten sie auf den Balkon und schlugen dort eine Glastür ein. Im Haus wurden sämtliche Räume durchsucht. Es wurde ein hochwertiges Fahrzeug sowie Bargeld entwendet. Hinweise auf etwaige Täter und verdächtige Beobachtungen die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172/120-0 entgegen.

Einbruchsversuch in einem Mehrfamilienhaus

Tatort: 61462 Königstein im Taunus, Am Rabenstein Tatzeit: Dienstag, 26.12.2023, 17:00 Uhr – Mittwoch, 27.12.2023, 12:00 Uhr

Im Zeitraum vom 26.12.2023, 17:00 Uhr bis 27.12.2023, 12:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in Königstein im Taunus sich über die Wohnungstür Zugang zu einer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus zu verschaffen. Es wurde versucht, die Wohnungstür durch ein Hebelwerkzeug zu öffnen. Aus bislang ungeklärten Gründen ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich in unbekannte Richtung ohne die Wohnung betreten zu haben. Die Täter hinterließen einen Schaden von ca. 100,- EUR. Hinweise auf etwaige Täter und verdächtige Beobachtungen die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172/120-0 entgegen.

Versuchter Einbruch in eine Bäckerei

Tatort: 61476 Kronberg im Taunus, Hainstraße Tatzeit: Donnerstag, 28.12.2023, 18:15 Uhr – Samstag, 30.12.2023, 06:00 Uhr

Im Zeitraum von Donnerstag, den 28.12.2023, 18:15 Uhr bis Samstag, den 30.12.2023, 06:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter sich Zutritt zu einer Bäckerei in Kronberg zu verschaffen. Es wurde mehrfach versucht, die Tür mit Hilfe eines Hebelwerkzeugs zu öffnen. Aus bislang unbekannten Gründen ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und verließen die Tatörtlichkeit, ohne die Bäckerei betreten zu haben, in unbekannte Richtung. Die Täter hinterließen einen Schaden von ca. 200,-EUR. Hinweise auf etwaige Täter und verdächtige Beobachtungen die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172/120-0 entgegen.

Versuchter Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus mit hohem Sachschaden

Tatort: 61273 Wehrheim, Egerlandstraße

Tatzeit: Dienstag, 26.12.2023, 07:00 Uhr – Samstag, 30.12.2023, 23:55 Uhr

Unbekannte Täter begaben sich zur Rückseite des freistehenden Einfamilienhauses. Dort wurde mittels unbekanntem Werkzeug auf bisher unbekannte Weise versucht, die zwei Terrassentüren gewaltsam zu öffnen. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000,-EUR.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der 06172/ 120-0 entgegen.

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall mit leichtverletztem jugendlichen Mitfahrer

Unfallort: 61440 Oberursel, Lahnstraße / Alte-Leipziger-Platz Unfallzeit: Samstag, 30.12.2023, 19:44 Uhr

Am Samstagabend kam es im Bereich Lahnstraße Ecke Alte-Leipziger-Platz in Oberursel zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Bei dem Zusammenstoß wurde ein 16-Jähriger Mitfahrer aus Oberursel leicht verletzt. Nach aktuellem Ermittlungsstand übersah ein 87-jähriger Autofahrer aus Oberursel beim Abbiegevorgang den vorfahrtsberechtigten PKW eines 52-jährigen Fahrzeugführers. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von über 10.000 EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.