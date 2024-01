Bergstrasse

Viernheim: Polizei sucht attackierten Rollstuhlfahrer

Viernheim (ots) – Am 29. November 2023, gegen 20.20 Uhr, wurden auf dem

Bahnsteig der OEG-Bahn, Haltestelle „Am Tivoli“, mehrere Personen, darunter auch

ein Rollstuhlfahrer, von drei Jugendlichen bespuckt und mit Pfefferspray

besprüht. Einem Mann wurde zudem ins Gesicht geschlagen. Die anschließenden

Ermittlungen der Polizei verliefen bislang ergebnislos.

Die Ermittler wenden sich nun an mögliche weitere Zeugen oder Geschädigte der

Tat. Weiterhin suchen die Beamten nach wie vor nach dem von der Attacke

ebenfalls betroffenen Rollstuhlfahrer, der bislang noch keine Anzeige erstattet

hat. Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 35) unter der Telefonnummer 06252/7060.

Bensheim: Wohnhaus im Visier von Einbrechern/Zeugen gesucht

Bensheim (ots) – In der Goethestraße in Auerbach brachen in der Nacht zum

Samstag (30.12.), in der Zeit zwischen 18.00 und 1.30 Uhr, unbekannte Täter in

ein Wohnhaus ein. Die ungebetenen Besucher verschafften sich über die

Terrassentür Zugang in die Räumlichkeiten. Sie erbeuteten anschließend unter

anderem diverse Schmuckstücke, Geld und weitere Wertsachen.

Es wird in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung

gebeten. Der Fall wird beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim bearbeitet.

Hinweise können über Rufnummer 06252/7060 mitgeteilt werden.

Grasellenbach: Einbruch in Einfamilienhaus/Polizei sucht Zeugen

Grasellenbach (ots) – Am Sonntag (31.12.), in der Zeit zwischen 21.00 und 23.00

Uhr, wurde ein Einfamilienhaus in der Straße „Hilsighof“ in Litzelbach Ziel

eines Einbruchs. Die bisher unbekannten Täter verschafften sich durch eine

Balkontür gewaltsam Zutritt in das Haus. Sie erbeuteten unter anderem Geld und

persönliche Dokumente.

Zeugen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben,

werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der

Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

Wald-Michelbach: Sachbeschädigung an Bäckerei/Zeugen gesucht

Wald-Michelbach (ots) – Vermutlich in der Silvesternacht (31.12./1.1.)

beschädigten Unbekannte eine Pergola im Bereich einer Bäckerei in der

Poststraße. Zudem rissen die Täter Bilder und eine Überwachungskamera von einer

dortigen Wand. Der in der Kamera befindliche USB-Stick wurde entwendet. Der

angerichtete Schaden beläuft sich insgesamt auf rund 600 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Diebstahls. Sachdienliche

Hinweise werden erbeten an die Polizei in Wald-Michelbach unter der Rufnummer

06207/9405-0

Viernheim: Zwei Wohnungseinbrüche/Zeugen gesucht

Viernheim (ots) – Am Samstag (30.12.) ereigneten sich in Viernheim zwei

Einbrüche in Wohnhäuser.

Durch ein Fenster verschafften sich zwei Unbekannte gegen 19.00 Uhr Zugang in

ein Wohnhaus in der „Neuzenlache“. Die Einbrecher erbeuteten Schmuck und Geld.

Ebenfalls über ein Fenster verschafften sich Unbekannte zudem in der Zeit

zwischen 16.50 und 22.50 Uhr Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in einem

Mehrfamilienhaus in der Wachenburgstraße. Den ungebetenen Gästen fielen auf

ihrer anschließenden Suche nach Wertgegenständen diverse Schmuckstücke in die

Hände.

Die Kripo prüft einen Tatzusammenhang. Weitere Hinweise von Zeugen, die

sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei in

Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

Heppenheim: Auto mutwillig zerkratzt/Zeugen gesucht

Heppenheim (ots) – In der Silvesternacht (31.12./1.1.) kam es in der

Wiegandstraße zu einer mutwilligen Sachbeschädigung eines Autos. Unbekannte

zerkratzten die gesamte rechte Seite eines auf der Straße abgestellten

silberfarbenen VW Golf. Neben dem Fahrzeug lagen die Scherben einer Bierflasche.

