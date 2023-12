Versuchte räuberische Erpressung

Darmstadt-Nord (ots) – In der Nacht von Donnerstag (28.12.) auf Freitag (29.12.) gegen Mitternacht kam es im Vilbeler Weg in Darmstadt-Nord zu einer versuchten räuberischen Erpressung. Ein bislang unbekannter Täter soll unter Androhung von Gewalt versucht haben die Herausgabe von Gegenständen zu erreichen. Die Geschädigten folgten der Forderung nicht, woraufhin er flüchtete.

Vor dem Vorfall machte sich der Verdächtige an verschiedenen Fahrzeugen zu schaffen und wurde dabei beobachtet, wie er in einem der Fahrzeuge saß.

Es kam zu keiner körperlichen Auseinandersetzung oder Entwendung von Eigentum.

Es handelt sich um einen männlichen Täter von schlanker Statur, der zwischen 180 und 190 cm groß ist. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine schwarze Hose und einen schwarzen Kapuzenpullover.

Die Kriminalpolizei Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Identität des Täters oder zum Tatgeschehen geben können. Sachdienliche Hinweise werden von den Ermittlern des Fachkommissariats 10 unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Diebstahl von Autoreifen – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – In der Otto-Röhm-Straße kam es zwischen Samstag (23.12.) um 14 Uhr und Mittwoch (27.12.) um 8.30 Uhr zu einem Diebstahl an einem Fahrzeug. Unbekannte montierten 4 Winterreifen von einem geparkten Auto ab und entwendeten diese. Weiterhin wurden 4 Sommerreifen, die sich im Kofferraum des Fahrzeugs befanden, gestohlen. Es wird vermutet, dass der Pkw zum Tatzeitpunkt nicht verschlossen war, was den Diebstahl erleichterte.

Um Ihr Fahrzeug bestmöglich vor Diebstahl zu schützen:

Auto in abschließbarer Garage oder an belebten, gut beleuchteten Orten abstellen

Verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten

Zündschlüssel immer abziehen, auch bei kurzer Abwesenheit

Alle Öffnungen (Türen, Fenster, Kofferraum) schließen

Aktivieren Sie vorhandene Sicherheitsfeatures wie Diebstahlwarnanlage

Achten Sie auf optische Signale beim Verriegeln des Autos

Ersatzschlüssel nicht im oder am Auto verstecken

Das Fachkommissariat 21/22 der Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen übernommen und erbittet sachdienliche Hinweise, die zu einer Ergreifung von Tatverdächtigen oder zum Auffinden des Diebesguts führen könnten, unter der Rufnummer 06151/969-0 mitzuteilen.

Darmstadt-Dieburg

Einbruch in Einfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen

Alsbach-Hähnlein (ots) – Zwischen Montag 25.12. und Donnerstag 28.12.23, wurde ein Einfamilienhaus in der Hindenburgstraße Ziel eines Einbruchs. Die bisher unbekannten Täter verschafften sich durch das Einschlagen einer Fensterscheibe im hinteren Bereich des Hauses Zutritt. Im Inneren durchwühlten die Eindringlinge sämtliche Räumlichkeiten.

Der Umfang der entwendeten Gegenstände ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls dauern an.

Zeugen, die im relevanten Zeitraum zwischen Weihnachten und den darauffolgenden Tagen in der Hindenburgstraße oder der näheren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Diebstahl aus Auto – Polizei sucht Zeugen

Roßdorf (ots) – In der Nacht von Donnerstag (28.12.) auf Freitag (29.12.) kam es in Gundernhausen zu einem Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug. Der Vorfall ereignete sich in der Gabelsbergerstraße, in der Kriminelle sich Zugang zu einem unverschlossenen Auto verschafften. Die Täter entwendeten aus dem Fahrzeug Bargeld im Wert von etwa 30 Euro sowie eine Geldbörse samt persönlicher Dokumente.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen in der Gabelsbergerstraße oder der näheren Umgebung gemacht haben könnten.

Wer Hinweise zum Diebstahl oder den unbekannten Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit dem zuständigen Kommissariat 41 bei der Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154/6330-0 in Verbindung zu setzen.

Nachtragsmeldung zu „Sprengung eines Geldautomaten“

Groß-Umstadt (ots) – Am Freitagfrüh 29.12.2023 kam es in der Georg-August-Zinn-Str. zu einer Sprengung eines Geldautomaten. Nach derzeitigen Erkenntnissen näherten sich 4 Unbekannte einem frei aufgestellten Geldautomaten auf einem Park-and-Ride Parkplatz und sprengten diesen mittels Festsprengstoff.

