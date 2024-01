Vorläufige Bilanz zum Jahreswechsel

Mannheim, Heidelberg, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Polizeipräsident Siegfried Kollmar: „Der Jahreswechsel hat sich für die Polizei in den letzten Jahren immer mehr zur Herausforderung entwickelt. Große Gruppen die an neuralgischen Punkten feierten, forderten auch in diesem Jahr unseren Einsatzkräften viel Fingerspitzengefühl ab. Gemessen an der Anzahl der Personen und den bewältigten

Einsätzen, können wir mit dem Verlauf der Silvester-Nacht zufrieden sein.“

Das Polizeipräsidium Mannheim war zum Jahreswechsel 2023/24 mit einer zusätzlichen dreistelligen Anzahl an Polizeibeamten im Einsatz um lageangepasst an den verschiedenen Brennpunkten reagieren zu können. Nach einem eher ruhigen Start in die Silvesternacht stieg die Anzahl der Einsätze kurz vor dem Jahreswechsel deutlich an.

So hielten vermehrt kleinere als auch größere Brände die Einsatzkräfte in Atem. Es fielen eine Vielzahl an Mülleimern und -containern sowie Grünbewuchs verschiedenen vorsätzlich und versehentlich gelegten Feuern zum Opfer. Mehrere Personen in Heidelberg, Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis wurden durch Pyrotechnik verletzt.

Auch kam es in Mannheim, Heddesheim, Altenbach und Sandhausen durch Feuerwerksgebrauch zu Fahrzeugbränden. Mit einsetzendem Regen gegen 00:30 Uhr reduzierten sich die Feierlichkeiten im öffentlichen Raum deutlich. Insgesamt waren im Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Mannheim zwischen 21-05 Uhr 327 Einsätze zu verzeichnen.

Im Vorjahr waren es im Vergleichszeitraum 292 Einsätze.

Mannheim

In Mannheim kam es vor allem im Bereich des Wasserturms zu einer größeren Ansammlung von Feiernden. Die Lage blieb hierbei größtenteils ruhig. In der Spitze befanden sich ca. 4.000 Personen vor Ort. Gegen 02:40 Uhr kam es im Bereich der Innenstadt zu einer Auseinandersetzung zweier Gruppen in deren Verlauf eine Person mittels eines Messers verletzt wurde.

Ein Tatverdächtiger konnte festgenommen werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Im Laufe der Nacht wurden innerhalb der Waffen- und Messerverbotszone Mannheim 20 Schreckschusswaffen und ein Messer sichergestellt. Die Besitzer sehen nun Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz bzw. gegen die Waffen- und Messerverbotszone entgegen.

„Die Vielzahl der sichergestellten Waffen ist ein Ergebnis der Waffen- und Messerverbotszone und zeigt, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind.“ so Polizeipräsident Siegfried Kollmar.

Heidelberg

Der Großteil der Feiernden fand sich rund um die Alte Brücke in Heidelberg ein. Hier kamen in der Spitze über 2.000 Personen zusammen. Aufgrund des großen Personenandrangs wurden die Alte Brücke sowie die Theodor-Heuss-Brücke gegen 23:45 Uhr für weitere zuströmende Personen gesperrt.

Die Sperrungen konnten bereits gegen 00:30 Uhr wieder aufgehoben werden, nachdem viele Personen in die Altstadt weiterzogen.

Rhein-Neckar-Kreis

Auch im Rhein-Neckar-Kreis gestaltete sich die Lage für die Polizei vergleichsweise ruhig. In Hockenheim mussten Polizei und Feuerwehr kurz nach 24 Uhr zu einem Brand in der 2. Industriestraße ausrücken. Hier gerieten mehrere Paletten mit Baumaterialien in Brand. In Ober-Flockenbach geriet aus bislang unbekannter Ursache eine Pergola/Hütte in Brand. Hierbei entstand nach ersten Erkenntnissen ein Schaden von ca. 20.000 Euro. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden.