Mutmaßlich wurden diese Scherben bei der Tatbegehung benutzt. Es entstand ein

Sachschaden von etwa 2000 Euro.

Zeugen wenden sich bitte an die Polizei in Heppenheim unter der Telefonnummer

06252/706-0.

Heppenheim: Überfall auf Jet- Tankstelle

Heppenheim (ots) – Am frühen Abend des Neujahrmontag (01.01.) wurde die Jet-

Tankstelle in der Darmstädter Straße überfallen. Nach bisherigen Erkenntnissen

betrat ein männlicher Täter um 21.15 Uhr den Verkaufsraum und forderte von dem

alleine anwesenden 31-jährigen Tankstellenmitarbeiter die Herausgabe von

Bargeld. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen drohte der Täter an, den

Angestellten abstechen zu wollen, sollte dieser kein Bargeld aushändigen.

Während dieser Drohung hielt der Räuber seine Hand in der Jackentasche

verborgen, offenbar um das Mitführen einer Tatwaffe anzudeuten! Nach Übergabe

des Bargeldes in nicht bekannter Höhe flüchtete der Täter aus der Tankstelle in

Richtung Innenstadt. Beschrieben wird der Täter wie folgt: 20 Jahre alt,

schlanke/ athletische Statur, südländisches Erscheinungsbild, trug eine dunkle

Daunenjacke, graue Hose und weiße Schuhe. Eine Fahndung verlief bisher

ergebnislos, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Heppenheim in

Verbindung zu setzen (Tel.: 06252-705-555)

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Wald-Michelbach (ots)

Wald-Michelbach: Am Samstag (30.12.) zwischen 16:30 und 18:25 Uhr wurde ein weißer Ford Kuga am hinteren rechten Kotflügel von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken beschädigt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2000,- Euro. In dem oben genannten Zeitraum war der Ford Kuga in Wald-Michelbach auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße Am Bahndamm und in Gras-Ellenbach, OT Wahlen, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes geparkt. Da der Halter den Schaden erst nach der Rückkehr von seinem Einkauf festgestellt hat, kommen beide Örtlichkeiten als Unfallort in Betracht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Wald-Michelbach unter der Telefonnummer 06207 / 94050 in Verbindung zu setzten.

Darmstadt

Darmstadt: 25-Jähriger überfallen / Kriminalpolizei ermittelt nach Raub und sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Wegen des Verdachts des schweren Raubes am Freitag (29.12.) an

einer Bushaltestelle in der Otto-Röhm-Straße hat das Kommissariat 10 in

Darmstadt ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Ersten Ermittlungen zufolge sollen drei bislang noch unbekannte Täter gegen

21:20 Uhr an der Haltestelle auf einen 25-Jährigen getroffen haben. Einer der

Kriminellen schlug dem Darmstädter unvermittelt gegen den Kopf, woraufhin er zu

Boden ging. Hier soll der 25-Jährige von den drei Unbekannten mehrfach gegen

seinen Kopf getreten worden sein. Laut Zeugenhinweisen entwendeten die

Unbekannten Bargeld, das Smartphone und den Fahrzeugschlüssel des 25-Jährigen.

Das Trio suchte im Anschluss das Weite. Der Darmstädter erlitt durch den Angriff

leichte Verletzungen.

Das Alter der drei Flüchtigen wurde auf 20 bis 25 Jahre geschätzt. Alle drei

sollen circa 1,90 Meter große gewesen sein und kurze dunkle Haare in Form eines

„Boxerschnitts“ gehabt haben.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise zu den

Kriminellen geben kann, wird gebeten, Kontakt mit den Ermittlerinnen und

Ermittlern des Kommissariats 10 in Darmstadt unter der Rufnummer 01615/969-0

aufzunehmen.

Darmstadt: Nach Einbruch in Studentenwohnheim Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Nachdem sich drei unbekannte Männer am Sonntag (31.12.) um

04:10 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Studentenwohnheim in der

Schleiermacherstraße verschafften, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen

aufgenommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand durchsuchten die drei Unbekannten

das Wohnheim und erbeuteten unter anderem Elektrogeräte und Werkzeug im Wert von

mehreren Hundert Euro. Anschließend flohen die drei Männer unbemerkt.

Sachdienliche Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern nimmt die Kriminalpolizei (K

43) in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegen.

Darmstadt: Restaurant im Visier Krimineller / Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Darmstadt (ots) – Im Zeitraum zwischen Samstagmorgen (30.12.) und Sonntagmittag

(31.12.) verschafften sich Kriminelle gewaltsam Zugang zu einer Wohnung eines

Mehrfamilienhauses in der Alexanderstraße. Durch eine Tür in der Wohnung

verschafften sich die ungebetenen Gäste Zugang zum Kassenbereich eines

Restaurants. Dort entwendeten sie elektronische Geräte und Bargeld. Die

Kriminellen flüchteten unbemerkt und hinterließen einen Schaden über mehrere

Hundert Euro.

Das Kriminalkommissariat in Darmstadt (K 21/22) hat die weiteren Ermittlungen

übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06151/969-0

entgegengenommen.

Darmstadt: 15 Häuser mit Farbe beschmiert / Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Nachdem Unbekannte am Montag (01.01.) zwischen 02:20 und 07:00

Uhr insgesamt 15 Häuser sowie ein Gehweg im Bereich Darmstadt-Nord mit schwarzer

und blauer Farbe beschmierten, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach aktuellem

Erkenntnisstand wurden Hausfassaden in der Schlossgartenstraße, der

Pallaswiesenstraße, der Ploenniestraße, der Robert-Schneider-Straße und der

Mollerstraße beschädigt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden über

mehrere Zehntausend Euro.

Mögliche Zeugen, welche den Tathergang beobachten konnten und Hinweise zu dem

mutmaßlichen Täter liefern können, werden gebeten, sich beim

Kriminalkommissariat 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu

melden.

Ruhige Neujahrsnacht für die Feuerwehr Darmstadt

Feuerwehr Darmstadt

Mehrere Kleinbrände im Stadtgebiet Darmstadt

In der Leitstelle Darmstadt wurden in der Silvesternacht zwischen 18:00

und 6:00 Uhr morgens 20 Feuerwehr und 5 Rettungsdiensteinsätze

abgearbeitet, die auf Silvester zurückgeführt werden können. Die

Einsätze des Rettungsdienstes umfassten chirurgische Verletzungen

sowie ein Knalltrauma aufgrund von Feuerwerk und Böllern und übermäßiger

Alkoholgenuss. Die Feuerwehr Darmstadt löschte 16 Kleinbrände. Der Rauch

von Feuerwerken, führte in der Innenstadt in Darmstadt zu

Fehlauslösungen von 3 Brandmeldeanlagen, da hier der Rauch in die

Gebäude gelangte. Die Berufsfeuerwehr Darmstadt wurde von der

Freiwilligen Feuerwehr Darmstadt Innenstadt in der Neujahrsnacht

unterstützt.

Die Feierlichkeiten in der Wissenschaftsstadt Darmstadt verliefen

gegenüber den Einsatzkräften von Feuerwehr und Rettungsdienst

weitestgehend friedlich. Ein Fahrzeug des Rettungsdienstes wurde von

einer Rakete getroffen. Es gab hierdurch jedoch glücklicherweise keine

Schäden oder Verletzte.

Südhessen: Mehrere Brände in der Silvesternacht gemeldet

Südhessen (ots) – In der Silvesternacht waren zahlreiche Polizeibeamtinnen und

Polizeibeamte in ganz Südhessen im Einsatz, um für einen sicheren Jahreswechsel

für die Bürgerinnen und Bürger zu sorgen. Neben Mitteilungen zu Vorfällen in

Zusammenhang mit Silvester, wie unsachgemäßer Umgang mit Feuerwerkskörpern oder

Auseinandersetzungen, wurden der Leitstelle des Polizeipräsidiums Südhessen in

der Nacht rund 30 Brände in ganz Südhessen gemeldet. Hauptsächlich handelte es

sich dabei um Mülltonnen- und Heckenbrände, die vermutlich auf Feuerwerkskörper

zurückzuführen sind.

