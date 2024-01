Wechselseitige Körperverletzung am Hauptbahnhof

Heidelberg-Hbf (ots) – Montag 01.01.2024 kam es am Hauptbahnhof zu einem wechselseitigen Körperverletzungsdelikt gekommen. Hierbei kam neben einem Tierabwehrspray auch ein Fahrradsattel zum Einsatz. Gegen 17 Uhr bettelte der 42-jährige algerische Staatsangehörige bei dem 37-jährigen Deutschen mehrfach aufdringlich um Geld. Trotz der wiederholten Aufforderung dies zu unterlassen, setzte der 42-Jährige seine Bettelei fort.

Der 37-Jährige fühlte sich hierdurch bedrängt und setzte ein mitgeführtes Tierabwehrspray gegen den algerischen Staatsangehörigen ein. Die Auseinandersetzung der beiden Personen fand anschließend auf dem Bahnhofsvorplatz an einem Essensstand ihre Fortsetzung. Der 42-Jährige griff seinen Kontrahenten dort mit einem Fahrradsattel an und schlug damit auf den 37-Jährigen ein. Durch eine Abwehrhandlung konnte der Angegriffene die Attacke abwenden und wurde nur leicht verletzt.

Bei den weiteren polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass der algerische Staatsangehörige keinen legalen Aufenthalt im Bundesgebiet begründen kann. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Aufenthalts sowie wegen gefährlicher Körperverletzung.

Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde ebenfalls gegen den 37-Jährigen eingeleitet. Sein Tierabwehrspray wurde sichergestellt.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Glück im Unglück bringt Freudentränen hervor

Heidelberg (ots) – Bereits am Freitag bat eine 55-jährige Frau den Polizeiposten Emmertsgrund um Hilfe, da sie am Vortag ihren Geldbeutel, in welchem sich eine hohe Summe an Bargeld befand, im Bereich der Emmertsgrundpassage verloren hatte. Kurze Zeit später als die Frau den Polizeiposten wieder verlassen hatte und die zuständige Polizeibeamtin die Fahndung nach dem Geldbeutel einleitete, erschien ein 9-jähriger Junge in Begleitung seiner Mutter auf dem Polizeiposten.

Der Junge berichtete, dass er am Donnerstagabend den gesuchten Geldbeutel in einer Tiefgarage gefunden hatte. Da sich darin viel Geld befand, informierte er schnell seine Mutter und gemeinsam suchte man die Wohnanschrift der Besitzerin auf, da deren Adresse auf einem Ausweis erkennbar war. Allerdings war dort niemand zu Hause, weshalb die Familie die Fundsache dann am nächsten Tag bei der Polizei abgab.

Natürlich informierte die Polizei sofort die 55-Jährige, die dann feststellen durfte, dass nichts aus ihrem Geldbeutel fehlte. Überglücklich darüber brach die Verliererin in Freudentränen aus und übergab dem 9-Jährigen einen großzügigen Finderlohn und teilte dadurch ihr Glück, wie die Mutter des Kindes dann ebenfalls unter Freudentränen der Polizei erzählte.

Stromkästen und Straßenlaterne bei Verkehrsunfall beschädigt

Heidelberg (ots) – Am Freitag gegen 11 Uhr, kollidierte ein 54-jähriger LKW-Fahrer mit mehreren Stromkästen und einer Straßenlaterne nachdem er von der BAB 656 kommend in den Wieblinger Weg abgebogen war und anschließend in dem dortigen Kreisverkehrs nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Dabei kollidierte er mit zwei Stromkästen und einer Straßenlaterne, welche rechts am Fahrbahnrand aufgebaut waren. Diese wurden dadurch erheblich beschädigt, nach bisherigen Erkenntnissen kam es aber zu keinerlei Ausfällen in der Stromversorgung.

Insgesamt entstand durch den Verkehrsunfall ein Sachschaden von mehr als 25.000€.

Eigentümer nach Fahrraddiebstahl gesucht

Heidelberg (ots) – Am Sonntag gegen 01:30 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung ein 32-jähriger Mann im Bereich des Willy-Brandt-Platzes auf, welcher ein schwarzes Mountainbike in Richtung der Kurfürsten-Anlage über die Straße trug. Als die Beamten den Mann ansprachen, gab dieser an den Schlüssel für das Schloss vergessen zu haben.

Offensichtlich hatte der Mann jedoch nicht bemerkt, dass an dem Fahrrad ein Zahlenschloss angebracht war, weshalb die Polizisten schnell misstrauisch wurden. Der Mann verstrickte sich zunehmend in Widersprüche und erklärte letztlich, dass er das Fahrrad vermutlich mit seinem eigenen Rad verwechselt habe. Da erhebliche

Zweifel an der Geschichte des Mannes bestanden, wurde das Rad sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke „Cube“. Am Rahmen ist ein neongrüner Streifen sowie eine gleichfarbige Flaschenhalterung angebracht. Auffällig am Rad ist auch eine grüne Klingel.

Der Eigentümer des Fahrrads konnte bisher nicht ermittelt werden und wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Tel: 06221/1857-0 in Verbindung zu setzen.

Hinweis: Eine Herausgabe kann nur bei zweifelsfreier Eigentümerschaft erfolgen, weshalb die Vorlage von Dokumenten (Kaufvertrag o.ä.) notwendig ist.

Schuppen in Brand geraten – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Montag gegen 15 Uhr geriet aus unbekannter Ursache ein Schuppen in der Brunnengasse in Brand. Dieser konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Durch eine 48-jährige Zeugin, welche die Polizei und Feuerwehr über den Brand informierte, konnte unmittelbar vor dem Brand ein lauter Knall wahrgenommen werden.

Etwa eine halbe Stunde vor dem Brand konnten auf dem Wohnanwesen 2 Personen, augenscheinlich Jugendliche dabei beobachtet werden, wie sie Feuerwerkskörper in die Richtung der dortigen Tiefgarage warfen. Inwieweit hier ein Tatzusammenhang besteht ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Die Höhe des Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Personen, die sachdienliche Angaben zu dem Sachverhalt machen können werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte telefonisch unter Tel: 06221/1857-0 zu melden.

Einbruch in Wieblinger Kirche – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – An einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 17 Uhr am Freitag und 09:30 Uhr am Montag, brach eine bislang unbekannte Täterschaft in eine Kirche in der Wallstraße ein. Eine Zeugin bemerkte am Montagmorgen die eingeschlagene Scheibe der Seitentüre des Kirchengebäudes.

Die unbekannten Täter griffen mutmaßlich durch die entstandene Öffnung und öffnete so die Türe. Im Inneren wurden der Gemeinschaftsraum der Ministranten sowie die Sakristei durchwühlt. Aus einem Schrank entwendete die Täterschaft eine Geldkassette in der sich eine 3-stellige Bargeldsumme befand.

Der Polizeiposten Wieblingen übernahm die weiteren Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Wieblingen unter der Telefonnummer 06221-830740 zu melden.