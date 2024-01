Einbruch in Mehrfamilienhaus,

Limburg, Josef-Mehlhaus-Straße, Samstag, 30.12.2023, 14:00 Uhr bis Sonntag, 31.12.2023, 17:00 Uhr

(he)Zwischen Samstagmittag und Sonntagabend der vergangenen Woche kam es in Limburg in der Josef-Mehlhaus-Straße zu einem Einbruch in eine in einem Mehrfamilienhaus gelegene Wohnung, bei der ein Gesamtschaden von über 2.000 Euro entstand. Zwischen Samstag, 14:00 Uhr und Sonntag, 17:00 Uhr stiegen die oder der Täter zunächst auf den Balkon der betroffenen Wohnung und öffneten schließlich gewaltsam ein Fenster. So gelangten sie in das Wohnungsinnere, welches nach Wertgegenständen durchsucht wurde. Mit aufgefundenem Bargeld und Schmuck gelang den Einbrechern dann unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06431)9140-0 entgegen.

Einbrecher ohne Diebesgut geflüchtet, Limburg, Blumenrod, Fontanestraße, Samstag, 30.12.2023, 15:45 Uhr bis Samstag, 30.12.2023, 18:00 Uhr

(he)Am Samstag, den 30.12.2023 stiegen unbekannte Täter in Limburg in der Fontanestraße in eine Erdgeschosswohung ein und durchsuchten diese nach Diebesgut. Ohne welches aufgefunden zu haben, flüchtete die Straftäter anschließend unerkannt vom Tatort. Zwischen 15:45 Uhr und 18:00 Uhr gelangten die Täter durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Wohnungsinnere. Hinweise nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06431)9140-0 entgegen.

Einbruch in Kindergarten,

Limburg, Olympiastraße, Samstag, 23.12.2023, 14:00 Uhr bis Dienstag, 02.01.2024, 07:00 Uhr

(he)Im Zeitraum zwischen dem 23.12.2023 und heute Morgen, 07:00 Uhr, kam es in Limburg in der Olympiastraße zu einem Einbruch in den Lagerraum eines Kindergartens, bei dem ein Gesamtschaden von circa 1.300 Euro entstand. Der oder die Täter verschaffte sich gewaltsam zu dem von außen zugänglichen Lagerraum Zutritt und entwendeten aus diesem mehrere Kästen Mineralwasser. Anschließend gelang ihnen mit ihrer Beute unerkannt die Flucht. Hinweise liegen bis dato nicht vor. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06431)9140-0 bei der Limburger Kriminalpolizei zu melden.

Versuchter Einbruch in Fotostudio,

Limburg, Eschhofen, Bahnhofstraße, Freitag, 29.12.2023, 18:30 Uhr bis Dienstag, 02.01.2024, 09:35 Uhr

(he)Zwischen vergangenen Freitag und heute, 09:35 Uhr versuchten Einbrecher in Eschhofen gewaltsam in ein Fotostudio einzudringen. Dies misslang, es entstand jedoch ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Der oder die Täter versuchten bei dem in der Bahnhofstraße gelegenen Studio die Eingangstür zu öffnen. Diese hielt jedoch stand und so flüchteten der oder die Täter, ohne die Geschäftsräume betreten zu haben. Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06431)9140-0 um Hinweise zu der Tat.

Pkw-Einbruch in Limburg,

Limburg, Cahenslystraße, Montag, 01.01.2024, 02:35 Uhr bis 09:45 Uhr

(he)Am frühen Neujahrsmorgen brachen unbekannte Täter in Limburg in einen Pkw der Marke Kia ein und verursachten einen Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro. Der graue Wagen stand zwischen 02:35 Uhr und 09:45 Uhr in der Cahenslystraße. Unbekannte Täter zerstörten auf der rechten Fahrzeugseite zwei Scheiben der dortigen Türen. Der Innenraum wurde durchwühlt, den ersten Erkenntnissen zufolge jedoch nichts entwendet. Hinweise nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06431)9140-0 entgegen.