In der Albert-Einstein-Straße in Dieburg entstand beim Brand eines Wohnmobils

ein Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Gegen 2 Uhr wurde Polizei und

Feuerwehr alarmiert, nachdem das Feuer bemerkt wurde. Ersten Erkenntnissen

zufolge dürfte der Brand einer Mülltonne auf einen Schuppen sowie auf das

Wohnmobil übergegriffen haben. Verletzt wurde niemand, am Wohnmobil sowie am

Gebäude entstand jedoch erheblicher Schaden.

In Erbach entzündete vermutlich eine verirrte Feuerwerksrakete kurz nach

Mitternacht den Rollladenkasten einer Wohnung in der Gebrüder-Grimm-Straße, was

zu starker Rauchentwicklung führte. Der Brand konnte durch Zeugen gelöscht

werden. Zwei Personen kamen mit dem Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein

Krankenhaus. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht aktuell noch nicht

abschließend fest.

Ein 15-Jähriger aus Schaafheim muss sich nach seiner Festnahme gegen 0.45 Uhr

unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und gefährlicher

Körperverletzung strafrechtlich verantworten. Ersten Erkenntnissen zufolge soll

es an der Sporthalle zu einem Streit aufgrund nicht ordentlich abgefeuerter

Raketen mit einem 31-Jährigen gekommen sein. Der Jugendliche sowie weitere,

bisher noch unbekannte Täter attackierten und verletzten den Mann aus

Schaafheim. Polizeikräfte konnten den 15 Jahre alten Tatverdächtigen im Rahmen

der Fahndung festnehmen und bei ihm unter anderem eine Schreckschusswaffe, ein

Schlagring und ein Springmesser sicherstellen. Die Ermittlungen zu den anderen

Tatverdächtigen dauert an.

Kurz vor Mitternacht nahm eine Polizeistreife eine Person in Viernheim am

Königsacker vorläufig fest, nachdem diese mit einer Schreckschusswaffe

geschossen haben soll. Da die Person keinen Waffenschein besitzt, wurde die

Waffe sichergestellt und ein Verfahren eingeleitet. Ebenfalls in Viernheim kam

es aufgrund nicht ordnungsgemäß abgefeuerter Feuerwerkskörper gegen 1.30 Uhr zu

einer Auseinandersetzung in der Saarlandstraße. Aus einer Gruppe heraus wurde

vermutlich mit einer Schreckschusswaffe in Richtung eines 44-Jährigen

geschossen. Die Täter flüchteten.

Nach einer Verkehrsunfallflucht an der Anschlussstelle Rüsselsheim Ost konnte

der flüchtige Fahrzeugführer nur durch den Einsatz eines Polizeihubschraubers

circa 2 ½ Stunden später gefunden werden. Nach ersten Ermittlungen war der

18-Jährige mit seinem Auto auf der Bundesstraße 486 aus Richtung Rüsselsheim

kommend unterwegs und kam an der Anschlussstelle im Kurvenbereich von der

Fahrbahn ab. Er entfernte sich vom Unfallort und konnte schließlich in einem

Waldbereich mit Hilfe des Einsatzes des Polizeihubschraubers lokalisiert werden.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille.

Darmstadt-Dieburg

Eppertshausen: Einbruch in Supermarkt / Täter entwenden Getränke und Zigaretten / Zeugen gesucht

Eppertshausen (ots) – Ein Einkaufsmarkt in der Röntgenstraße war in der Nacht

von Samstag (30.12.) auf Sonntag (31.12.) gegen 1.45 Uhr Ziel von Kriminellen.