Durch einen fehlgeleiteten Böllerwurf wurde die Scheibe eine PKW in Nußloch beschädigt. Die Ermittlungen hinsichtlich der Verursacher wurden durch das Polizeirevier Wiesloch übernommen. Im Bereich der Drehscheibe Walldorf kamen in der Spitze ca. 250 Personen zusammen. Hier kam es immer wieder zu Ordnungsstörungen und den unsachgemäßen Umgang mit Pyrotechnik durch vor allem jüngeres Publikum.

Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen wurden 3 Polizeibeamte leicht verletzt. Die Verletzungen entstanden durch fehlgeleitete oder gezielt gegen die Einsatzkräfte gerichtete Pyrotechnik sowie den Verdacht eines Knalltraumas. Es kam während des Einsatzes zu zwei Widerstandshandlungen/tätlichen Angriffen.

„Wir hatten zum Jahreswechsel drei, zum Glück nur leicht, verletzte Polizeibeamte zu beklagen. Das sind ganz klar drei zu viel, jeder Angriff auf Einsatzkräfte, egal ob von Feuerwehr, Rettungsdienst oder Polizei wird von uns, wo möglich, konsequent verfolgt. Ich bedanke mich bei allen eingesetzten Einsatzkräften für deren Engagement zum Jahreswechsel.“ so Polizeipräsident Siegfried Kollmar.

Alkohol abermals Unfallursache

Mannheim (ots) – Heute Morgen um 05:25 Uhr beabsichtigte ein 23-jähriger Jaguar-Fahrer von L 7 in Richtung Bismarckstraße zu fahren. Aus bislang unbekannten Gründen kam er von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen auf der Bismarckstraße, in Höhe L 6, befindlichen Baum. Die Polizeibeamten des Polizeireviers Mannheim Oststadt stellten während der Unfallaufnahme fest, dass der 23-Jährige deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Zudem stellten die Beamten fest, dass für den Pkw bereits seit dem Sommer 2023 kein gültiger Versicherungsschutz mehr bestand. Der alkoholisierte 23-Jährige wurde zum nahe gelegenen Revier gebracht, wo ihm Blut genommen wurde. Der Führerschein wurde einbehalten.

Der Sachschaden am Jaguar und an dem Baum beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

1,4 Promille führen zu Unfall mit Lichtmast

Mannheim (ots) – Eine 48-jährige Mitsubishi-Fahrerin befuhr die Seckenheimer Landstraße. Vermutlich aufgrund des übermäßigen Alkoholgenusses kam es zur Kollision mit einem Lichtmast der MVV Energie, welcher im Kreisel der Seckenheimer Landstraße/ Will-Sohl-Straße in Fahrtrichtung Seckenheim befestigt war.

Als die Polizeibeamten des Polizeireviers Mannheim-Oststadt an der Unfallstelle eintrafen, stand der Mitsubishi stark beschädigt am Fahrbahnrand. Die 48-Jährige befand sich unverletzt neben ihrem Fahrzeug. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten einen Alkoholgeruch, der von der 48-Jährigen ausging. Ein Alkoholtest ergab über 1,4 Promille. Die Frau wurde auf das Revier gebracht, wo ihr Blut genommen wurde. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Der Schaden am Fahrzeug sowie am Lichtmast beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die 48-Jährige muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

Partygast vergessen und eingeschlossen

Mannheim (ots) – Am Montag vernahm ein Anwohner der Stolzeneckstraße gegen 05 Uhr Hilferufe aus Richtung der nahe gelegenen Kleingartenanlage und verständigte die Polizei. Als eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Neckarau der Meldung nachging, entdeckte sie einen jungen Mann, der in einer Gartenanlage eingesperrt war.

Der 17-jährige erzählte, dass er während einer Feier eingeschlafen war und dann offensichtlich von seinen Freunden vergessen wurde. Da das Gelände mit einem hohen Zaun und Stacheldraht umschlossen ist und das Tor verschlossen wurde, war er im Garten gefangen, weshalb er laut um Hilfe rief.

