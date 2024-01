Wiesbaden: Die Polizei-News

21-Jähriger von Trio angegriffen,

Wiesbaden, Paulinenstraße, 31.12.2023, 17.30 Uhr,

(pl)Am frühen Sonntagabend wurde in der Parkanlage „Warmer Damm“ ein 21-jähriger

Mann von drei unbekannten Tätern angegriffen und verletzt. Nach Angaben des

Geschädigten habe er sich gegen 17.30 Uhr im Bereich des Toilettenhäuschens

aufgehalten, als er attackiert und am Boden liegend getreten worden sei. Das

Trio ergriff im Anschluss zu Fuß in Richtung Wilhelmstraße die Flucht. Bei dem

Angriff wurden dem 21-Jährigen leichte Schnittverletzungen zugefügt. Einer der

Angreifer konnte als ca. 20-35 Jahre alt, etwa 1,80-1,90 Meter groß und mit

einer dunkel karierten Jacke, blauen Jeans sowie schwarzen Schuhen bekleidet

beschrieben werden. Hinweise zu dem Vorfall und den Tätern nimmt das 1.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Wohnungseinbrüche,

Wiesbaden, festgestellt: 01.01.2024 und 02.01.2024,

(pl)In Wiesbaden wurden am Montag und am Dienstag weitere Wohnungseinbrüche

festgestellt. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmittag drangen Täter durch

ein gewaltsam geöffnetes Fenster in eine Erdgeschosswohnung in der Stanleystraße

ein und ergriffen anschließend mit diversen Schmuckstücken, Armbanduhren sowie

Bargeld unerkannt die Flucht. Auch im Löhmühlweg hebelten Unbekannte zwischen

Samstagvormittag und Montagnachmittag das Fenster einer Erdgeschosswohnung auf

und durchsuchten die Räumlichkeiten. Entwendet wurde jedoch augenscheinlich

nichts. In der Freseniusstraße verschafften sich Unbekannte am Montag zwischen

15.40 Uhr und 19.20 Uhr durch eine aufgehebelte Terrassentür Zutritt zu einer

Wohnung und erbeuteten Bargeld. Zwischen Samstagvormittag und der Nacht zum

Dienstag wurde eine Wohnung in der Scharnhorststraße von Einbrechern

heimgesucht. In diesem Fall ließen die Täter Schmuck und Bargeld mitgehen.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611)

345-0 entgegen.

Einbruch in Handyladen,

Wiesbaden, Michelsberg, 01.01.2024 bis 02.01.2024, 05.05 Uhr,

(pl)Zwischen Montag und Dienstag wurde ein Handyladen am Michelsberg von

Einbrechern heimgesucht. Die Täter schlugen die Schaufensterscheibe des

Geschäftes mit einem Blumenkübel ein und entwendeten mehrere Mobiltelefone sowie

Tablets. Der Einbruch wurde am Dienstagmorgen gegen 05.05 Uhr festgestellt.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611)

345-0 entgegen.

Zigarettenautomat aufgebrochen,

Wiesbaden, Otto-Wels-Straße, 29.12.2023, 21.00 Uhr bis 30.12.2023, 09.30 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag einen Zigarettenautomaten in

der Otto-Wels-Straße aufgebrochen. Der Automat wurde gewaltsam geöffnet und die

darin befindlichen Zigarettenpackungen gestohlen. Die Täter konnten mit der

Beute unerkannt entkommen. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der

Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Kontrollen „Sicheres Wiesbaden“,

Wiesbaden, Stadtgebiet, 29.12.2023, 19.00 Uhr bis 30.12.2023, 03.00 Uhr,

(pl)Am Freitagabend führte die Wiesbadener Polizei wieder gemeinsam mit Kräften

der Stadtpolizei sowie der Hessischen Bereitschaftspolizei Kontrollen im Rahmen

des Konzeptes „Sicheres Wiesbaden“ durch. Die Einsatzkräfte waren zwischen 19.00

Uhr und 03.00 Uhr in der Wiesbadener Innenstadt unterwegs. Insgesamt wurden 14

Personen kontrolliert und ein Ermittlungsverfahren wegen aufgefundener

Betäubungsmittel eingeleitet. Gegen eine kontrollierte Person lag ein Haftbefehl

vor.

