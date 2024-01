Abriss einer Silvesternacht

Polizei Germersheim (ots) – Vier Brände zum Teil mit hohem Sachschaden, ein Streit unter Freunden welcher mit einer blutigen Stirn und des Verlustes des Führerscheins endete und einer Übernachtung bei der Polizei, waren das Ergebnis der Silvesternacht.

Zwischen 22 Uhr bis etwa 01 Uhr kam es im Dienstgebiet zu mehreren Kleinstbränden von Hecken oder Sträuchern, die durch Feuerwerkskörper in Brand geraten sind. Diese konnten allesamt durch die umliegenden Feuerwehren gelöscht werden. Um 00:15 Uhr geriet, vermutlich ebenfalls bedingt durch ein Feuerwerk, ein Holzanbau an einem Einfamilienhaus in Freisbach im Bereich der Gartenstraße in Brand. Bedingt durch das dort gelagerte Kaminholz geriet der Dachstuhl der Garage in Brand.

Letztlich entstand ein Schaden von etwa 50 000 Euro. Das Wohnhaus selbst wurde nicht beschädigt.

Weiterhin gerieten noch am 31.12.2023 gegen 23.30 Uhr auf einer privaten Silvesterfeier 2 Freundinnen in Lingenfeld in Streit. Danach soll eine 58-jährige Frau ihrer 40-jährige Bekannten ein Weinglas ins Gesicht geworfen und diese an der Stirn verletzt haben. Dem nicht genug wollte die verletzte Frau die Täterin beanzeigen und kam mit ihrem PKW zur hiesigen Dienststelle gefahren. Ein Atemalkoholtest war aufgrund ihrer Alkoholisierung nicht möglich.

Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Die Fahrerlaubnis wurde einbehalten.

Weil sich der Ehemann ihr gegenüber um 05:15 Uhr aufgrund seiner Alkoholisierung hochaggressiv verhielt, bat eine 35-jährige Frau aus Ottersheim die Polizei um Hilfe. Da sich der 40-Jährige selbst durch die Polizei nicht beruhigen ließ, musste er zur Ausnüchterung seinen Vormittag bei der Polizei verbringen.

Die Polizei Germersheim wünscht der Bevölkerung ein frohes neues Jahr.

Versucht der Kontrolle zu Entziehen

Wörth BAB65 (ots) – Am Morgen des 01.01.2024 sollte eine 42-jährige Fahrzeugführerin auf der A65 einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei ignorierte sie mehrmals die Aufforderung Anzuhalten und versuchte ihre Fahrt in Richtung Baden-Württemberg fortzusetzen. Schlussendlich konnte sie durch Versperren der Fahrbahn angehalten und kontrolliert werden.

Schnell war klar warum sie sich der Kontrolle entziehen wollte.

Bei der Fahrerin konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden, was der anschließende Test bestätigte. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Trunkenheitsfahrt

Rülzheim (ots) – Zu tief ins Glas geschaut hatte eine 32-Jährige aus Ettlingen, die deshalb am Samstag gegen 20 Uhr zunächst mit ihrem PKW aufgrund ihrer unsicheren Fahrweise im Bereich Bellheim auffiel. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten das deutlich Schlangenlinien fahrende Fahrzeug, welches durch eine Streife auf der B9 festgestellt werden konnte.

In Rülzheim endete die Fahrt nach einem Alkoholtest der einen Wert von 1,77 Promille ergab. Die Fahrzeugführerin wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten wurde. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de .

Wasserrohrbruch

Wörth (ots) – Durch ein geplatztes Rohr lief am Samstag 30.12.23 in der Ottstraße ein Keller voller Wasser. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Die Straße musste während des Einsatzes kurzfristig gesperrt werden.

Trunkenheitsfahrt

Wörth (ots) – Am Samstag 30.12.23 gegen 00:10 Uhr wurde ein 20-jähriger PKW-Fahrer, auf der B9 im Bereich Wörth am Rhein, einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Im Rahmen dieser konnten die Beamten feststellen, dass der Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand, was auch ein freiwilliger Urintest bestätigte. Deshalb wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Verletzter Person

Kandel (ots) – Am Freitag 29.12.23 kam es gegen 16:05 Uhr, auf der L 549 bei Kandel zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein schwarzer Ford Mondeo fuhr vom Hatzenbühler Kreisel kommend in Richtung Kandel. Hierbei missachtete er das Rechtsfahrgebot und kam auf die Gegenfahrbahn, wo er den entgegenkommenden PKW streifte. Durch die Kollision wurde der 34-jährige Geschädigte leicht an der Hand verletzt.

Der Unfallverursacher verließ hierauf die Unfallörtlichkeit ohne seinen Pflichten nachzukommen. Aufgrund dessen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrlässiger Körperverletzung, derzeit noch gegen Unbekannt, eingeleitet.

Die Polizei bittet um Zeugen, welche Aussagen zum Kennzeichen des verursachenden Fahrzeugs machen können. Es handelt sich um einen schwarzen Ford Mondeo, welcher auf der vorderen linken Seite erheblich beschädigt sein dürfte.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wörth unter 07271-92210 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de zu melden.

Einbruch in Wohnhaus

Berg (ots) – In der Ludwigstraße in Berg kam es zwischen dem 31.12.2023, 18 Uhr und dem 01.01.2024 gegen 01 Uhr, zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Hierbei wurde zunächst ein Rollladen hochgedrückt und das dahinterliegende Fenster eingeschlagen.

Anschließend wurde das Haus durchwühlt. Zeugen die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wörth unter 07271-92210 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de zu melden.