Mittels einer Leiter konnte der junge Mann aus seiner misslichen Lage befreit werden. Bis auf eine leichte Unterkühlung kam er nur mit einem Schrecken davon. Die Streife brachte den 17-Jährigen nach Hause, der sich bei den Freunden und Helfern von der Polizei bedankte.

Mehrfamilienhaus nach Brand unbewohnbar

Mannheim (ots) – In der Silvesternacht kam es gegen 23.00 Uhr zum Ausbruch eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus in der Gaußstraße. Aus bislang noch unbekannter Ursache fing die Inneneinrichtung einer Wohnung Feuer. Im weiteren Verlauf brannte die Wohnung vollständig aus. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und die Bewohner des Hauses auf die Straße geleiten.

Ein Feuerwehrmann verletzte sich hierbei leicht an der Hand. Die 70-jährige Bewohnerin der Brandwohnung zog sich eine Rauchgasintoxikation zu und wurde in ein Mannheimer Krankenhaus eingeliefert.

Das Mehrfamilienhaus ist durch das Feuer und das Löschwasser derzeit nicht bewohnbar. Der Schaden dürfte sich auf einen mittleren sechsstelligen Betrag belaufen. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Versammlung verläuft friedlich

Mannheim (ots) – Heute Nachmittag zwischen 15-16:12 Uhr kam es im Bereich der O 7 Quadrate zu einer angemeldeten Versammlung zum Thema Polizeigewalt. Die Kundgebung verlief ruhig und störungsfrei. An ihr nahmen in der Spitze bis zu 200 Personen teil. Zu Beeinträchtigungen der Straßen- und Schienenverkehrs kam es nicht.

Vorfahrt missachtet – eine Person leicht verletzt

Mannheim (ots) – Am frühen Samstagmorgen, gegen 01:40 Uhr, ereignete sich in der Breiten Straße, Höhe E1, ein Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Ein 25-jähriger BMW-Fahrer befuhr ordnungswidrig die Breite Straße (Fußgängerzone) in Richtung Kurpfalzkreisel. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden VW Golfs, in der Folge kam es zur Kollision.

Der 20-jährige Beifahrer im VW wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 9.000 Euro. Der 25-jährige Unfallverursacher musste die Beamten nach der Unfallaufnahme mit aufs Revier begleiten und eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren Hundert Euro hinterlassen.

Verkehrsunfall zwischen Pkw und einer Straßenbahn, PM Nr. 2

Mannheim (ots) – Am Freitagabend, gegen 18:50 Uhr, befuhr ein 59-Jähriger mit seinem Opel die Otterstadter Straße und kollidierte im Kreuzungsbereich zur Relaisstraße mit einer Straßenbahn, welche in Richtung Mannheim-Rheinau Endstelle unterwegs war. Ersten Ermittlungen zu Folge missachtete der Pkw-Führer die bevorrechtigte Straßenbahn, weshalb es zur Kollision kam.

Aufgrund des Zusammenstoßes wurde der Opel noch gegen einen weiteren Pkw geschleudert. Der Opel wurde hierdurch so stark deformiert, dass es den beiden Insassen nicht mehr möglich war die Türen zu öffnen. Die Berufsfeuerwehr Mannheim musste mit technischem Rettungsgerät das Fahrzeug öffnen, um die beiden Insassen zu befreien und sie dem Rettungsdienst zu übergeben.

Die beiden Fahrzeuginsassen, der 59-Jährige und seine 58-jährige Beifahrerin, verletzten sich beide, weshalb sie zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden mussten. Der Straßenbahnführer erlitt durch den Zusammenstoß einen Schock.

Es stand geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von 20.000 €. Aufgrund der Rettungsmaßnahmen und Bergemaßnahmen war der Straßen-/Bahnverkehr der Linie 01 bis gegen 20:50 Uhr beeinträchtigt.