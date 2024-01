Container aufgebrochen und Feuerwerkskörper entwendet

Worms (ots) – In der Zeit von Samstag 23.12.2023, 22 Uhr bis Mittwoch 27.12.2023, 10 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Dr.-Carl-Sonnenschein-Str. aufgestellter Container aufgebrochen. Bislang unbekannte Täter entwendeten darin gelagerte Feuerwerkskörper im Wert von mehreren tausend Euro. Das Diebesgut wurde vermutlich mit einem Transporter oder LKW abtransportiert.

Wer Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen, Personen oder sonstige sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der PI Worms unter Tel: 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Alzey-Worms

Unfall verursacht Stau

Wörrstadt (ots) – Am Sonntagnachmittag 31.12.2023 ereignete sich auf der BAB60, in Fahrtrichtung Darmstadt, kurz nach der Anschlussstelle Bingen-Ost ein Verkehrsunfall. Der 48-jährige Fahrer verlor aufgrund noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte zunächst gegen die Mittelleitplanke und anschließend gegen die rechte Leitplanke. Die Leitplanken wurden beschädigt und der Pkw erlitt Totalschaden.

Der Fahrer des Pkw war nach seinen Angaben unverletzt. Er wurde jedoch zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme musste die BAB60 für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden, was zu einem größeren Stau führte. Warum der 48-jährige den Unfall verursachte ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern noch an.

Wohnungsbrand durch Feuerwerkskörper mit verletzter Frau

Alzey (ots) – Das neue Jahr war gerade erst etwa eine viertel Stunde alt, als es in der Bahnhofstraße in Framersheim zu einem Wohnungsbrand kam, bei welchem eine 59-jährige Bewohnerin leicht verletzt wurde. Die Geschädigte betrachtete sich mit ihrer 34-jährigen Tochter das Neujahrsfeuerwerk in der geöffneten Terassentür.

Hierbei bemerkten sie, dass ein Feuerwerkskörper durch die geöffnete Tür ins Hausinnere der Doppelhaushälfte geflogen ist. Der Feuerwerkskörper landete auf der Couch. Die 59-Jährige wollte selbigen von der Couch entfernen, was ihr jedoch misslang. Hierbei zog sie sich Verbrennungen an der Hand zu. Von der Couch aus breitete sich innerhalb kürzester Zeit ein Feuer aus, welches sich letztendlich auf das gesamte Wohnzimmer und zum Teil den Essbereich erstreckte.

Die beiden Bewohnerinnen konnten sich selbstständig aus der brennenden Wohnung befreien. Die Feuerwehren der Ortsgemeinde Framersheim und Gau-Odernheim konnten unter Leitung des Wehrleiters der Verbandsgemeinde ein Übergreifen des Brandes auf die andere Doppelhaushälfte verhindern und den Brand löschen.

Die leicht verletzte 59-Jährige kam zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Der nicht direkt vom Brand betroffene restliche Wohnbereich der Doppelhaushälfte ist durch Rußanhaftungen und Rauchgase vorübergehend nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht abschätzbar. Die Brandermittlungen wurden noch in der Nacht durch den Kriminaldauerdienst aus Mainz übernommen.

Täterfestnahme nach versuchtem Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Alzey (ots) – Am Sonntag 31.12.2023 um 12:30 Uhr, kam es in Dautenheim zu einem versuchten Diebstahl aus einem Zigarettenautomaten mit anschließender Täterfestnahme. Ein 26-jähriger Zeuge meldete der Polizei, dass er eine männliche Person an einem Zigarettenautomaten in der Straße „Am Flutgraben“ festgestellt habe, welche augenscheinlich gerade dabei sei, den Automaten mit einer Flex-Maschine zu öffnen. Die Örtlichkeit wurde umgehend durch die Polizei aufgesucht.

Während der Notruf des Zeugen gehalten wurde, flüchtet der 41-jährige Tatverdächtige auf das Grundstück eines angrenzenden Einfamilienhauses, wo er anschließend durch die Polizei im Garten des Anwesens widerstandlos festgenommen werden konnte. Eine Überprüfung des Mannes ergab, dass dieser bereits erheblich kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten ist.

Zudem lag gegen den Beschuldigten ein Haftbefehl vor. Der 41-jährige wurde daher im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen der JVA Rohrbach zugeführt.

Sollte es noch Zeugen geben, welche Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden diese gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzey zu melden.

Brand eines Kleidercontainers

Albig (ots) – Am Sonntag 31.12.2023 um 02:38 Uhr, wird durch mehrere Anwohner im Bereich der Heimersheimer Straße in Albig Brandgeruch wahrgenommen, weshalb die Feuerwehr und die Polizei informiert werden. Durch einen 22-jährigen Zeugen, sowie eine 21-jährige Zeugin, kann kurze Zeit später ein brennender Kleidercontainer im Bereich der Heimersheimer Straße 4 festgestellt werden.

Durch die hinzugezogene Feuerwehr, kann der Brand zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. In Folge des Brandes wird der Kleidercontainer stark beschädigt. Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen im Bereich des besagten Kleidercontainers gemacht haben, werden gebeten sich mit der PI Alzey in Verbindung zu setzen.