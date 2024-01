Körperverletzung

Frankenthal (ots) – Am 31.12.2023 gegen 23:00 Uhr, öffnete ein 70-jähriger Anwohner in der Kanalstraße in Frankenthal ein Fenster seiner Wohnung. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich 3 Männer auf der Straße vor der Wohnung. Einer der Männer rief dem 70-Jährigen etwas zu und warf unvermittelt einen Böller durch das geöffnete Fenster in die Wohnung hinein.

Dieser explodierte anschließend in der Wohnung. Die 3 Männer entfernten sich daraufhin von der Örtlichkeit. Der 70-jährige Geschädigte wurde leicht verletzt.

Zeugen werden gebeten sich an die PI Frankenthal unter: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Balkonbrand

Frankenthal (ots) – Am Montag 01.01.2024 gegen 04:20 Uhr kam es in der Flomersheimer Straße, auf einem Balkon im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses zu einem Brand. Die 70-jährige Bewohnerin der dazugehörigen Wohnung nahm zunächst den Knall eines Feuerwerkskörpers wahr und stellte anschließend das Feuer auf ihrem Balkon fest.

Ein Übergreifen des Feuers auf weitere Teile des Mehrfamilienhauses konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000EUR.

Ereignisreiches Silvester – gemeldeter Wohnungsbrand endet glimpflich

Frankenthal (ots) – Ein durchaus arbeitsreiche Zeit erlebte die Feuerwehr Frankenthal rund um Silvester. Acht Einsätze, alle ohne Verletzte, galt es in der Zeit von 31.12.2023 um 12 Uhr – 01.01.2024 um 06 Uhr zu bewältigen. Glücklicherweise glimpflich endete am 01.01.2024 gegen 04:20 Uhr ein der Feuerwehr in der Philipp-Rauch-Straße in Frankenthal gemeldeter Wohnungsbrand.

Beim schnellen Eintreffen der ersten Kräfte vor Ort stand der Balkon einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in Vollbrand, wobei das Feuer durch die beiden Balkontüren unmittelbar drohte auf die Wohnung überzugreifen.

Durch den schnellen und gezielten Einsatz des ersten Rohres konnte der Brand soweit abgelöscht werden, dass lediglich durch die hitzebedingt geplatzte Scheibe der Balkontür Rauch in die Wohnung drang, jedoch nicht das Feuer.

Durch einen Trupp unter schwerem Atemschutz wurde der Brand vollständig gelöscht, über die eingesetzte Drehleiter wurden die darüberliegenden Balkone und deren Möblierung auf einen möglichen Flammenüberschlag kontrolliert. Die betroffenen Bereiche wurden mittels Überdrucklüfter rauchfrei geblasen. Die Wohnung ist weiterhin bewohnbar, wobei die Eigentümerin dennoch den Rest der Nacht bei Verwandten unterkommen wollte.

Die beschädigte Scheibe wurde durch das THW Frankenthal verschalt, durch den Notdienst der Stadtwerke Frankenthal wurden Teile der Stromversorgung der Wohnung auf Grund der Brandbeaufschlagung der Elektroinstallation im Balkonbereich außer Betrieb genommen.

Begonnen hatten die Silvestereinsätze bereits um kurz vor 14 Uhr am 31.12.2023 mit einem Müllbrand und in den Abendstunden dann sich fortgesetzt mit dem Brand eines Baumes und einem Garagenbrand. In der Max-Friedrich-Straße geriet gegen 20:30 Uhr das Inventar einer Garage in Brand. Die zwei darin befindlichen Personen konnten sich rechtzeitig ins freie Bringen, nachdem sie zunächst eigene Löschversuche starteten. Die Garage wurde teilweise durch die Feuerwehr ausgeräumt um an die letzten Glutnester kommen zu können.

Um kurz nach Mitternacht setzten sich die Einsätze dann mit zwei brennenden Mülleimern und einem Gebüschbrand quer über das Stadtgebiet verteilt fort. In einem weiteren Fall blieb eine brennende Silvesterrakete in einer Regenrinne hängen. Um Feuer in der Dachhaut auszuschließen wurde der Bereich über eine Drehleiter kontrolliert und die Rakete abgelöscht.

Die Besatzung eines kompletten Löschzugs feierte, teilweise mit ihren Familien, auf der Hautfeuerwache den Jahreswechsel und konnte daher unmittelbar in das Einsatzgeschehen eingreifen. Weitere Einsatzkräfte rückten zudem von den Stützpunkten und von der Hauptwache aus im Einsatzfall nach.

Wir danken an dieser Stelle allen Feiernden in Frankenthal, welche uns bei den Einsätzen mit Respekt und Rücksicht entgegengetreten sind, sei es dass man uns genug Einsatzraum trotz des Interesses am Geschehen zugebilligt oder uns auf den Einsatzfahrten sogar den Weg von Feuerwerksbatterien oder anderen Gegenständen freigeräumt hat.

Alle Einsatzstellen wurde an die Polizei Frankenthal übergeben, welche die Ermittlungen zu den jeweiligen Brandursachen und den Schadenshöhen aufgenommen haben.