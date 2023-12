Neustadt: Balkonbrand in der Allensteiner Straße

Neustadt an der Weinstraße – Sachschaden im fünfstelligen Bereich aber zum Glück keine Personenschäden ist die Bilanz eines Brandeinsatzes in der Allensteiner Straße am Silvesternachmittag (31.12.2023). Gegen 14:10 Uhr ging der Notruf wegen einem Balkonbrand im ersten Obergeschoß eines Mehrparteienwohnaus ein.

Beim Eintreffen fanden die Rettungskräfte einen ausdehnten Balkonbrand vor. Dank der richtigen Reaktion der Bewohner, welche sofort die Balkontür schlossen, sowie der Doppelverglasung konnte der Brand nicht in die Wohnung gelangen. Mit einem handgeführten Strahlrohr bekämpfte ein Trupp von der Rückseite des Gebäudes den Balkonbrand. Parallel ließ die Feuerwehr mit Unterstützung die zehn Parteienwohnhäuser räumen. Nachdem der Brand von außen so weit abgelöscht war, ging der Innenangriffstrupp unter Atemschutz auf den Balkon und führte weitere Löschmaßnahmen durch. Gleichzeitig wurde ein Hochleistungslüfter in den Einsatz gebracht. Dadurch gelangte kein Brandrauch in die Wohnung.

Aufgrund der gewählten Einsatztaktik konnte nach knapp zwanzig Minuten Feuer aus gemeldet werden. Da das Objekt mit Wärmedämmung verkleidet ist zogen sich die Nachlöscharbeiten noch einige Zeit hin, da die Dämmung auf dem Brand- und dem darüberlegenden Balkon geöffnet werden musste. Der Brand hatte sich schon unter die Dämmung gefressen und musste mit einem handgeführten Strahlrohr nachgelöscht und mit einer Wärmebildkamera kontrolliert werden.

Ursache des Brandes war ein eingeschaltetes, elektrisches Haushaltsgerät auf dem Balkon.

Im Einsatz standen 26 Einsatzkräfte, mit sieben Fahrzeugen der Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei.