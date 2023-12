Neustadt: Betrunken mehrere Straftaten begangen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 30.12.2023 gegen 22:20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Fröbelstraße. Ein 33-Jähriger aus Neustadt an der Weinstraße touchierte in der dortigen Fröbelstraße ein geparktes Kraftfahrzeug und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Aufmerksame Bürger beobachteten dies und meldeten dies der hiesigen Polizeiinspektion, welche umgehende Fahndungsmaßnahmen einleitete.

Der 33-jährige Fahrer des PKW konnte wenig später durch eine Streifenwagenbesatzung gestoppt werden. Der Fahrer reagierte aggressiv und ungehalten, weshalb dieser sogar gefesselt werden musste. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Neustadter einen Wert von 1,88 Promille. Der Neustadter beleidigte die eingesetzten Beamte und musste zwecks Blutentnahme zur Dienststelle verbracht werden. Hier ergaben sich ferner Anhaltspunkte darauf, dass der 33-Jährige einem psychiatrischen Dienst vorgestellt werden musste.

An dem Abend wurde gegen den 33-jährigen Beschuldigten ein Ermittlungsverfahren wegen der Straßenverkehrsgefährdung und eines wegen Beleidigung eingeleitet. Der Führerschein des Beschuldigten wurde sichergestellt.

Sollte es weitere Verkehrsteilnehmer geben, welche durch den Fahrer gefährdet oder geschädigt wurden, so können diese sich an die Polizeiinspektion Neustadt/Wstr. unter der unten bezeichneten Adresse / Telefonnummer wenden.