Trotz der Detonation und dem dadurch entstandenen Schaden gelangten die Kriminellen nicht an das Geld innerhalb des Automaten. Daraufhin brachen sie die Tat ohne Beute ab und flüchteten mit ihrem Fahrzeug, das sie zuvor in der Nähe des Tatorts parkten.

Den Ermittlungen zur Folge flüchteten sie in Richtung Höchst im Odenwald auf der Bundesstraße 45. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 80.000 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden bei dem Vorfall keine Personen verletzt oder Gebäude beschädigt.

Die Arbeiten der Spurensicherung des Polizeipräsidiums Südhessen und der Sprengtechniker des Hessischen Landeskriminalamtes dauerten bis zum späten Vormittag an, um vorhandene Gefahren zu beseitigen und potentielle Beweise zu sichern.

Durch die laute Explosion wurden Anwohner in der näheren Umgebung wach. Diese beschrieben das Fluchtfahrzeug als dunkelfarbenes Auto. Genauere Angaben zur Marke und zum Modell sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Personen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder dem Fluchtfahrzeug geben können, werden dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Ihre Beobachtungen könnten entscheidend sein und zur Ergreifung der Täter beitragen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 (Kommissariat ZE40) entgegen genommen.

Groß-Gerau

Bei Einbruch gestört – Kriminelle flüchten

Riedstadt (ots) – In der Spessartstraße in Leeheim brachen am Donnerstag 28.12.2023 gegen 18.30 Uhr, unbekannte Täter in ein Wohnhaus ein. Die ungebetenen Besucher verschafften sich durch die Balkontür Zugang in die Räumlichkeiten und wurden hierbei offenbar von den heimkehrenden Bewohnern gestört.

Die Einbrecher flüchteten daraufhin ohne Beute vom Tatort. Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0.

Auto transportiert/Anhänger fast 60 Prozent zu schwer

Gernsheim (ots) – Den 66-jährigen Fahrer eines Autos mit Anhänger stoppten zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Donnerstagnachmittag 28.12.2023 auf der A 67. Auf seinem Anhänger transportierte der Mann einen Pkw.

Es lag eine Anhängelastüberschreitung von über 800 Kilo vor. Dies entspricht rund 59 Prozent. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt. Den 66-Jährigen erwartet nun ein entsprechendes Bußgeldverfahren.

Kreis Bergstraße

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bensheim (ots) – Am Mittwoch 20.12.2023 um 14.07 Uhr, kam es in Bensheim, an der Kreuzung Wormser Straße/Amperestraße/BAB 5 Auffahrt, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der flüchtige Unfallverursacher missachtete mit seinem dunklen Audi, aus Fahrtrichtung ARAL-Tankstelle kommend, die rote Ampel und stieß mit einem Mercedes-Fahrer zusammen, der bei grüner Ampel aus Fahrtrichtung Innenstadt kam.

Der Fahrer des AUDI fuhr unerlaubt weiter in Richtung Bensheim. Wer Hinweise auf den flüchtigen Fahrer oder den links beschädigten AUDI geben kann, soll sich bei der Polizeistation Bensheim unter der Tel: 06251/84680 melden.

Odenwaldkreis

Farbschmierereien an Schule – Zeugenaufruf

Höchst (ots) – In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag 27.12. und Donnerstagmorgen 28.12.2023 betraten Unbekannte das Gelände der Ernst-Göbel-Schule und besprühten eine Wand im Bereich des Eingangs zum Hallenbad mit Graffiti. Die unbekannten Täter verwendeten dabei blaue Farbe. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Das Kommissariat 41 in Erbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06062/9530.

Wohnhaus im Visier von Einbrechern – Zeugen gesucht

Brensbach (ots) – Im Buchenweg brachen am Donnerstag (28.12.), in der Zeit zwischen 15.30 und 18.15 Uhr, unbekannte Täter in ein Wohnhaus ein. Die ungebetenen Besucher verschafften sich über ein Fenster Zugang in die Räumlichkeiten. Sie erbeuteten anschließend unter anderem diverse Schmuckstücke.

Es wird in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Der Fall wird beim Kommissariat 21/22 in Erbach bearbeitet. Hinweise können über Rufnummer 06062/9530 mitgeteilt werden.

