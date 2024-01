Neustadt: Feuerwehreinsätze zum Jahreswechsel 2023/2024

Neustadt an der Weinstraße – Einsätze der Feuerwehr Neustadt an der Weinstraße am 31.12.2023 und 01.01.2024.

31.12.2023: 17:18 – 17:55 Uhr

Einheiten: Stadtmitte II (Löschzug II, Löschzug III)

Festplatzstraße

Rauchwarnmelder

Ein Rauchwarnmelder aus einem zwei Parteienwohnhaus in der Festplatzstraße beschäftige am späten Silvesternachmittag (31.12.2023) die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Rettungskräfte befand sich keine Person mehr in der verqualmten Wohnung. Unter Atemschutz und einem Löschgerät kontrollierte die Feuerwehr die Wohnung. Die Ursache konnte zügig ausfindig gemacht werden. Angebranntes Essen war der Grund der Rauchentwicklung und Aktivierung des Rauchwarnmelders. Den Herd kontrollierten die Einsatzkräfte und belüfteten mit einem Hochleistungslüfter die Wohnung. Verletzt wurde niemand. Die betroffene Person konnte nach der Belüftung wieder in die Wohnung.

Im Einsatz standen 21 Einsatzkräfte mit sechs Fahrzeugen, der Rettungsdienst und die Polizei.

31.12.2023: 22:35 – 23:49 Uhr

Einheiten: Löschzug Lachen-Speyerdorf, Löschgruppe Geinsheim, Löschgruppe Duttweiler, Medienteam

Theodor-Heuss-Straße

Brand eines Nebengebäudes

Am späten Silvesterabend (31.12.2023) meldeten mehrere Bürger über Notruf einen Gartenhausbrand in der Theodor-Heuss-Straße im Ortsteil Lachen-Speyerdorf. An der gemeldeten Örtlichkeit konnte, im rückwärtigen ein Gartenhausvollbrand (Nebengebäude) von den Einsatzkräften bestätigt werden. Die Feuerwehr baute den Löschangriff über die Theodor-Heuss-Straße und der Straße im Ringel auf. Nach zwanzig Minuten konnte der Einsatzleiter Feuer unter Kontrolle melden. Um an die versteckten Glutnester im Inneren des Gartenhauses zu gelangen, musste dieses von den Einsatzkräften ausgeräumt und der Brandschutt außerhalb nachgelöscht werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Ob der Brand durch einen Feuerwerkskörper ausgelöst wurde, kann von Seiten der Feuerwehr nicht bestätigt werden. An der Gartenhütte entstand Totalschaden.

Im Einsatz standen neben der Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei.

01.01.2024: 00:08 – 00:45 Uhr

Einheiten: Kleinalarm Stadtmitte

Kübelweg

Vegetationsbrand

Das neue Jahr 2024 war gerade acht Minuten alt als der erste Einsatz für die Feuerwehr auflief. Gemeldet war ein Vegetationsbrand im Kübelweg unterhalb der Welschterrasse. Den zirka zehn Quadratmeter großen Brand hatte die Feuerwehr mit einem handgeführten Strahlrohr zügig unter Kontrolle und abgelöscht. Aller Wahrscheinlichkeit führte abgebranntes Feuerwerk zu dem Brand. Auf dem Rückweg zur Hauptfeuerwache mussten die Einsatzkräfte auf Höhe des Strohmarktes einen Zwischenstopp einlegen und glimmendes Restfeuerwerk ablöschen.

Im Einsatz standen neun Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen.

01.01.2024: 01:00 – 01.29 Uhr

Einheiten: Kleinalarm Stadtmitte

Neusatzstraße

Unterstützung Rettungsdienst

Aufgrund der anhäufenden medizinischen Notfälle nach dem Silvesterfeuerwerk benötigte der Rettungsdienst die Unterstützung der Feuerwehr als „First Responder“ bei einem medizinischen Notfall in einem Mehrparteienwohnhaus in der Neusatzstraße. Zwei Kameraden aus der Hauptfeuerwache eilten zur Einsatzstelle und übernahmen die Betreuung bis zum Eintreffen des Rettungswagenteams. Auf der Rückfahrt kamen die Einsatzkräfte an vier, durch Feuerwerk entstandene und bereits mit Wasser abgelöschten Restfeuerwerksbränden vorbei und kontrollierten diese.

01.01.2024: 01:07 – 01:38 Uhr

Einheiten: Löschzug Mußbach

Kurpfalzstraße

Unterstützung Rettungsdienst

Gegen 01:07 Uhr am Neujahrsmorgen rückte der Löschzug Mußbach zur Unterstützung des Rettungsdienstes als „First Responder“ in die Kurpfalzstraße Ecke am weißen Haus aus. An der Örtlichkeit hatten sich zwei Personen durch Glasflaschen verletzt. Bei einer Person versorgte die Feuerwehr eine Blutung, die weitere Person zog sich leichte Verletzungen zu. Nach Eintreffen des Rettungswagenteams übergab der Einsatzleiter beide Personen. Beide kamen zur Abklärung in ein Krankenhaus.

01.01.2024: 01:43 – 01:59 Uhr

Einheiten: Kleinalarm Stadtmitte

Talstraße

Feuerwerksbrand

Gegen 01:45 Uhr am Neujahrsmorgen meldete eine aufmerksame Bürgerin einen Brand in der Talstraße (B39) zwischen der Quellen- und der Schöntalstraße kurz hinter der Bahnüberführung Stadtauswärts. An der gemeldeten Einsatzstelle, neben den Bahngleisen, glimmten Überreste von abgebranntem Feuerwerk vor sich hin. Mit dem Schnellangriff des Tanklöschfahrzeuges waren die Überreste in wenigen Minuten abgelöscht.

01.01.2024: 02:22 – 02:34 Uhr

Einheiten: Kleinalarm Stadtmitte

Festplatzstraße

Brandnachschau

Ein Bürger informierte die Feuerwehr über einen Kleinbrand an der Einmündung von der Festplatz- in die Winzinger Straße. Wie schon zuvor in der Talstraße brannten noch Überreste von abgebranntem Feuerwerk vor sich hin. Diese wurden ebenfalls von den Einsatzkräften mit dem Schnellangriff des Tanklöschfahrzeuges abgelöscht und die Brandstelle kontrolliert.

Im Einsatz standen neun Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen.