Landau: Die Polizei-News

PKW überschlägt sich (Foto)

Landau/B10 (ots) – Glücklicherweise nicht verletzt wurde die 24-jährige Fahrerin eines Fiat Punto am Sonntag 31.12.2023 gegen 14:15 Uhr, auf der B10 bei Landau. Der PKW kam in der Auffahrt auf die B10 in Fahrtrichtung BAB 65 bei Landau-Nußdorf, anzunehmend aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit regennasser Fahrbahn, nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Die Fahrerin, die sich alleine in dem Fahrzeug befand, konnte sich eigenständig aus diesem befreien. Sie wurde vorsorglich in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht, aber nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt.

Der PKW wurde durch den Verkehrsunfall total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Zur Bergung des PKW wurde die Auffahrt auf die B10 kurzzeitig gesperrt.

Autofahrer mit Alkohol unterwegs

Landau (ots) – Am Sonntag 31.12.2023 um 02:58 Uhr, wurde in der An 44 ein 21-jähriger Autofahrer aus Leinsweiler einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahr.

Zudem fiel der Mann durch einen unsicheren Stand auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,24 Promille. Dem Autofahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Scheibe eingeschlagen

Landau (ots) – In der Nacht vom 30.12.2023 auf den 31.12.2023 wurde durch unbekannte Täter in der Arzheimer Hauptstraße in Landau die Scheibe eines geparkten PKW Hyundai eingeschlagen. Entwendet wurde nichts. Die Schadenshöhe beträgt ca 100 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Trunkenheit im Verkehr

Landau (ots) – Am 01.01.2024 wurde gegen 02:05 Uhr, ein 21-jähriger Audi-Fahrer in Landau in der Adolf-Kessler-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es konnte Alkoholgeruch festgestellt werden, ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 1,25 Promille. Als ihm die Mitnahme zur Dienststelle erklärt wurde, versuchter er erfolglos zu Fuß zu flüchten.

Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Hierbei beleidigte er unentwegt die eingesetzten Beamten unflätig. Den Rest der Nacht musste er aufgrund seines Gebarens in der Zelle verbringen.

Gegen den 21-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Beleidigung eingeleitet. Auch wird er für die Kosten der Übernachtung im polizeilichen Gewahrsam aufkommen müssen.

Gestohlenes Fahrrad sichergestellt

Landau (ots) – Im Rahmen einer Personenkontrolle konnte ein entwendetes Fahrrad sichergestellt werden. Die beiden der Polizei als Fahrraddiebe bekannten Personen, führten ein höherwertiges Fahrrad mit sich, für welches sie keine Eigentumsnachweise erbringen konnten.

Da sie sich bei Fragen zur Herkunft und den eigentlichen Eigentumsverhältnissen in Widersprüche verwickelten, wurde das Rad in amtliche Verwahrung genommen. Dieses konnte bis dato jedoch keinem angezeigtem Diebstahl zugeordnet werden.

Bei dem Rad handelt es sich um ein schwarzrotes Sportrad der Marke Xplicit. Der bisher der Polizei unbekannte Geschädigte, kann sein Fahrrad, mit entsprechendem Eigentumsnachweis, auf der Polizeiinspektion in Landau abholen.

Brand eines Schuppens

Impflingen (ots) – Vermutlich durch einen fehlgeleiteten Feuerwerkskörper geriet ein Schuppen in Impflingen in der Bruchgasse in Brand. Dieser konnte durch Anwohner noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Hinweise auf den Verursacher bestehen nicht. Die Schadenshöhe beträgt ca 1.000 Euro. Es wurde niemand verletzt.