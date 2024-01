Schlägerei vor Diskothek – Polizei sucht Zeugen

Sinsheim (ots) – Am Montag 01.01.2024 kam es um kurz vor 05 Uhr auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Neulandstraße zu einer Schlägerei zwischen knapp 20 Personen. Dem vorausgegangen war eine verbale Auseinandersetzung zwischen 2 Gruppen innerhalb der Disko, die sich dann nach draußen verlagerte, nachdem die Streitparteien aus den Räumlichkeiten verwiesen wurden.

Nach ersten Erkenntnissen eskalierten die gegenseitigen Beleidigungen schließlich in eine Schlägerei, in deren Verlauf ein 18-Jähriger durch einen Unbekannten mit einer Glasflasche am Kopf getroffen und dadurch leicht verletzt wurde. Der junge Mann musste zur Behandlung seiner Verletzung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die genauen Hintergründe der Schlägerei sowie die jeweiligen Tathandlungen der daran beteiligten Personen ist Gegenstand der durch das Polizeirevier Sinsheim geführten Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Frontalzusammenstoß – Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst vor Ort

Wiesloch (ots) – Um 20:36 Uhr am Freitagabend kam es auf der Parkstraße in Wiesloch zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wollte ein 22-Jähriger mit seinem VW Polo von der Parkstraße nach links auf die Bundesstraße 3 in Fahrtrichtung Heidelberg abbiegen und übersah die von Wiesloch kommende 18-Jährige mit ihrem VW Tiguan.

Durch den Zusammenstoß verletzten sich die drei Insassen im VW Polo und die 18-jährige Fahrerin des VW Polo. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die genauen Verletzungen sind zum Berichtszeitpunkt noch nicht bekannt. Beide Pkw werden durch den Verkehrsunfall total beschädigt und durch Fachfirmen von der Unfallstelle abgeschleppt.

Aufgrund der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergung der Fahrzeuge kam es im Bereich der Parkstraße und der Anschlussstelle zur Bundesstraße 3 zu Beeinträchtigungen. Die weiteren Ermittlungen führt der Verkehrsdienst Heidelberg.

Unfall unter Alkohol, Polizei sucht Zeugen

Sinsheim (ots) – In der Nacht zu Montag 01.01.2024 zw. 04:30 Uhr und 05:30 Uhr fuhr ein 31-Jähriger alkoholisierter Fahrzeugführer mit seinem grauen Renault Megan mit polnischer Zulassung im Bereich Sinsheim-Steinsfurt und verursachte hierbei einen Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der Mann die Steinsfurter Straße von der Stadtmitte kommend in Richtung Rohrbach, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und über einen Bordstein in ein angrenzendes Feld fuhr.

Nachdem es ihm gelang wieder aus dem Feld heraus zu fahren, setzte er nun seine Fahrt in Richtung Neulandstraße fort. Die eintreffende Streife der Polizei Sinsheim konnte den Fahrzeugführer an der Tankstelle ausfindig machen. Dieser hatte zuvor sein stark verdrecktes und beschädigtes Fahrzeug hinter der Tankstelle abgestellt.

Eine Nachschau im Bereich ergab, dass das Fahrzeug durch den Unfall so beschädigt wurde, dass eine größere Ölspur festzustellen war. Da der Fahrzeugführer bei einem Atemalkoholtest über 2 Promille als Ergebnis erbracht, wurde er nun unter anderem zur Durchführung einer Blutprobe zum Revier Sinsheim gefahren.

Das Polizeirevier Sinsheim sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen bzw. zur Fahrt des 31-Jährigen Fahrzeugführers machen könne. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Telefon 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

Unfall im Einmündungsbereich – Polizei sucht Zeugen

Weinheim (ots) – Freitagnachmittag, gegen 15 Uhr, ereignete sich in der Breslauer Straße, Ecke Stettiner Straße, ein Verkehrsunfall mit zwei Pkw im Einmündungsbereich. Eine 25-jährige Fahrerin eines Mercedes wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit, es entstand ein

Gesamtschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro.

Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen, da die Angaben der Beteiligten widersprüchlich sind. Zeugen welche Hinweise auf das Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich mit dem VerkehrsdienstbMannheim, unter Telefon: 0621/174-4220, in Verbindung zu setzen.

Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ketsch (ots) – Am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr, befuhr eine 63-jährige Mercedes Fahrerin die Brühler Straße von Ketsch kommend in Richtung Brühl. Aus bislang noch nicht geklärter Ursache touchierte die 63-Jährige mit ihrem Pkw einen in gleicher Richtung fahrenden 40-jährigen Rennradfahrer. Dieser kam dadurch zu Sturz und zog sich mehrere Brüche wie auch Kopfverletzungen zu.

Glücklicherweise trug der Radfahrer zum Unfallzeitpunkt einen Helm, der wohl Schlimmeres verhinderte. Er wurde mit seinen schweren, jedoch nicht lebensgefährlichen, Verletzungen in eine Mannheimer Klinik eingeliefert. Die Ermittlungen zum Unfall hat der Verkehrsdienst Heidelberg aufgenommen.