Die unbekannten Täter schlugen mutmaßlich mit einem Vorschlaghammer mehrere

Zugangstüren ein und gelangten dadurch in den Verkaufsraum des Marktes. Nach

derzeitigem Kenntnisstand erbeuteten die Eindringlinge zwei Getränkedosen und

mehrere Packungen Zigaretten. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt in

unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief

bislang ergebnislos.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.200 Euro.

Das Fachkommissariat 21/22 hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des

besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf

die Identität der Täter oder den Verbleib des Stehlguts geben können, werden

gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Groß-Bieberau: Täter erbeuten Zigaretten / Kriminalpolizei sucht Zeugen

Groß-Bieberau (ots) – In der Nacht von Sonntag (31.12.) auf Montag (01.01.)

drangen unbekannte Täter gegen 3 Uhr in einen Einkaufsmarkt in der Straße „Am

Schaubacher Berg“ ein. Durch gewaltsame Öffnung eines Stahltors und das

Einschlagen einer Fensterscheibe gelangten die Kriminellen in den Verkaufsraum

des Geschäfts. Anschließend entnahmen sie Zigaretten im Wert von circa 1.000

Euro. Durch den Einbruch entstand außerdem ein Sachschaden in Höhe von etwa

1.000 Euro.

Anschließend flüchteten die unbekannten Täter auf der Bundesstraße 38 in

Richtung Reinheim. Bei dem Fluchtfahrzeug soll es sich um einen Audi in der

Farbe Silber oder Grau gehandelt haben. Das angebrachte Kennzeichen mit der

Ortskennung Frankfurt wurde bereits zuvor als gestohlen gemeldet. Eine sofort

eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.

Das Fachkommissariat 21/22 der Kriminalpolizei Darmstadt hat die Ermittlungen

wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise auf die Identität der Täter oder den Verbleib des Stehlguts

geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Alsbach-Hähnlein/Roßdorf: Einfamilienhäuser im Visier von Kriminellen / Zeugen gesucht

Alsbach-Hähnlein/Roßdorf (ots) – Am Freitagabend (29.12.) drangen unbekannte

Täter im Zeitraum von 17.30 Uhr bis 21.20 Uhr in ein Wohnhaus in der

Friedrich-Ebert-Straße in Alsbach-Hähnlein ein. Die Täter hebelten im

rückwärtigen Bereich des Hauses die Terrassentür auf und gelangten dadurch in

die Innenräume. Anschließend durchsuchten sie alle Räumlichkeiten und

entwendeten Bargeld. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Die Kriminellen flüchteten sodann unerkannt in unbekannte Richtung.

In Roßdorf verschafften sich Unbekannte am Sonntagabend (31.12.) im Zeitraum von

17.15 Uhr bis 22.20 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im

Spessartring. Nach Aufhebeln der Balkontür durchsuchten sie das gesamte Haus.

Dabei wurden Schmuck, Bargeld und eine Handtasche entwendet. Anschließend

entfernten sich die Eindringlinge in nicht bekannte Richtung.

Um sich vor zukünftigen Einbrüchen besser zu schützen, gibt die Polizei folgende

Verhaltenstipps: Auch bei kurzer Abwesenheit sollte man alle Fenster, Balkon-

und Terrassentüren schließen. Ein gekipptes Fenster ist praktisch ein offenes

Fenster und lädt Einbrecher geradezu ein. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Zuhause

immer bewohnt wirkt. Zeitschaltuhren für Licht oder Radio können hierbei eine

große Hilfe sein. Denken Sie über den Einbau von zusätzlichen

Sicherheitsmaßnahmen nach, wie zum Beispiel einer Alarmanlage oder verbesserten

Fenstersicherungen.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls wurden von

dem Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei Darmstadt übernommen. Sachdienliche

Hinweise werden von den Ermittlerinnen und Ermittlern unter der Telefonnummer

06151/969-0 entgegengenommen.

