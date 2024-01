Neustadt: Kinder durch Feuerwerk verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 01.01.2024, kurz nach Mitternacht, wurden vier Kinder im Alter zwischen 7 und 10 Jahren durch eine explodierende Feuerwerksrakete in Neustadt an der Weinstraße leicht verletzt.

Die Kinder standen auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Neusatzstraße, als in diesem Bereich durch Jugendliche Feuerwerkskörper gezündet wurden. Eine der Raketen flog in Richtung des Balkons und zündete über den Köpfen der Kinder. Die Kinder erlitten hierdurch leichte Verletzungen. Es war eine ambulante Behandlung erforderlich.

Die Raketen dürften zuvor von einem 17jährigen Jugendlichen abgefeuert worden sein. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an, ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.