Hauswand mit Farbe beschmiert,

Hünfelden, Mensfelden, Unterstraße, Freitag, 29.12.2023, 19:00 Uhr bis Samstag, 30.12.2023, 08:40 Uhr

(he)In der Nacht von Freitag auf Samstag beschmierten Unbekannte in der Unterstraße in Hünfelden, Mensfelden eine Hauswand mit schwarzer Farbe. Mutmaßlich wurde im Vorbeigehen die Hauswand auf der gesamten Länge besprüht. Täterhinweise liegen nicht vor. Eine Schadenshöhe steht noch nicht abschließend fest. Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06431)9140-0 um Hinweise zu der Tat.

Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen, Niedershausen, L 3044 Montag, 01.01.2024, 06:50 Uhr

(he)Gestern Morgen kam ein Mercedes-Fahrer auf der L 3044 kurz vor Niedershausen von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei seinen Pkw erheblich. Er selbst blieb unverletzt. Gegen 06:50 Uhr war der 20-Jährige aus Richtung Löhnberg kommend in Richtung Niedershausen unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Niedershausen verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte zunächst rechtsseitig mit der Leitplanke, wurde von dieser abgewiesen, fuhr quer über die Gegenfahrbahn und kollidierte dort schlussendlich mit einem Schild. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde eine Alkoholisierung des Fahrers festgestellt. Es entstand ein Sachschaden von circa 9.000 Euro.

Verstoß Waffengesetz

Tatort: 65549 Limburg, Bahnhofstraße

Tatzeit: Montag, 01.01.2024, 00:49 Uhr

Am 01.01.2024 gegen 00:49 Uhr wurde bei einem 47-jährigen deutschen Staatsangehörigen aus Limburg eine Schreckschusswaffe sichergestellt. Zuvor gab dieser im Rahmen der Silvesternacht Schüsse aus der Schreckschusswaffe in der Bahnhofstraße in Limburg ab. Da er die Waffe unrechtmäßig im öffentlichen Raum führte und benutzte, wurde ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Tatort: 65551 Limburg, Wendelinusstraße

Tatzeit: Montag, 01.01.2024, 00:05 Uhr

Ein 36-jähriger deutscher Staatsangehöriger aus Hadamar leistete Widerstand – zwei Polizeibeamte wurden leicht verletzt. Am 01.01.2024, 00:05 Uhr kam es im Rahmen von privaten Silvesterfeierlichkeiten zu einem Polizeieinsatz. Der 36-jährige, stark angetrunken, wollte die Feierlichkeiten trotz mehrfacher Aufforderung seitens des Gastgebers nicht verlassen. Gegen die hinzugerufenen Beamten wurde der Beschuldigte zunehmend aggressiver, wehrte sich gegen das Verbringen aus der Wohnung und trat nach den Beamten. Diese trugen durch die Tritte des Beschuldigten leichte Verletzungen davon. Gegen die Person wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Trunkenheitsfahrt / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Tatort: 65549 Limburg, Diezer Straße

Tatzeit: Montag, 01.01.2024, 01:33 Uhr

Kontrolle eines angetrunkenen Fahrzeugführers. Am 01.01.2024 um 01:33 Uhr wurde eine Funkstreife in 65549 Limburg, Diezer Straße auf einen 44-jährigen deutschen Verkehrsteilnehmer aus Frankfurt, aufgrund unsicherer Fahrweise, aufmerksam. Bei einer anschließenden Kontrolle bestätigte sich der Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss. Zudem konnte der Verkehrsteilnehmer keine erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen. Nach durchgeführter Blutentnahme wurde der Beschuldigte entlassen. Gegen ihn werden entsprechende Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis vorgelegt.

Versuchter Einbruchdiebstahl in Gewerbe

Tatort: 65549 Limburg, Weiersteinstraße

Tatzeit Montag, 01.01.2024, bis 06:30 Uhr

Am 01.01.2024 um 06:30 Uhr versuchten unbekannte Täter die Eingangstür eines Cafés aufzuhebeln. Nachdem dieser Versuch scheiterte, schlugen der oder die Täter eine Scheibe der Glasfront ein. Ob ein Eindringen in das Objekt tatsächlich gelang, ist aktuell noch unklar. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro.

Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Wohnungstür

Tatort: 65549 Limburg, Breslauer Straße

Tatzeit: Montag, 01.01.2024, 01:31 Uhr

Am Neujahrsmorgen wurde in 65549 Limburg, Breslauer Straße gegen 01:31 Uhr die Hauseingangstür eines Reihenhauses von Unbekannten beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Zeugen, die zur Erhellung des Sachverhalts beitragen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

Angebliche Schlägerei

Tatort: 65549 Limburg, Grabenstraße

Tatzeit: Montag, Neujahr, 01.01.2024, 03:46 Uhr

Eine größere Personengruppe soll sich schlagen – jedoch keine Feststellungen seitens der Polizei.

Am 01.01.2024 um 03:46 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung, dass sich eine größere Personengruppe vor einer Bar in 65549 Limburg, Grabenstraße u.a. mit Glasfalschen schlagen soll.

Die Polizei konnte vor Ort keine Feststellungen treffen, fragt jedoch in dem Zusammenhang nach Zeugen und möglichen Geschädigten, die Hinweise zum Sachverhalt machen können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

Hinweis auf streitende Gruppierung

Tatort: 65520 Bad Camberg, Gisbert-Lieber-Straße

Tatzeit: Montag, 01.01.2024, 03:40 Uhr

Auch in 65520 Bad Camberg, Gisbert-Lieber-Straße, sollen am 01.01.2024 gegen 03:40 Uhr mehrere Personen aufeinander losgegangen sein, sich geschlagen und angeschrien haben. Auch dieser zweite Hinweis auf eine Personengruppe, mit möglicherweise im Raum stehenden Körperverletzungsdelikten, konnte nach Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort nicht bestätigt werden.

Auch in diesem Fall erbittet die Polizei Zeugenhinweise an die Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer 06431-91400.

Fahrlässige Brandstiftung durch Feuerwerk

Tatort: 65594 Runkel, Bahnhofstraße

Tatzeit: Montag, 01.01.2024, 00:22 Uhr

Hoher Sachschaden an Gebäude, ausgelöst durch Feuerwerkskörper. Am 01.01.2024 um 00:22 Uhr geriet in 65594 Runkel, Bahnhofstraße eine Dachkonstruktion eines Balkons, nach Beschuss mit Feuerwerkskörpern, in Brand. Das Feuer breitete sich aus und griff auf die Dachkonstruktion eines zweiten Balkons über. Es entstand kein Personenschaden, jedoch ein Sachschaden von ca. 40.000 Euro.

Es gibt Hinweise auf Jugendliche, die die Feuerwerkskörper in Richtung des Hauses zündeten.

Personen, die zu dem Vorfall Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung durch Feuer

Tatort: 65549 Limburg, Holzheimer Straße

Tatzeit: Montag, 01.01.2024, 01:01 Uhr

Unsachgemäße Entsorgung von Feuerwerkskörpern verursacht Zaunbrand.

Unbekannte Täter lagerten am Neujahrsmorgen gegen 01:01 Uhr Feuerwerkskörper unsachgemäß im Bereich von Mülltonnen ab, sodass diese sich nochmals entzündeten. Durch ein in der Folge entstehendes Feuer, wurde ein Zaun beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

Zeugen, die in dem Zusammenhang auf den Vorfall aufmerksam wurden und Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung durch Feuer

Tatort: 65604 Elz, Am Musikantenring

Tatzeit: Montag, 01.01.2024, 01:20 Uhr

Eine weitere unsachgemäße Entsorgung von sog. Feuerwerksbatterien entzündete Mülltonnen und eine Hecke, eine Hausfassade wurde beschädigt.

Durch zwei abgestellte Feuerwerksbatterien in 65604 Elz, Am Musikantenring am Neujahrstag, 01.01.2023, 01:20 Uhr, gerieten zwei in der Nähe befindliche Mülltonnen in Brand. Eine angrenzende Thuja-Hecke stand ebenfalls in Flammen und konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Hausfassade, eines angrenzenden Wohnhauses, wurde durch Rußanhaftungen in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt.

Brand von zwei Altkleidercontainern

Tatort: 35781 Weilburg, Friedenbachstraße

Tatzeit: So. 31.12.2023, 19:30 Uhr & Mo. 01.01.2024, 01:44 Uhr

Am Sonntagabend, 31.12.2023, gegen 19:30 Uhr sowie in der Silvesternacht, dem 01.01.2024, gegen 01:44 Uhr, kam es in der Friedenbachstraße in Weilburg zu Bränden von zwei verschiedenen Altkleidercontainern.

Durch die alarmierten Feuerwehrkräfte konnten die darin brennenden Kleidungsstücke gelöscht werden. Es entstand Sachschaden an den Kleidungsstücken in einer Höhe von insgesamt ca. 800 Euro sowie an den beiden Altkleidercontainern in unbekannter Höhe. Die Ursache für die Brände ist bisher nicht bekannt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Rufnummer 06471-93860 in Verbindung zu setzen.

Brand Grünbepflanzung

Tatort: 35789 Weilmünster, Sudetenstraße

Tatzeit: Montag, 01.01.2024, 00:10 Uhr

In der Silvesternacht, dem 01.01.2024, gegen 00:10 Uhr, kam es in der Sudetenstraße in Weilmünster zu einem leichten Heckenbrand, welcher durch Querschläger einer Feuerwerksbatterie durch einen Anwohner verursacht wurde.

Der Brand konnte durch Anwohner mittels Wasser, bereits vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr, selbstständig gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 200 Euro beziffert.

Insgesamt kam es in der Silvesternacht, über die in der Pressemeldung erwähnten Sachverhalte hinaus, zu zahlreichen Mitteilungen bei der Polizei. Es handelt sich hierbei um kleinere Brände, Ruhestörungen und Streitigkeiten (ohne strafrechtlichen Bezug).

Nach derzeitiger Einschätzung liegen der Polizei keine Hinweise auf schwere Straftaten vor.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Tatort: B49, Fahrtrichtung Gießen, Höhe Beselich

Tatzeit: Sonntag, 31.12.2023, 03:40 Uhr

In der Nacht kam es zu einem Zusammenstoß von drei Fahrzeugen. Der vermeintliche Unfallverursacher fuhr vom ARAL-Tankstellengelände auf die B49 auf. Zeitgleich befuhren zwei Fahrzeuge diesen Abschnitt auf je einem Fahrstreifen. Der Unfallverursacher beachtete beim Auffahren auf die Bundesstraße wohl nicht den nachfolgenden Verkehr. Daraufhin wichen die anderen beiden Fahrer nacheinander nach links aus, doch konnte ein Zusammenstoß aller drei Beteiligten nicht verhindert werden. Der Unfallverursacher verletzte sich hierbei leicht und gab an vor Fahrtantritt Medikamente zu sich genommen zu haben. Eine darauf veranlasste Blutentnahme wird klären, ob der Fahrer in der Lage war sein Fahrzeug sicher zu führen. Noch vor Eintreffen der Streife verschwand einer der beiden anderen Fahrer fußläufig, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Fahrer wird sich strafrechtlich wegen Verkehrsunfallflucht zu verantworten haben.

Der flüchtige Fahrer konnte wie folgt beschrieben werden: – männlich – ca. 175cm groß – 45-50 Jahre alt – schwarze Jacke, schwarze Baseball-Mütze

Hinweise nimmt die Polizei in Weilburg unter 06471 – 93860 entgegen.

Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Tatort: 65554 Limburg an der Lahn- Ahlbach, Ringstraße

Tatzeit: Samstag, 30.12.2023, 16:00 Uhr bis 17:15 Uhr

Am Samstag, 30.12.2023 kam es im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 17:15 Uhr in der Ringstraße in Ahlbach zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl. Der unbekannte Täter beschädigte ein Fenster, um anschließend in das Haus zu gelangen. Der Täter brach die weitere Tatausführung jedoch ab und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 91400 entgegen.

Schlägerei auf dem Bahnhofsplatz

Tatort: 65549 Limburg an der Lahn, Bahnhofsplatz Tatzeit: Samstag, 30.12.2023, 05:00 Uhr Sachverhalt: Schlägerei am Bahnhofsplatz mit mehreren Beteiligten. Am Samstag, 30.12.2023 um 05:00 Uhr wird durch eine Streife der Bundespolizei eine Schlägerei im Bereich des Bahnhofsplatzes in Limburg gemeldet. Dort sollen mehrere Personen in Streit geraten sein und sich im weiteren Verlauf geschlagen haben. Durch die eingesetzten Streifen können schließlich drei Personen festgestellt werden. Eine 33-jährige Frau und ein 20-jähriger Mann sollen sich gegenseitig geschlagen haben. Der männliche Täter soll zudem einem 37-jährigen Mann einen Faustschlag verpasst haben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erhielten die Personen einen Platzverweis.

