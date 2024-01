Betrunkene Jugendliche rast mit Auto durch Silvesternacht

Heidelberg (ots) – Einen sehr schlechten Start ins neue Jahr hatte eine 16-Jährige in Heidelberg-Wieblingen. Um kurz vor 00:30 Uhr beobachtete ein Zeuge an Neujahr, wie ein Mercedes mit überhöhter Geschwindigkeit und quietschenden Reifen von der Straße Neckarhamm in die Klappergasse abbog. Dabei streifte das Auto einen 26-jährigen Passanten, prallte gegen ein geparktes Auto und kam schließlich an einer Mauer zum Stehen.

Auf Grund der Wucht der Kollision lösten an dem Mercedes die Airbags aus und die Fahrerin wurde leicht verletzt. Der Passant, welcher am linken Arm erfasst wurde, erlitt ebenfalls eine leichte Verletzung. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest.

Es stellte sich heraus, dass die Fahrerin erst 16 Jahre alt war, keinen Führerschein besaß und stark alkoholisiert das Auto gelenkt hatte. Ein Atemtest ergab einen Wert von fast zwei Promille.

Wie die junge Frau an den Autoschlüssel des 54-jährigen Fahrzeughalters gelangte, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen gegen die Jugendliche wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinwirkung sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Brand in Mehrfamilienhaus, Am Dorf

Heidelberg (ots) – Durch Anwohner wurde gegen 09:10 Uhr ein Balkonbrand an einem Mehrfamilienhaus in Heidelberg-Kirchheim gemeldet. Aus bisher unbekannter Ursache brach im 3. Stock ein Feuer aus, das schnell auf die angrenzenden Balkone und das Dach übergriff. Die Anwohner wurden alarmiert und konnten alle unverletzt das Haus verlassen.

Sie wurden am Kerweplatz gesammelt und letztendlich im Bürgerzentrum betreut. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Dennoch sind drei Wohnungen nach jetzigem Stand nicht mehr bewohnbar und der Dachstuhl wurde durch den Brand stark in Mitleidenschaft gezogen.

Erst grobe Schätzungen gehen von einem Schaden von über 50.000 Euro aus. Die weiteren Ermittlungen zu dem Brand werden vom Polizeirevier Heidelberg-Süd aufgenommen.

E-Scooter Fahrer mit 1,5 Promille unterwegs

Heidelberg (ots) – Am Sonntag 31.12.2023 gegen 03.30 Uhr, unterzog eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Süd einen 21-jähriger E-Scooter Fahrer, der die Speyrer Straße in Richtung Schwetzingen befuhr. Im Verlauf der Kontrolle bemerkten die Beamten bei dem Mann, dass dieser nach Alkohol roch.

Ein Atemalkoholtest förderte einen Atemalkoholwert von 1,5 Promille zu Tage. Dem 21-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Er sieht jetzt einem Verfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr entgegen.