Silvesternacht in Wiesbaden,

Stadtgebiet, Sonntag, 31.12.2023, 19.00 Uhr – Montag, 01.01.2024, 06.00 Uhr

(akl) Die Silvesternacht verlief in Wiesbaden aus polizeilicher Sicht

überwiegend ruhig.

Es kam zu mehreren Kleinbränden, die jedoch schnell unter Kontrolle gebracht

werden konnten. Im Ratsherrnweg in Kastel geriet ein öffentlich aufgestelltes

Bücherregal in Brand und wurde von der Feuerwehr abgelöscht. Durch

Feuerwerkskörper fingen Gegenstände auf einer Dachterrasse in der

Phillipsbergstraße in Wiesbaden Feuer. Einsatzkräfte betraten die betroffene

Wohnung und löschten diese ab. Im Nachtigallenweg in Naurod brannten 4

Haushaltsmülltonnen nieder und in der Friedrich-Ebert-Allee wurde eine Mülltonne

durch Feuer zerstört.

In der Schwalbacher Straße in Wiesbaden setzte ein 20-Jähriger gegen 21.30 Uhr

eine Schreckschusswaffe zum Verschießen von Feuerwerkskörpern ein. Dabei traf er

eine Glasscheibe, die zu Bruch ging. Durch Glasscherben erlitt er

Schnittverletzungen an der Hand. Da er nicht im Besitz eines kleinen

Waffenscheines war, wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes

gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Weiterhin eskalierte ein Streit zwischen zwei Personengruppen, wobei zwei

Personen durch eine Glasflasche und ein Messer verletzt wurden. Gegen 01:20 Uhr

kam es im Bereich des Kochbrunnenplatzes wegen des Abbrennens von

Feuerwerkskörpern zu einem Streit zwischen zwei Personengruppen. Im Rahmen

dieses Streits wurde ein 23-jähriger Mann durch eine Schnittverletzung am Kopf

verletzt. Ein weiterer 21-jähriger Begleiter erlitt durch einen Schlag mit einer

Glasflasche eine Kopfverletzung. Die beiden Männer mussten durch den

Rettungsdienst behandelt und in Wiesbadener Krankenhäuser eingeliefert werden.

Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

Die beiden Täter wurden von den Zeugen mit „südländischem Erscheinungsbild“

beschrieben. Die Täter seien 14-19 Jahre alt und ca. 175-190 cm groß. Beide

Männer hätten dunkle Kleidung getragen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten,

sich mit dem „Haus des Jugendrechts“ unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in

Verbindung zu setzen.

Weitere schwerwiegende Straftaten in Zusammenhang mit der Silvesternacht in

Wiesbaden sind bis zum Berichtszeitraum nicht bekannt geworden.

Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet,

Wiesbaden, Stadtgebiet, Sonntag, 31.12.2023, 19:00 Uhr bis Montag, 01.01.2024,

03:30 Uhr,

(thi) Im Zeitraum zwischen Sonntag 19:00 Uhr und Montag 03:30 Uhr kam es im

Wiesbadener Stadtgebiet zu mehreren Einbrüchen bzw. Versuchen.

In der Verdistraße drangen Unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Sonntag 19:00

Uhr und Montag 03:30 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein und

entwendeten Schmuckgegenstände. Am Sonntagabend gegen 20:00 Uhr brachen

Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Thomaestraße ein. Auf

Grund des Einbruchalarms ließen die Diebe jedoch von ihrem Vorhaben ab. Im

Zeitraum von Sonntag 19:30 Uhr bis 23:30 Uhr drangen Einbrecher in eine Wohnung

im Mehrfamilienhaus in der Wilhelminenstraße ein und entwendeten

Schmuckgegenstände.

In allen Fällen hat die Wiesbadener Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen

und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 – 0 entgegen.

Scheibe eingeschlagen – Gegenstände entwendet, Wiesbaden,

Bleichstraße, Samstag, 30.12.2023, 01:05 Uhr,

(js) Am frühen Samstagmorgen wurde durch eine weibliche Täterin die Scheibe

eines Kiosks eingeschlagen und diverse Gegenstände aus der Auslage entwendet.

Beim Versuch zu flüchten, wurde die Frau vom Mitarbeiter des Kiosks

festgehalten. Eine 28-jährige aus dem Donnersbergkreis (Rheinland-Pfalz) schlug

mit einer mitgeführten Flasche eine Glasscheibe ein und entnahm Gegenstände.

