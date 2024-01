Neustadt: Baustart Bahnhofsvorplatz – Änderungen bei Bussen, Verkehrsführung und Parkplätzen

Neustadt an der Weinstraße – Nach vorbereitenden Maßnahmen im Dezember starten am Montag, 8. Januar 2024, die eigentlichen Bauarbeiten zur Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes. Ab dann werden die Bushaltestellen verlegt, es gibt eine neue Verkehrsführung und es entfallen Parkplätze.

Im ersten Bauabschnitt werden der nördliche Teil des Vorplatzes und die Bahnhofstraße (ab Höhe Saalbau-Eingang Richtung Kreuzung Landauer Straße /Exterstraße) saniert. Die Zufahrt ist dann nur noch über die Bahnhofstraße an der Post entlang möglich, also von Westen (Landauer Straße / Zwockelsbrücke) kommend. Eine Zufahrt direkt von Norden (Kreuzung Landauer Straße / Exterstraße) ist nicht mehr möglich. Der Hauptbahnhof und die verbleibenden Parkplätze (Bahnhofstraße und Bahnhofostseite) sind im Einbahnverkehr erreichbar. Der Verkehr wird über die bisherigen Bussteige und Parkplätze zur Kreuzung Landauer Straße / Exterstraße geführt.

Die Parkplätze auf der Ostseite (hinter dem Gebäude der Bundespolizei) bleiben bestehen und können ebenfalls über die Einbahnregelung von der Seite der Post her erreicht werden. Auch die bestehenden Behindertenstellplätze vor dem Bahnhofsgebäude stehen weiterhin zur Verfügung. Grundsätzlich werden Pendlerinnen und Pendler sowie Besucherinnen und Besucher von Innenstadt und Saalbau aber gebeten, auf umliegende Stellplätze auszuweichen. Insbesondere bestehen noch Kapazitäten in den Parkhäusern Klemmhof (Laustergasse) und Hetzel-Galerie (Alter Turnplatz). Dort sind auch Dauerparkplätze buchbar. Der Bahnhof sollte nicht mit Parksuchverkehr belastet werden. Nach Fertigstellung des Parkhauses (Hotelneubau) an der Westseite des Platzes werden weitaus mehr Parkflächen am Hauptbahnhof zur Verfügung stehen als vorher.

Der Busverkehr wird zum Teil noch an den bisherigen Bussteigen auf dem Bahnhofsvorplatz abgewickelt, aber auch in der Bahnhofstraße vor dem Postgebäude und (wie beim Weinlesefest) in der Landauer Straße, Richtung Esso-Tankstelle.

Im Einzelnen:

In der Landauer Straße fahren folgende Linien ab:

Bussteig 2: 502 (Hambacher Schloss), 508 (Louis-Escande-Straße)

Bussteig 3: 510 (Haßloch)

Bussteig 4: 503 (Kalmit), 507 (Speyer)

Bussteig 5: 500/501 (Landau)

Auf dem Bahnhofsvorplatz fahren folgende Linien ab:

Bussteig 6: 508 (Heidenbrunnental), 514 (Mußbach), 515 (Afrikaviertel / Heidenbrunnental)

Bussteig 7: 511 (Rosengarten), 512 (Deidesheim / Forst), 517 (Esthal / Iggelbach).

Ausnahmen: Die Schulbusse vom und zum Leibniz-Gymnasium (517) fahren in der Bahnhofsstraße vor der Post ab. Bei der Linie 514 fährt der Bus um 7.53 Uhr (Mo-Fr) Richtung Mußbach in der Bahnhofsstraße vor der Post ab.

Die Bushaltestellen vor der Post (Bussteige 8 und 9) dienen dem eventuellen Schienenersatzverkehr sowie den Schulbussen von und zum Leibniz-Gymnasium (Linie 517). Außerdem fährt hier der Bus der Linie 514 um 7.53 Uhr (Mo-Fr) Richtung Mußbach ab (siehe Ausnahme oben).

Fußläufig kann der Hauptbahnhof jederzeit über den Daniel-Meininger-Platz, die Bahnhofstraße und die Landauer Straße erreicht werden. Zudem steht seit Anfang Dezember 2023 der neue Fußgängersteg an der Schillerstraße zur Verfügung, sodass der Hauptbahnhof auch von Süden (Hambacher Höhe) her gut zugänglich ist.

Investiert werden rund 6,5 Millionen Euro. Davon stammen 4,6 Millionen aus verschiedenen Fördertöpfen. Außerdem will die Bahn ihr Empfangsgebäude sanieren und ein privater Investor baut an der Westflanke des Platzes ein Hotel mit Parkhaus, auch für Fahrräder.