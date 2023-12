Neustadt: Ladendiebstahl im „großen Stil“

Neustadt/Weinstraße (ots) – Bereits am 28.12.2023 um kurz nach 18 Uhr betraten zwei Frauen und drei Männer aus Pirmasens einen Supermarkt in der Adolf-Kolping-Straße in 67433 Neustadt/W. und beluden einen Einkaufswagen mit Ware. Diesen Einkaufswagen schoben sodann die Personen über den Eingang des Marktes, um die Ware in den abgestellten PKW zu laden.

Die Männer begaben sich anschließend wieder in den Markt, wo sie erneut einen Einkaufswagen beluden. Hiernach wurden die fünf Personen durch die zwischenzeitlich eingetroffenen Beamten angetroffen. Der Gesamtwert der entwendeten Ware belief sich auf circa 790 Euro. Alle Personen müssen sich nun wegen des begangenen Ladendiebstahls strafrechtlich verantworten.

Im Verlauf der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der 41-jährige Fahrer des geparkten PKW unter dem Einfluss von Amfetamin stand, weshalb diesem eine Blutprobe entnommen wurde. Diesen erwartet nun zusätzlich ein Straf-, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.