Dies bemerkte der Mitarbeiter des Kiosks und konnte die Dame bis zum Eintreffen

der verständigten Polizei festhalten. Die 28-jährige wurde festgenommen und nach

Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Pfefferspray eingesetzt,

Wiesbaden, Wagemannstraße, Samstag, 30.12.2023, 00:30 Uhr, (js) Am

Samstagmorgen, gegen 00:30 Uhr kam es in der Wagemannstraße zu einer

Auseinandersetzung, bei der auch Pfefferspray eingesetzt wurde. Gegen halb eins

geriet der 23-jährige Geschädigte mit einer bislang unbekannten Person in einen

zunächst verbalen Streit. Dieser mündete in eine körperliche Auseinandersetzung,

bei welcher von dem Unbekannten auch Pfefferspray gegen den 23-jährigen

Wiesbadener eingesetzt wurde. Dieser wurde hierdurch leicht verletzt. Der Täter

wurde als 20 – 25 Jahre, 1,75 m groß, bekleidet mit einer dunkeln Jacke

beschrieben. Wer in diesem Zusammenhang Hinweise auf die Identität des Mannes

geben kann, wird gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der 0611/345-2140

in Verbindung zu setzen.

Durch Feuerwerkskörper verletzt,

Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Samstag, 30.12.2023, 20:45 Uhr, (js) Am Samstagabend

wurde eine Passantin durch einen Feuerwerkskörper leicht verletzt, als sie über

den Bahnhofsvorplatz lief. Die 37-jährige Geschädigte aus dem Rhein-Lahn-Kreis

befand sich zu Fuß auf dem Bahnhofsplatz, als vermutlich vom Dach eines

Einkaufszentrums ein Feuerwerkskörper nach unten geworfen wurde. Diesen bekam

die Geschädigte an den Fuß, wodurch sie sich leicht verletzte, aber nicht

ärztlich behandelt werden musste. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der 0611/345-2140 zu melden.

Einbrüche,

Wiesbaden, Verdistraße / Schöne Aussicht, Freitag, 29.12.2023, 18:15 Uhr bis

Samstag, 30.12.2023, 16:00 Uhr, (js) Zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag

kam es im Wiesbadener Nordosten zu zwei weiteren bislang bekannt gewordenen

Einbrüchen. In der Verdistraße wurde am Freitagabend die kurzzeitige Abwesenheit

der Eigentümer ausgenutzt, um in eine Wohnung einzubrechen. Der oder die bislang

unbekannten Täter drangen zwischen 18:15 Uhr und 18:30 Uhr in eine Wohnung ein

und erbeuteten Bargeld, nachdem die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht

wurde. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt. In der Straße Schöne

Aussicht wurde am Samstagnachmittag von einem unbekannten Täter eine Wohnung im

Hochparterre eines Mehrfamilienhauses angegangen. Der Täter drang zwischen 14:00

Uhr und 16:00 Uhr in die Wohnung ein, durchsuchte sie, entwendete aber nach

jetzigem Stand keine Wertgegenstände. In diesem Zusammenhang fiel eine männliche

Person auf, die als 1,80 m groß, mit dunklen kurzen Haaren, bekleidet mit einer

Jeansjacke sowie eine Jeans, beschrieben wurde. Die Person führte eine schwarze

Laptoptasche mit sich. In beiden Fällen ermittelt die Wiesbadener

Kriminalpolizei und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter 0611/345-0 zu

melden.

Einbruch in Bäckerei

Wiesbaden, Erbenheim, Berliner Straße, Sonntag, 31.12.2023, 03:25 Uhr, (js) Zu

einem Einbruch in eine Bäckerei in der Berliner Straße kam es am frühen

Silvestermorgen. Gegen kurz vor halb Vier drangen die bislang unbekannten Täter

in das Gewerbeobjekt ein, nachdem sie zuvor die Glasscheibe einer Außentür

aufgebrochen haben und entwendeten diverse Gegenstände. Anschließend flüchteten

die Täter in unbekannte Richtung. Auch in diesem Fall ermittelt die

Kriminalpolizei und nimmt Hinweise unter der 0611/345-0 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbruch in Arztpraxis,

Idstein, Rudolfstraße, Sonntag, 31.12.2023, 11:30 Uhr bis Montag, 01.01.2024,

15:10 Uhr

(fh)Über Silvester sind Einbrecher in eine Arztpraxis in Idstein eingestiegen.

Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge suchten die Täter zwischen Sonntag und

Montag die Praxis in der Rudolfstraße auf und brachen unter Zuhilfenahme eines

Feuerlöschers die Eingangstür auf. Hierdurch gelangten sie in die Praxisräume

und bedienten sich an einem Tresor samt Inhalt. Im Anschluss suchten die

Einbrecher mit ihrer Beute unbemerkt das Weite. Durch das gewaltsame Eindringen

in die Praxis entstand ein Schaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion

Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Einbrecher versuchen ins Haus zu gelangen, Hünstetten-Beuerbach, Schöne

Aussicht, Sonntag, 24.12.2023, 09:00 Uhr bis Samstag, 30.12.2023, 11:00 Uhr

(fh)In der vergangenen Woche suchten Einbrecher ein Einfamilienhaus im

Hünstettener Ortsteil Beuerbach heim. Wie sich den Bewohner des Hauses in der

Straße „Schöne Aussicht“ am Samstag offenbarte, hatten Unbekannte in ihrer knapp

sechstägigen Abwesenheit versucht, bei ihnen einzubrechen. So wies ein Fenster

am Samstagvormittag frische Hebelspuren auf. Nach einer Absuche des Hauses

konnte festgestellt werden, dass die Täter an dem Fenster gescheitert waren und

es so beim Versuch blieb.

Zeuginnen und Zeugen des Einbruchs melden sich bitte bei der zuständigen

Ermittlungsgruppe der Polizeidirektion Rheingau-Taunus unter der Telefonnummer

(06124) 7078-0.

Graffitisprayer treiben ihr Unwesen,

Idstein, Schützenhausstraße / Escher Straße, L 3026, Festgestellt: Montag,

01.01.2024, 19:30 Uhr

(fh)Am Montag haben Farbschmierer in Idstein gewütet und dort mehrere Graffitis

hinterlassen. Gegen 19:30 Uhr wurden Beamte der Polizeistation Idstein in die

Schützenhausstraße und die Escher Straße entsandt, wo sie mehrere Schmierereien

an Wänden, einem Fahrzeug, einer Bushaltestelle und Verkehrsschildern

feststellten. Diese hatten die unbekannten Sprayer zuvor mittels Sprühfarbe auf

die genannten Gegenstände gesprüht und so einen Schaden verursacht, dessen

erforderliche Reinigungsarbeiten sich auf mehrere Tausend Euro belaufen. Kurze

Zeit später erhielt die Polizei dann die nächste Mitteilung einer

Farbschmiererei. An die Verglasung einer Bushaltestelle im Himmelsbornweg hatten

die Unbekannten ein verfassungsfeindliches Symbol angebracht und waren auch nach

dieser Schmiererei unerkannt geflüchtet.

Hinweise zu den Sachbeschädigungen werden von der Polizeistation Idstein unter

der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegengenommen.

Mülltonnen angezündet,

Idstein, Helene-Lange-Weg / Deningerstraße, Montag, 01.01.2024, 20:45 Uhr

(fh)Am Montagabend haben Unbekannte in Idstein zwei Papiermülltonnen angezündet.

Gegen 20:45 Uhr stellten Anwohner zeitgleich sowohl in der Deningerstraße, als

auch auf einem Spielplatz im Helene-Lange-Weg brennende Mülltonnen fest und

informierten die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten waren beide bereits nahezu

vollständig abgebrannt. Von den Verursachern fehlte vor Ort jede Spur. Die

Sachschäden summieren sich auf mehrere Hundert Euro.

Die Polizeistation Idstein ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer

(06126) 9394-0 entgegen.

Transporter bei Unfallflucht beschädigt, Bad Schwalbach, Rheinstraße,

Donnerstag, 28.12.2023, 17:00 Uhr bis Freitag, 29.12.2023, 10:00 Uhr

(fh)Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen wurde ein in Bad Schwalbach

geparkter Transporter im Rahmen einer Verkehrsunfallflucht beschädigt. Die

Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen. In dem besagten Zeitfenster hatte ein

35-Jähriger den Transporter seiner Firma am Fahrbahnrand der Rheinstraße in Höhe

der Hausnummer 14 geparkt. Dabei touchierte ein unbekanntes Fahrzeug mutmaßlich

beim Vorbeifahren den Mercedes und beschädigte diesen so an der linken

Fahrzeugseite. Der Fahrer oder die Fahrerin ignorierte den entstandenen

Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro und fuhr davon.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124)

7078-0 entgegen.