Bedrohung am Bahnhofsplatz

Tatort: 65549 Limburg an der Lahn, Bahnhofsplatz Tatzeit: Freitag, 29.12.2023, 23:20 Uhr Sachverhalt: Beleidigung und Bedrohung auf dem Bahnhofsplatz. Am Freitag, 29.12.2023 um 23:20 Uhr gerieten eine 15-jährige Jugendliche und ein 39-jähriger Mann in Streit. Hierbei fielen zunächst Beleidigungen bevor der Mann mit einem länglichen Gegenstand in der Hand auf die Jugendliche zuging und ihr androhte sie zu schlagen. Sie konnte sich mit weiteren Zeugen in Sicherheit bringen bis die Polizei eintraf. Eine Strafanzeige wurde gefertigt. Der Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen.

Körperverletzung in Elz

Tatort: 65604 Elz, Limburger Straße Tatzeit: Freitag, 29.12.2023, 16:55 Uhr Sachverhalt: Ein Kind wird durch einen Mann geschlagen. Am Freitag, 29.12.2023 um 16:55 Uhr wurde in der Limburger Straße in Elz ein Kind ins Gesicht geschlagen. Der unbekannte Täter wird beschrieben als ca. 30 Jahre alt, 170 cm groß, schwarzer Vollbart, Brillenträger. Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 91400 entgegen.

Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Tatort: 65549 Limburg an der Lahn, Friedrich-Ebert-Straße Tatzeit: Freitag, 29.12.2023, 08:45 Uhr – 19:30 Uhr Sachverhalt: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl in Mehrfamilienhaus. Am Freitag, 29.12.2023 kommt es im Zeitraum zwischen 08:45 Uhr bis 19:30 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße in Limburg zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in eine Wohnung. Der unbekannte Täter verschaffte sich Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus. Im Treppenhaus wurde versucht mittels eines Hebelwerkzeugs eine Wohnungstür zu öffnen. Trotz mehrerer Versuche blieb die Tür geschlossen und der Täter ließ von der Tür ab. An der Tür entstand geringer Sachschaden. Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 91400 entgegen.

Dieb erbeutet Alkohol aus Keller

Tatort: 35781 Weilburg, Frankfurter Straße

Tatzeit: Freitag, 29.12.2023 08:30 Uhr bis 29.12.2023 18:50 Uhr Sachverhalt: Am Freitag, 29.12.2023 in der Zeit von 08:30 Uhr bis 18:50 Uhr verschaffte man sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt zum Keller eines Mehrfamilienhauses in der Frankfurter Straße in Weilburg. Hier montierten der oder die Täter die Verriegelung eines dortigen Bretterverschlags ab und gelangten so hinein. Aus dem Kellerabteil wurden insgesamt zwei Flaschen Sekt, drei Flaschen Wein und ein Werkzeugkoffer entwendet. Die Polizei Weilburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06471/9386-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht Joseph-Schneider-Straße Limburg

Tatort: 65549 Limburg an der Lahn Joseph-Schneider-Straße Tatzeit: Fr. 29.12.2023, 21:00 Uhr bis 23:00 Uhr Sachverhalt: Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Joseph-Schneider-Straße aus Richtung der Limburger Straße um nach links auf das Gelände der Werkstadt Limburg einzubiegen. Hierbei verließ das Fahrzeug die Fahrbahn und beschädigte einen Grundstückszaun. Ein hinter dem Zaun geparkter blauer VW Caddy wird durch den Unfall ebenfalls beschädigt. Der Fahrzeugführer entfernt sich im Anschluss von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entsteht ein Sachschaden von insgesamt 7.000 EUR. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 91400 entgegen.

Verkehrsunfallflucht Westerwaldstraße

Tatort: 65549 Limburg an der Lahn, Westerwaldstraße Tatzeit: Fr. 29.12.2023, 12:00 Uhr bis 13:40 Uhr Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke ein geparktes Fahrzeug auf dem Parkplatz des Kaufland. An dem schwarzen Mercedes C250 entstand ein Sachschaden an der hinteren Stoßstange in Höhe von 2000 EUR. Der unbekannte Täter entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 91400 entgegen.