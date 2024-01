Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am Samstag 30.12.2023 gegen 23:40 Uhr verletzte ein 18-Jähriger einen 21-Jährigen schwer. Nach Ermittlungen zufolge trafen sich die jungen Männer am Schillerplatz in Oggersheim, nach vorausgegangenen Streitigkeiten zu einer Aussprache. Hier kam es wieder zum Streit, bei welchem der 18-Jährige mehrfach mit einem Messer auf den Oberkörper des 21-Jährigen einstach.

Der Lebensgefährlich verletzte 21-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Mittlerweile besteht keine Lebensgefahr mehr.

Der 18-Jährige flüchtete zunächst vom Tatort. Polizeikräfte konnten den Flüchtigen im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung, in einer Wohnung im Landkreis Bad Dürkheim vorläufig festnehmen. Die Polizeibeamten konnten ein Messer sicherstellen, bei dem es sich um das Tatmittel handeln dürfte. Der 18-Jährige hatte dies auf seiner Flucht weggeworfen.

Der 18-Jährige wurde am 31.12.2023 dem Haftrichter vorgeführt, welcher auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl aufgrund des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags erließ. Der junge Mann wurde anschließend in eine Jugendstrafanstalt gebracht. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei zu den konkreten Umständen der Tat und dem Motiv dauern weiter an.