Pressemeldung der Polizeidirektion des

Rheingau-Taunus-Kreises für die Silvesternacht 2023 / 2024

Bad Schwalbach (ots) – Insgesamt verlief die Silvesternacht im Bereich der

Polizeidirektion des Rheingau-Taunus-Kreises aus polizeilicher Sicht

erfreulicherweise ruhig und ohne nennenswerte Vorkommnisse.

+++Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person+++ Gemarkung Waldems,

Kreuzungsbereich B275 / L3031, 31.12.2023, 16.45 Uhr Ein 30-Jähriger aus

Grävenwiesbach verlor am Nachmittag des 31.12.2023 gegen 16:45 nach einem

Abbiegevorgang auf die L3031 die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der

Fahrbahn ab. Der Fahrer des Fahrzeugs wurde bei dem Unfall leicht verletzt und

zur weiteren Untersuchung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. An seinem

Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 EUR.

+++Pkw Brand+++ Taunusstein-Hahn, Goethestr., Montag, 01.01.2024, 00.18 Uhr Ein

in der Goethestraße geparkter Audi A6 geriet aus bislang ungeklärten Gründen in

Brand. Der Brand wurde von der Feuerwehr aus Taunusstein gelöscht. Aufgrund der

ungeklärten Brandursache wurde der Audi sichergestellt. Der Sachschaden wird auf

circa 5.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen

hierzu aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in

Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611-345-0 entgegen.

+++Pkw Brand+++ Niedernhausen – Oberjosbach, Finkenweg, 01.01.2024, 00.34 Uhr

Bei dem Abbrennen einer Feuerwerksbatterie unmittelbar neben einem geparkten Pkw

Mercedes Benz geriet dieser in Brand. Der Brand konnte durch Anwohner mit

Feuerlöschern bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr Oberjosbach

eingedämmt werden, die den PKW schließlich vollständig löschten. Bei dem

Mercedes entstand ein Schaden von ca. 15.000 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt

die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611-345-0 entgegen.

+++Brennende Großraummülltonne +++ Taunusstein – Bleidenstadt,

Rudolf-Dietz-Straße, 01.01.2024, 00.45 Uhr Der Brand einer in der

Rudolf-Dietz-Straße abgestellten Papier- Großraummülltonne wurde durch die

Feuerwehr Taunusstein gelöscht. Ein in unmittelbarer Nähe geparkter VW Polo

wurde durch den Brand ebenfalls leicht beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca.

750 EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden

unter der Telefonnummer 0611-345-0 entgegen.

+++ Betrunkenen Pkw-Fahrer kontrolliert+++ Rüdesheim am Rhein, Geisenheimer

Straße, 01.01.2024, 02:00 Uhr In der Silvesternacht führte eine

Streifenwagenbesatzung eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Hierbei wurde

ein Fahrzeug mit Frankfurter Kennzeichen kontrolliert, welches durch einen

46-jährigen Fahrer besetzt war. Während der durchgeführten Kontrolle konnte

Alkoholgeruch aus dem Innenraum des Fahrzeugs festgestellt werden. Dem Fahrer

wurde ein Atemalkoholtest angeboten, welcher zwei Promille ergab. Im Anschluss

wurde dieser zwecks Sicherstellung des Führerscheins sowie Durchführung einer

Blutentnahme auf die Polizeistation Rüdesheim verbracht. Nach Beendigung der

Maßnahmen wurde dieser entlassen.

