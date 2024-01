Böllerwurf auf Passantinnen – Zeugen gesucht

Hockenheim (ots) – Am vergangenen Freitag gegen 22:30 Uhr warf ein unbekannter Täter aus einer Personengruppe heraus einen Böller gezielt in Richtung zweier 18-jähriger Frauen, welche sich gerade auf einem Supermarktparkplatz in der Lussheimer Straße aufhielten. Glücklicherweise wurden die Frauen durch den explodierenden Kanonenschlag nicht verletzt. An den Jacken der 18-Jährigen entstanden jedoch Brandschäden.

Das Polizeirevier Hockenheim ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, welche Hinweise zur Tat, Täter oder Personengruppe geben können, melden sich bitte unter Tel: 06205/2860-0.

Größerer Polizeieinsatz nach häuslichen Streitigkeiten

Leimen (ots) – Kurz nach 23:00 Uhr kam es am Montagabend zu einem größeren Polizeieinsatz in Leimen-St. Ilgen. Nach häuslichen Streitigkeiten wurde von einer Bedrohungslage in einem Mehrfamilienhaus ausgegangen. Der 47-jährige Eigentümer weigerte sich die Wohnung durch die Polizei betreten zu lassen.

Da davon ausgegangen wurde, dass er und seine 32-jährige Ehefrau sich in einer psychischen Ausnahmesituation befanden und er Drohungen gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten ausstieß, wurden weitere Einsatzkräfte der Polizei, des Rettungsdienstes und der Feuerwehr hinzugezogen. Zur Vermeidung einer Gefährdung wurden die weiteren Bewohner des Mehrfamilienhauses evakuiert und in einem bereitgestellten Bus untergebracht.

Nach mehrstündigen Verhandlungen ließ sich der 49-Jährige gegen 03 Uhr widerstandslos festnehmen. Er sowie seine 32-jährige Ehefrau wurden im Anschluss einer psychiatrischen Einrichtung vorgestellt.

Einsatz von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst nach Frontalzusammenstoß

Eberbach (ots) – Heute um kurz vor 08 Uhr ereignete sich auf der Waldbrunner Straße der L524 ein Frontalzusammenstoß, bei dem ein 37-jähriger Smart-Fahrer leicht verletzt wurde. Nach bisherigem Stand der Unfallermittlungen fuhr ein 74-jähriger Fiat-Fahrer die L524 von Eberbach kommend in Fahrtrichtung Dielbach entlang.

In einem Kurvenbereich verlor der 74-Jährige, womöglich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über das Fahrzeug und gelangte daraufhin nach links in den Gegenverkehr, sodass er mit dem entgegen kommenden 37-Jährigen frontal kollidierte. Hierbei zog sich der 37-Jährige leichte Verletzungen zu. Durch einen Rettungsdienst wurde er in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Auch der 74-Jährige wurde vorsorglich durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme musste die L 524 kurzzeitig voll gesperrt werden. Im weiteren Verlauf konnte der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Gegen 09:50 Uhr war die Straße wieder vollständig befahrbar.

Mehrere Garagen aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen

Sinsheim (ots) – Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 20 Uhr am Donnerstag und 9 Uhr am Freitag brach eine bislang unbekannte Täterschaft in mehrere Garagen in der Friedrich-Ebert-Straße ein. Auf Grund der Spurenlage wird davon ausgegangen, dass die Täterschaft zunächst durch rohe Gewalt die Schiene eines Garagentorantriebs verbog, um so in das Innere zu gelangen. Von dort gelangten sie in zwei weitere, mit dieser verbundene Garagen.

Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich bei den Tätern um 3 Männer in Kapuzenpullovern, die Kappen, Rucksäcke und Mundschutz trugen. Eine detaillierte Beschreibung liegt derzeit nicht vor.

Sie stahlen zwei E-Bikes, Bargeld, eine Kamera und weitere Elektronikartikel aus den Garagen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 5.500 Euro. Das Polizeirevier Sinsheim ermittelt nun gegen die Unbekannten wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim unter der Telefonnummer 07261-690-0 zu melden.

Zwei Einbrüche in der Siegfriedstraße – Zeugen gesucht

Weinheim (ots) – Zwischen Donnerstag 06 Uhr und Montag 18:30 Uhr brachen bisher unbekannte Täter über den Balkon in ein Haus in der Siegfriedstraße ein. Innerhalb des Hauses durchwühlten die Unbekannten sämtliche Schränke und Schubladen. Das genaue Ausmaß des Schadens und die Höhe des Diebesgutes ist derzeit noch Ermittlungssache.

Ein weiterer Einbruch in ein Nachbarhaus ereignete sich zwischen Samstag 06 Uhr und Montag 17 Uhr. Hier gelangten die Unbekannten durch gewaltsames Öffnen eines Fensters in das Anwesen und durchsuchten auch hier mehrere Räume und Schränke. Letztlich entwendeten der bzw. die Täter einen Bargeldbetrag in noch unbekannter Höhe.

In beiden Fällen, welche vermutlich durch die gleiche Täterschaft begangen wurde, ermittelt die Polizei nun wegen schweren Wohnungseinbruchsdiebstahls. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon: 06201/1003-0 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

Unklarer Unfallhergang – Zeugenaufruf

Weinheim (ots) – Am Freitag um kurz vor 15 Uhr ereignete sich im Einmündungsbereich Breslauer Straße und Stettiner Straße ein Unfall, bei dem eine 25-jährige Mercedes-Fahrerin leicht verletzt wurde. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 48-jähriger Mercedes-Fahrer die Breslauer Straße entlang und soll an der Einmündung zur Stettiner Straße die Vorfahrt der von rechts kommenden 25-Jährigen missachtet haben, weshalb die Fahrzeuge kollidierten.

Die junge Frau wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf einen 5-stelligen Betrag geschätzt. Da beide Unfallbeteiligte unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, bittet der Verkehrsdienst Mannheim Zeugen, sich unter 0621/174-4222 zu melden.