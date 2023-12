Stark alkoholisierte Passagier festgenommen

Frankfurt-Flughafen (ots) – Am Donnerstag 28.12.2023, unterstützten gleich 4 Beamte der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt, eine Crew kurz vor ihrem Abflug nach Kasachstan. Der Grund: Die Besatzung hatte mit einem stark alkoholisierten Passagier zu kämpfen, welcher vom Flug ausgeschlossen wurde.

Der 44-Jährige akzeptierte das frühzeitige Ende seiner Reise nach Astana/Kasachstan jedoch nicht und zeigte ein aggressives Verhalten der Besatzung gegenüber. Bei einem gewaltsamen Versuch zurück an seinen Sitzplatz zu gelangen, schubste der Deutsche zudem eine Flughafenmitarbeiterin zu Boden. Gegenüber der Bundespolizei leistete er mit Schlägen, Tritten und Spucken Widerstand.

Die Beamten brachten ihn daraufhin zu Boden und fesselten ihn. Er wurde wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2 Promille. Der Flug fand ohne ihn statt.

Mann mit Betäubungsmittel festgenommen

Frankfurt (ots)-(lo) – Polizeibeamte haben am 28.12.2023 in einem Wettbüro „Am Hauptbahnhof“ einen Mann mit verkaufsfertig Betäubungsmitteln festgenommen. Gegen 22.25 Uhr trafen Polizeibeamte im Rahmen polizeilicher Maßnahmen in einem Wettbüro auf einen 20-Jährigen, der im Besitz von rund 120 Gramm verkaufsfertig portionierten Betäubungsmitteln und einem Bargeldbetrag im unteren 4-stelligen Bereich war.

Neben dem Verdacht des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz konnte der Mann keinen gültigen Aufenthaltstitel vorweisen. Er wurde in die Arrestzellen des Präsidiums eingeliefert und wird dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Sachbeschädigung an Rathaus

Frankfurt-Altstadt (ots)-(th) – Am Donnerstag 28.12.2023 gegen 09 Uhr warf ein 27-Jähriger eine Glasflasche gegen eine Scheibe des Frankfurter Rathauses am Römerberg. Die Scheibe wurde dadurch beschädigt.

Der Tatverdächtige wurde noch vor Ort festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Er muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

Fahrgast stürzt nach Unfallflucht

Frankfurt-Seckbach (ots)-(dr) – Am 28.12.2023, stürzte an der Borsigallee in einer U-Bahn ein Fahrgast, als ein Autofahrer einen Verkehrsverstoß beging. Der gestürzte Mann verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher flüchtete.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wendete gegen 16:50 Uhr ein bislang unbekannter Autofahrer in Höhe der Borsigallee 11 verbotswidrig sein Fahrzeug und nahm dadurch einer U-Bahn der Linie 4, die in Fahrtrichtung „Am Erlenbruch“ unterwegs war die Vorfahrt. Der U-Bahnfahrer führte eine Vollbremsung durch, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wodurch ein 51-jähriger Fahrgast stürzte und sich leicht am Kopf verletzte. Der verständigte Rettungsdienst nahm später die medizinische Versorgung vor.

Der Fahrer des Pkw setzte hingegen nach dem Wendemanöver seine Fahrt in Richtung „Vilbeler Landstraße“ fort, ohne anzuhalten. Über das Fahrzeug und den Fahrer ist bislang nichts bekannt. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim 18. Revier unter der Rufnummer 069 / 755 – 11800 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Verkehrsunfall am Bahnübergang

Frankfurt-Nordend (ots)-(dr) – Am Donnerstag 28. Dezember 2023, ereignete sich an der U-Bahn Haltestelle „Dornbusch“ ein Unfall, bei dem eine Fußgängerin mit einer U-Bahn zusammenstieß und sich diverse Verletzungen zuzog. Eine 29-jährige Frau betrat gegen 09:40 Uhr den unbeschrankten Bahnübergang an der U-Bahnhaltestelle „Dornbusch“.

Für sie soll die Ampel rot angezeigt haben. Zu diesem Zeitpunkt fuhr an der Haltestelle eine U-Bahn der Linie 2 in nördlicher Fahrtrichtung ein, welche die Fußgängerin seitlich erfasste, sodass sie nach hinten taumelte. Nach Alarmierung des Rettungsdienstes kam die durch den Zusammenprall am Kopf und im Gesicht verletzte Frau zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Kurzzeitig kam es zur Sperrung der Eschersheimer Landstraße. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.

