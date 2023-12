Pkw fährt gegen umgestürzten Baum

Bebra (ots) – Ein 27-jähriger PKW-Fahrer aus Nentershausen fuhr am Donnerstag (28.12.), gegen 19.15 Uhr, auf der Kreisstraße 53 zwischen Imshausen Richtung Gilfershausen gegen einen quer über die gesamte Fahrbahn liegenden Baum. Dieser war vermutlich kurz zuvor umgestürzt und der Fahrer hatte das Hindernis zu spät bemerkt.

Der Mann blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 3.000 Euro. Der Baum wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Gilfershausen beseitigt. Hinweise zu dem Vorfall bitte an die Polizeistation Rotenburg/F., 06623/9370, jede andere Polizeidienststelle oder über die Online Wache www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Wohnung

Fulda. Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Donnerstag (28.12.) Zutritt zu einer Wohnung im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses in der Florenberger Straße. Die Täter durchsuchten im Anschluss die Wohnräume nach Diebesgut und stahlen zwei Geldbörsen und zwei Handys. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Fulda. Am Donnertagabend (28.12.), gegen 22.35 Uhr, warfen Unbekannte nach derzeitigen Erkenntnissen im Bereich der Brücke über die B 27 in der Hohenlohestraße einen Stein auf einen Pkw. Eine 41-Jährige Frau aus Fulda befuhr zu diesem Zeitpunkt die Bundesstraße von Künzell kommend in Richtung Bronnzell und bemerkte einen Aufprall im Heckbereich ihres VW Multivan.

Hierbei wurde glücklicherweise niemand verletzt, am Fahrzeug entstand jedoch Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Kurz danach informierte die Frau die Polizei Fulda, woraufhin Beamte einen Plasterstein auf der Fahrbahn auffanden und sicherstellten.

Die Polizei Fulda hat die Ermittlungen wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen Hinweise an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de mitzuteilen.

Verkehrsunfall

Fulda. Am Donnerstag (28.12.) kam es gegen 21:50 Uhr auf der Sickelser Straße in Höhe der Einmündung Pröbelsfeld zu einem Verkersunfall. Eine 18-jährige Künzellerin wollte von Fulda kommend nach links in die Straße Pröbelsfeld abbiegen. Damit der Gegenverkehr zunächst passieren konnte, musste sie ihren Mini One abbremsen.

Dies bemerkte der nachfolgende 43-jährige Fuldaer Ford-Fahrer zu spät und fuhr auf das Fahrzeug der 18-Jährigen auf. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt, es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 9.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Philippsthal. In der Nacht von Mittwoch (27.12.) auf Donnerstag (28.12.), im Zeitraum von 20:30 Uhr bis 10:40 Uhr, wurde in der Straße „Weinberg“ ein dort geparkter Pkw durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

Vermutlich beim Wenden beschädigte der unbekannte Verursacher Sachschaden an Fahrertür und am linken Außenspiegel in Höhe von rund 1.500 Euro und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Das verursachende Fahrzeug hinterließ blaue Fremdfarbe an dem geparkten Pkw. Es werden Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Rufnummer 06621-932-0 erbeten.