B426 Ober-Ramstadt / Verkehrsunfall mit schwerverletzen Personen und hohem Sachschaden

Ober-Ramstadt (ots) – Am Neujahrs Montag (01.01.2024) kam es auf der B426

zwischen Ober-Ramstadt und Mühltal zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden

und einem Gesamtsachschaden von ca. 35000 Euro.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 74-jährige Griesheimerin gegen 14:30

Uhr mit ihrem Pkw die B426 aus Ober-Ramstadt kommend in Fahrtrichtung Mühltal.

Im Kreuzungsbereich zur Nieder-Ramstädter-Straße übersah die

Unfallverursacherin, laut Zeugenaussagen, die Rotlichtphase der dortigen

Lichtzeichenanlage und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem nach

linksabbiegenden Pkw. Durch diesen Zusammenstoß wurden das Fahrzeug der

74-Jährigen in den Gegenverkehr abgewiesen und stieß dort mit einem wartenden

Pkw zusammen. Die Wucht des Aufpralls war noch so intensiv, dass der wartende

Pkw auf das Fahrzeug dahinter aufgeschoben wurde. Die 74-jährige kam mit

schweren Verletzungen ins Klinikum nach Darmstadt. Die Fahrzeuginsassen des

wartenden Pkws wurden vorsorglich dem Elisabeth-Stift in Darmstadt vorgestellt.

Die B426 musste für die Bergungsarbeiten für 2 Stunden gesperrt werden.

Hinweise an die sachbearbeitende Dienststelle PSt. Ober-Ramstadt unter

06154-63300

Dieburg: Sachschaden nach Verkehrsunfallflucht / Polizei sucht Zeugen

Dieburg (ots) – Am Sonntag, den 31.12.2023 kam es auf der B26 in Fahrtrichtung

Darmstadt, in Höhe der Anschlussstelle Roßdorf Gundernhausen zu einem

Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr um ca. 03:00 Uhr ein blauer BMW die B26

in Fahrtrichtung Darmstadt. In Höhe des Einfädelungsstreifens kam das Fahrzeug

nach rechts von der Fahrbahn ab.

In Folge dessen fuhr das Fahrzeug ca. 20 Meter neben der Fahrbahn, bis es mit

einer Notrufsäule kollidierte und wieder nach links auf die Fahrbahn

schleuderte. Die Notrufsäule wurde hierdurch stark beschädigt.

Im Anschluss fuhr das Fahrzeug einige Meter weiter auf den Standstreifen, wo es

anhielt und sich nach kurzer Pause wieder in Bewegung setzte. Die Fahrt wurde

bis Darmstadt fortgesetzt.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen 1er BMW, Baujahr ab 2019 in

Misanoblau.

Neben einem fehlenden linken Außenspiegel müsste das Fahrzeug Beschädigungen im

Frontbereich aufweisen und möglicherweise wurden auch die Felgen der Vorderräder

beschädigt.

Das Fahrzeug fuhr im beschädigten Zustand, wahrscheinlich mit eingeschaltetem

Warnblinklicht, auf der rechten Fahrspur und dem Standstreifen von Roßdorf bis

Darmstadt.

Personen, welche Hinweise zum Unfallhergang, dem flüchtigen Fahrzeug und

Insassen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Dieburg zu

melden.

Griesheim: Verkehrsunfall mit Gebäudeschaden

Griesheim (ots) – Am Samstag (30.12.) um 05:30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich

der Wilhelm-Leuschner-Str / Nordring zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem

Sachschaden. Eine 22-Jährige Griesheimerin kam von der Fahrbahn ab und stieß

gegen ein dortiges Firmengelände. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe

von 20.000,-EUR , an dem Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von ca.

25.000,-EUR. Für die Bergung des Fahrzeuges und Absicherung des Gebäudes wurde

die Betriebsfeuerwehr Darmstadt, sowie das THW eingesetzt.

Gross-Gerau

Mörfelden-Walldorf: Gegen Baum geprallt und geflüchtet/ Wer kann Hinweise geben?

