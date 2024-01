Versuchtes Tötungsdelikt – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Ludwigshafen (ots) – Am späten Samstagabend kam es zwischen einem 18-jährigen Heranwachsenden aus Ludwigshafen und einem 21-jährigen Mann aus Limburgerhof zu Streitigkeiten, in deren Verlauf der 18-Jährige sein Gegenüber so stark verletzte, dass dieser in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Aufgrund der Tatumstände wurde der Sachverhalt als versuchtes Tötungsdelikt eingeordnet. Der 18-jährige Tatverdächtige konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen festgenommen werden. Er wurde am heutigen Tage dem Haftrichter beim Amtsgericht Frankenthal vorgeführt, welcher einen Untersuchungshaftbefehl auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal aufgrund des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags erließ.

Der Mann wurde in eine Jugendstrafanstalt verbracht. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen dauern an. Es wird nachberichtet.

Bilanz zur Silvesternacht 2023

Präsidialbereich (ots) – Das Polizeipräsidium Rheinpfalz zieht nach dem Jahreswechsel eine positive Bilanz der Silvesternacht. In der Nacht kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen. Der Großteil der Bürgerinnen und Bürger feierte friedlich den Jahreswechsel. Ersten Auswertungen zufolge kam es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums in der gesamten Vorder- und Südpfalz zu insgesamt 45 Straftaten und 9 Ordnungswidrigkeiten, die im Zusammenhang mit den Silvesterfeierlichkeiten stehen.

Es wurden 15 Strafanzeigen wegen Körperverletzungsdelikten, 4 wegen Sachbeschädigung und 4 wegen Beleidigungen aufgenommen. Bei 10 Fahrzeugführenden stellten Polizisten 6 Alkoholverstöße und 4 Drogenverstöße fest.

Es kam zu 2 Widerstandshandlungen bei polizeilichen Einsätzen. Dabei wurde 1 Polizist verletzt.

Im Zuständigkeitsbereich kam es vermutlich durch umherfliegende Feuerwerkskörper zu 31 Bränden/Balkonbränden, die von der Feuerwehr gelöscht werden mussten. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von ca. 99.000 Euro.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von rund 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.200 Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit den Landkreisen Bad Dürkheim, Rhein-Pfalz-Kreis, Germersheim und Südliche Weinstraße sowie die kreisfreien Städte Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und Fußgänger

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag kam es am Ludwigsplatz zu einem Konflikt zwischen einer Straßenbahn und einem Fußgänger. Die 49-jährige Lenkerin einer Straßenbahn war mit dieser am Ludwigsplatz in Richtung Rathaus-Center unterwegs, als ein 37-jähriger Mann die Gleise querte. Hierbei kollidierte der Mann seitlich mit der Straßenbahn und verletzte sich leicht.

An der Straßenbahn entstand kein sichtbarer Sachschaden. Ersten Ermittlungen zur Folge könnte der Mann durch sein Mobiltelefon abgelenkt gewesen sein und hierdurch die herannahende Straßenbahn übersehen haben.

Zum Thema Handy im Straßenverkehr rät die Polizei:

Die Nutzung eines Mobiltelefons im Straßenverkehr führt zur Ablenkung. Dies gilt sowohl für Autofahrer, aber auch für Radfahrer oder, wie im vorliegenden Fall, für Fußgänger. Bereits kurze Momente der Ablenkung können lebensgefährlich sein. Deshalb gilt: Aufmerksam im Straßenverkehr, Ablenkungen vermeiden.

Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) – Am Sonntag 31.12.2023 zwischen 18-21:20 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Brüsseler Ring ein. Die Täter gelangten auf bisher ungeklärte Weise ins Haus. An einer Wohnung, deren Bewohner kurzzeitig abwesend waren, wurde dann die Wohnungstür aufgehebelt.

Aus dieser Wohnung entwendeten die Täter einen kleinen Tresor und ein Laptop. Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizei Ludwigshafen unter der Tel. 0621-9632222 oder per Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Mehrere LKW beschädigt

Ludwigshafen (ots) – Durch unbekannte Täter wurden in der Nacht vom 29.12.2023 auf den 30.12.2023 mehrere LKW in der Nähe des Hauptbahnhof Ludwigshafen beschädigt. Die LKW wurden ersten Ermittlungen zufolge mit Graffiti besprüht und es entstand erheblicher Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Polizeieinsatz nach flüchtigem Gefangenen – 3.Nachtragsmeldung – Tatverdächtiger der Gefangenenbefreiung in Untersuchungshaft

Ludwigshafen (ots) – Mit der Festnahme am 14.12.2023 des geflüchteten 25-jährigen Strafgefangenen, wurde ein 21-Jähriger vorläufig festgenommen. Nach intensiven und umfangreichen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Kriminalpolizei Ludwigshafen ist er der Gefangenenbefreiung dringend verdächtig.

Der 21-Jährige wurde heute (30.12.2023) dem Haftrichter beim Amtsgericht Frankenthal vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts der Gefangenenbefreiung; als Haftgründe wurden Flucht- und Verdunklungsgefahr angenommen.

Der 21-Jährige kam in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen dauern an.