+++Balkonbrand+++ Aarbergen – Michelbach, Heidestraße, 01.01.2024, 03.00 Uhr In

der Heidestraße gerieten auf einem Balkon abgestellte Balkonmöbel in Brand. Die

Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geklärt. Der Brand wurde

durch die Feuerwehren aus Aarbergen gelöscht. Am Wohngebäude entstand ein

geschätzter Sachschaden in Höhe von 10.000 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die

Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611-345-0 entgegen.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus,

Hünstetten-Beuerbach, Schöne Aussicht, Sonntag, 24.12.2023, 09:00 Uhr bis

Samstag, 30.12.2023, 11:00 Uhr

(mv)Unbekannte versuchten sich zwischen Heiligabend und Samstag, den 30.12.2023

Zutritt zu einem Wohnhaus in der Schönen Aussicht in Hünstetten-Beuerbach zu

verschaffen, indem sie ein Fenster des Hauses aufhebelten. Nach ersten

Ermittlungen flohen der oder die Täter ohne Beute vom Tatort. Das Fenster des

Hauses wurde beschädigt. Hinweise zu der Tat nehmen die zuständigen Ermittler

der Polizei Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078 – 0 entgegen.

Verkehrsunfall aufgrund einer medizinischen Notlage, Eltville am Rhein,

Wörthstraße / Kiedricher Straße, Samstag, 30.12.2023, gegen 17:30 Uhr

(mv)Am Samstagabend verlor ein 71-jähriger Kiedricher aufgrund einer

medizinischen Notlage die Kontrolle über seinen weißen Opel und prallte gegen

eine Hauswand. Der Mann befuhr zusammen mit seiner 69-jährigen Ehefrau gegen

17:30 Uhr die Wörthstraße in Eltville in Richtung Kiedricher Straße als er

aufgrund einer bisher nicht bekannten medizinischen Ursache die Kontrolle über

sein Fahrzeug verlor. Nachdem er zunächst gegen eine Hauswand prallte, kam er an

einer Mauer in der Kiedricher Straße zum Stehen. Durch den Unfall wurde die

Ehefrau leicht verletzt. Der Mann kam aufgrund des medizinischen Problems in

kritischem Zustand in ein Wiesbadener Krankenhaus. Das Fahrzeug des Ehepaares

war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nach ersten

Schätzungen entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro an dem Fahrzeug.

Betrunken gegen Mauer gefahren und geflüchtet, Rüdesheim am Rhein,

Kaiserstraße, Samstag, 30.12.2023, 23:45 Uhr

(mv)In der Samstagnacht fuhr ein betrunkener Autofahrer zunächst gegen eine

Mauer und flüchtete anschließend vom Unfallort. Gegen 23:45 Uhr vernahm eine

aufmerksame Anwohnerin in der Kaiserstraße in Rüdesheim zunächst einen Knall und

konnte dann einen Audi feststellen, der gegen eine Mauer im Bereich der Kreuzung

Kaiserstraße / Breslauer Straße gefahren war. Während die Frau die Polizei rief,

flüchtete der Fahrer in seinem Fahrzeug vom Unfallort. Durch Beamtinnen der

Polizei Rüdesheim konnte das Fahrzeug in der Hugo-Asbach-Straße aufgefunden

werden. Der Fahrer, ein 49-jähriger Rüdesheimer, saß nach wie vor am Steuer und

war aufgrund seiner Alkoholisierung nicht im Stande aus dem Auto zu steigen. Für

die Durchführung einer Blutentnahme wurde der Mann zur Polizeistation Rüdesheim

gebracht. Im Anschluss wurde sein Führerschein sichergestellt und er durfte das

Revier wieder verlassen.

Zusammenstoß mit Wildschwein führt zu Blutentnahme, Bundesstraße 42,

Fahrtrichtung Rüdesheim zwischen Frauenstein und Eltville, Sonntag, 31.12.2023,

02:30 Uhr

(mv)In der Nacht zum Sonntag kollidierte ein 25-jähriger Geisenheimer auf der

B42 mit zwei Wildschweinen. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die

Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der

junge Mann war gegen 02:30 Uhr mit seinem Hyundai auf der B42 Richtung Rüdesheim

unterwegs als die beiden Wildschweine zwischen Frauenstein und Eltville die

Fahrbahn kreuzten und es zu dem Zusammenstoß kam. Bei der anschließenden

Unfallaufnahme fielen den Beamten diverse Auffälligkeiten bei dem Fahrer auf,

woraufhin der Mann den Konsum von Betäubungsmitteln einräumte. Er wurde zur

Durchführung einer Blutentnahme zur Polizeistation Rüdesheim gebracht und im

Anschluss an die Blutentnahme auf freien Fuß entlassen. Sein Fahrzeug war nicht

mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.