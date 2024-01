Polizei Schifferstadt zieht Silvesterbilanz

Schifferstadt (ots) – Nach bisherigem Erkenntnisstand kann die Polizeiinspektion Schifferstadt von einem aus polizeilicher Sicht „ruhig“ verlaufenen Silvester 2023 ausgehen. In Altrip kam es bereits gegen 20:30 Uhr auf dem Gelände des Lidl-Marktes am Ludwigplatz zu einem Brand in einer Müllpresse. Vermutlich wurde der Brand durch Feuerwerkskörper ausgelöst.

Der entstandene Rauch zog in den Markt und löste den dortigen Rauchmelder aus. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen und ein Schaden am Markt verhindern. Hinweise bitte telefonisch unter der 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.

Gegen Mitternacht kam es zu einem Einsatz in Neuhofen. Hier wurde eine Person durch den Schuss eines sogenannten „Starenschrecks“ mit einer Schreckschusswaffe leicht verletzt.

Verkehrskontrolle – Verdacht auf Drogenkonsum in Schifferstadt

Schifferstadt (ots) – Am Sonntag 31.12.2023 gegen 04 Uhr, wurden im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Schifferstadt, beim Fahrer eines Pkw Hinweise auf Drogenkonsum festgestellt.

Der durchgeführte Drogenvortest reagierte beim 19-Jährigen positiv auf THC, weswegen ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Betrunkener Radfahrer in Schifferstadt

Schifferstadt (ots) – Am Samstag 30.12.2023 gegen 20 Uhr, fiel Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt ein Radfahrer auf, welcher ohne jegliche Beleuchtung unterwegs war. Erst im Rahmen der folgenden Kontrolle, wurden erhebliche Ausfallerscheinungen und Alkoholgeruch festgestellt.

Ein Atemalkoholtest ergab beim 24-jährigen Radfahrer einen Wert von 2,83 Promille, weshalb ihm eine Blutprobe auf der Dienststelle entnommen werden musste.

Verfolgungsfahrt – Hinweise gesucht

Schifferstadt (ots) – Am Sonntag 31.12.2023 gegen 09:15 Uhr, befuhr ein Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit die B44/ B9 zwischen Ludwigshafen und Schifferstadt und sollte daher durch ein Zivilfahrzeug der Polizei einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Um sich der angestrebten Verkehrskontrolle zu entziehen, beschleunigte der Fahrzeugführer sein Fahrzeug auf bis zu 200 km/h und fuhr an der Abfahrt Schifferstadt-Süd von der B9 ab und auf die K30 in Fahrtrichtung Schifferstadt auf.

In einer langgezogenen Rechtskurve überholte der Fahrzeugführer einen roten Kleinwagen und kollidierte beinahe mit einem im Gegenverkehr befindlichen weißen Lieferwagen. Ein Verkehrsunfall konnte nur durch die schnelle Reaktion des Lieferwagenfahrers verhindert werden.

In Schifferstad fuhr der Fahrzeugführer noch immer mit stark überhöhter Geschwindigkeit (bis zu 100 km/h), sodass der Blickkontakt von dem Zivilfahrzeug abriss. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen blauen Hyundai i20 mit Stadtkennung WI (Wiesbaden).

Zeugen die Hinweise auf das Fahrzeug oder den Fahrzeugführer geben können oder durch die Fahrweise gefährdet wurden, insbesondere die Fahrzeugführer des roten Kleinwagens und des weißen Transporters, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621-963-2122 oder per Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Aufbruch von zwei Zigarettenautomaten

Altrip (ots) – In der Nacht von Mittwoch 27.12.2023 auf Donnerstag 28.12.2023 haben Unbekannte zwei Zigarettenautomaten in der Speyerer Straße gewaltsam aufgebrochen. Die Schadenshöhe steht bislang nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter Tel: 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Einbruch in Angelsportverein Berghausen

Römerberg (ots) – In der Nacht vom 28.12.2023 auf den 29.12.2023 brachen unbekannte Täter in das Vereinsheim des Angelsportvereins in Berghausen ein. In weiser Voraussicht wurden keine Wertgegenstände in dem Vereinsheim aufbewahrt, weshalb die Täter schließlich leer ausgingen.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Personen in der Großen Hohl geben können, sich bei der PI Speyer unter Tel. 06232/137-0 oder E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.