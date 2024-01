Brand eines Balkons

Vorderweidenthal (ots) – Am 30.12.23 gegen 04.26 Uhr, wurde ein Brand eines Balkons in der Waldstraße gemeldet. Vor Ort konnte ermittelt werden, dass der überdachte Holzbalkon gebrannt hatte. Die Hauswand musste durch die Feuerwehr geöffnet werden, um eine Brandausbreitung auf das Gebäude zu verhindern.

Der Hausbewohner hatte teilweise den Brand selbst gelöscht und in diesem Zusammenhang viel Rauch eingeatmet, so dass er medizinisch versorgt werden musste. Über die Schadenshöhe und die Brandursache ist bislang nichts bekannt.

Einbruch in ein Wohnhaus

Steinfeld (ots) – Am 29.12.23 zwischen 17.45-22.54 Uhr, wurde in Steinfeld, In der südlichen Au, in ein Wohnhaus eingebrochen. Durch Einschlagen der Scheibe an einer Seitentür, gelangten der/die Täter ins Wohnhaus. Hier wurde alles durchwühlt. Ob und was entwendet wurde, ist bisher unklar.

Obwohl sich ein Hund im Wohnhaus befand, schreckte dies die Täter nicht ab. Verdächtige Wahrnehmungen bitte an die Polizei mitteilen.

Verkehrsbehinderungen durch Ölspur

Großfischlingen (ots) – Aktuell kommt es wegen einer Ölspur in der Hauptstraße in Großfischlingen und den angrenzenden Seitenstraßen zu Verkehrsbehinderungen. Aufgrund eines technischen Defektes verlor ein Lastkraftwagen eine große Menge Öl. Eine durch den Verursacher beauftragte Firma ist mit einem Spezialfahrzeug bereits vor Ort und hat mit der Reinigung begonnen.

Da die Ölspur sich über die gesamte Hauptstraße erstreckt, muss diese teilweise gesperrt werden. Die Sperrung wird durch die Beamten der Polizeiinspektion Edenkoben und der Freiwilligen Feuerwehr übernommen. Die Reinigung der Straße wird voraussichtlich noch mehrere Stunden andauern.

Kurve verpasst

Billigheim-Ingenheim (ots) – Am 01.01.2024 befuhr ein 40-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 03:35 Uhr die B38 von Niederhorbach kommend in Richtung Billigheim-Ingenheim. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung von knapp 1,5 Promille fuhr er in einer Linkskurve geradeaus weiter. Hiernach überschlug er sich und kam auf der Seite zum Liegen.

Der Unfallverursacher konnte durch Ersthelfer aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde durch den Unfall leicht verletzt. Am PKW Mercedes entstand Totalschaden in Höhe von circa 40.000 Euro. Im Krankenhaus wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B38 voll gesperrt werden.

Geschädigter gesucht

Annweiler (ots) – Am 30.12.2023 kam es gegen 11 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Wasgau-Marktes in Annweiler. Hiernach touchierte ein 83-jähriger Mercedes-Fahrer beim Einparken einen anderen PKW. Dieser konnte vor Ort nicht mehr festgestellt werden, das Kennzeichen ist unbekannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder unter 06341-287-0 zu melden.

Einbruch in Wohnhaus

Kapsweyer (ots) – Zwischen dem 29.12.2023, 10 Uhr – 30.12.2023, 19:20 Uhr, kam es in Kapsweyer, in der Bahnhofstraße, zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Durch ein Fenster gelangten der/die Täter ins Innere und durchwühlten sämtliche Schränke. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Verdächtige Wahrnehmungen bitte bei der Polizei melden.