Mörfelden-Walldorf (ots)

Zwischen Montag (01.01.), 18:00 Uhr, und Dienstag (02.01.), 08:00 Uhr, kam es in der Langgasse in Mörfelden zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Wagenlenker stieß nach derzeitigem Kenntnisstand beim Rangieren gegen einen dort stehenden Baum, sodass dieser umstürzte. Ersten Ermittlungen zufolge könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen lilafarbenen Lastwagen oder einen Bus gehandelt haben. Es entstanden Schäden in Höhe von 5.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Mörfelden unter der Rufnummer 06105 4006-0 zu melden.

Trebur-Astheim: Einbrecher steigen ein

Trebur (ots)

In der Nacht zum Montag (01.01.) brachen Unbekannte mit Gewalt in eine Wohnung „Im Hollerbusch“ ein. Die Tat wurde gegen 2.15 Uhr vom heimkehrenden Bewohner bemerkt. Die Kriminellen durchsuchten die Räume und erbeuteten Geld, Schmuck und eine Tasche. Anschließend gelang die unerkannte Flucht.

Das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise können unter der Rufnummer 06142/696-0 mitgeteilt werden.

Nauheim: Wohnungseinbrecher bei Tat ertappt/Krimineller flüchtet

Nauheim (ots)

In der Mozartstraße brach am Montagmorgen (01.01.), gegen 5.45 Uhr, ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus ein. Der ungebetene Besucher verschaffte sich durch die Terrassentür gewaltsam Zugang in die Räumlichkeiten. Im weiteren Verlauf wurde eine Bewohnerin wach und störte den Eindringling offenbar bei der Tat. Er flüchtete unvermittelt ins Freie. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.

Es wird in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Der Fall wird im Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim bearbeitet. Hinweise können über Rufnummer 06142/696-0 mitgeteilt werden.

Biebesheim: Zigarettenautomat aufgebrochen/Wer kann Hinweise geben?

Biebesheim (ots)

In der Nacht auf Montag (01.01.) brachen bislang unbekannte Kriminelle gewaltsam einen Zigarettenautomaten in der Lise-Meitner-Straße auf. Aktuellen Ermittlungen zufolge entwendeten sie eine Geldkassette aus dem Automaten mit einer bislang unbekannten Menge Geld und flüchteten unbemerkt.

Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden am Automat auf mehrere Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Gernsheim unter der Telefonnummer 06258/9343-0 entgegen.

Rüsselsheim: Vier Unbekannte schlagen Scheibe an Bushaltestelle ein/Wer kann Hinweise geben?

Rüsselsheim (ots)

Gegen 2.00 Uhr teilten Zeugen der Polizei in der Nacht zum Montag (01.01.) mit, dass vier Unbekannte gerade an der Bushaltestelle „Kant-Gymnasium“ im Evreuxring eine Scheibe eingeschlagen und eine dortige Werbetafel angesengt haben. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 41 in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 entgegen.

Verkehrsunfall mit 3 schwerverletzten Personen – Die Polizei sucht Zeugen

Gernsheim (ots)

Am Samstagmorgen (30.12.2023) kam es gegen 9 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der B 426 zwischen der Einmündung Bruchmühle und Gernsheim. Bei dem Unfall wurden drei Personen zum Teil schwerverletzt. Ein Ehepaar aus Gernsheim konnten sich selbstständig aus ihrem Fahrzeug befreien, ein 27-Jähriger Fahrzeugführer aus Büttelborn wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Gernsheim befreit werden. Die beiden Fahrzeuge wurden bei dem Unfall komplett zerstört. Zur Versorgung der Verletzten waren mehrere Rettungswagen, Notärzte sowie zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Zur Unfallursachenrekonstruktion wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Während der Unfallaufnahme war die B 426 im genannten Bereich für etwa drei Stunden vollgesperrt.

Die Polizei bittet etwaige Zeugen des Unfalls sich bei der Polizei in Gernsheim oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Odenwaldkreis

Reichelsheim: Motorroller gestohlen

„In der Aue“ wurde am Donnerstag (28.12.), im Zeitraum zwischen 21.00 und 22.00 Uhr, ein blauer Motorroller der Marke „Falke“ gestohlen. Am Roller ist das Kennzeichen „381 LXJ“ angebracht.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 der Polizei in Erbach unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.