Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Kaiserslautern (ots) – Ein 45-jähriger Mann konnte während eines Einbruchs in ein Kiosk durch die Polizei erwischt werden. Der Betreiber meldete mithilfe einer Überwachungskamera am frühen Sonntagmorgen eine unbefugte Person in dem Objekt. Der Mann brach aus mehreren Spielautomaten die Kassen heraus.

Nachdem der Kiosk umstellt wurde, konnte der Täter widerstandslos festgenommen werden. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen des Versuchs eines besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet.

Unter Drogeneinfluss auf E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Ein 22-Jähriger aus dem Donnersbergkreis ist am Samstagabend unter Drogeneinfluss einen E-Scooter gefahren. Der Mann wurde gegen 22:20 Uhr in der Augustastraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle kam der Verdacht auf, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss steht. Das insgesamt auffällige Verhalten veranlasste die Polizei dazu, einen Drogenvortest mit ihm durchzuführen.

Dieser reagierte positiv auf Cannabis und Kokain. Dem 22-Jährigen wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurden Anzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss sowie wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.|PvD

Unter Drogeneinfluss gefahren

Kaiserslautern (ots) – Unter Drogeneinfluss stand ein 52-jähriger Autofahrer, welchen die Polizei in der Neujahrsnacht aus dem Verkehr gezogen hat. Die Funkstreife stoppte den Mann aus Kaiserslautern gegen 01:35 Uhr und stellte bei der Kontrolle drogentypische Symptome fest.

Ein anschließend durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht auf Konsum von Cannabis. Der Mann musste mit zur Dienststelle und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss wurde eingeleitet.

Trunkenheitsfahrt verhindert

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Samstagmorgen wurde eine 36-Jährige aus dem Kreis Kaiserslautern unmittelbar vor Fahrtantritt auf einem Parkplatz in der Zollamtstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dies erwies sich im Nachhinein als gut, denn die am Steuer sitzende Frau hatte dem Alkohol zu stark zugesprochen. Eine Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von 0,9 Promille.

Der 36-Jährigen wurde der Fahrtantritt untersagt und die Fahrzeugschlüssel wurden präventiv sichergestellt. Eine risikobehaftete Teilnahme am Straßenverkehr wurde durch diese Kontrolle verhindert und die Frau entging somit einer Anzeige wegen einer Trunkenheitsfahrt.|PvD