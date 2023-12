3 Jugendliche zünden Müllsäcke an

Kelkheim (jn) – Am Donnerstag 28.12.2023, sind mehrere Jugendliche aufgefallen, die einen auf dem Bürgersteig abgelegten Müllsack angezündet haben. Um 20:50 Uhr wurde das etwa 16-jährige Trio beobachtet, als es in der Straße „Im Stückes“ den Müllsack in Brand setzte.

Infolgedessen geriet auch ein angrenzender Holzzaun sowie weiterer Müll in Feuer, so dass ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro entstand. Während der Brand von einem Zeugen gelöscht wurde, flüchteten die 3 Jungs in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise auf die Jugendlichen geben können, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Tel: 06196/2073-0.

Gullydeckel für Einbruch genutzt

Hofheim am Taunus (jn)- Am Freitag 29.12.2023, versuchten Unbekannte mit einem Gullydeckel in eine Gaststätte einzubrechen. Um kurz vor 04:30 Uhr näherten sich die bislang unbekannten Täter dem Restaurant in der Rheingaustraße und warfen den mehrere Kilogramm schweren Deckel gegen die gläserne Eingangstür der Gaststätte.

Derzeit ist noch unklar, ob die Täter anschließend den Gastraum betraten, gestohlen wurde nichts. Was bleibt ist ein Sachschaden in Höhe von mindestens 3.000 Euro. Sachdienliche Hinweise werden von der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0 erbeten.

Mehrere Strafverfahren nach Verkehrskontrolle eingeleitet

Hattersheim am Main, Kürenbergstraße, Freitag, 29.12.2023, 01:35 Uhr

(jn)Strafrechtliche Konsequenzen dürfte die Kontrolle einer jungen Frau aus dem Landkreis Offenbach in der vergangenen Nacht in Hattersheim sowohl für sie als auch ihren Beifahrer haben. Um 01:35 Uhr hatten sich Hofheimer Polizisten für die Überprüfung eines VW sowie dessen Fahrzeuginsassen in der Kürenbergstraße entschieden. Zunächst ergab ein freiwilliger Drogenvortest, dass die Fahrerin unter dem Einfluss von gleich zwei unterschiedlichen Drogen stand.

Im weiteren Verlauf konnten bei ihrem Beifahrer Gegenständen und Drogen aufgefunden werden, die auf einen Handel mit Betäubungsmitteln hindeuten. Gegen das Duo wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zudem wurden auf der Polizeistation in Hofheim weitere polizeiliche Maßnahmen, unter anderem eine Blutentnahme und eine erkennungsdienstliche Behandlung, durchgeführt.

Einbruch über den Balkon

Bad Soden am Taunus, Neuenhain, Sophienruhe, Mittwoch, 27.12.2023, 08:00 Uhr bis Donnerstag, 28.12.2023, 20:00 Uhr

(jn)Im Bad Sodener Stadtteil Neuenhain kam es im Tatzeitraum zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagabend zu einem Wohnungseinbruch. Die bislang unbekannten Täter kletterten auf den Balkon eines Mehrparteienhauses an der Anschrift „Sophienruhe“ und gelangten über die Balkontür in die Räumlichkeiten. Diese wurden durchsucht und dabei Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Von den Tätern fehlt bis dato jede Spur.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06196 / 2073 – 0 entgegen.

Senior verliert Kontrolle und verursacht Unfall

Kelkheim (Taunus), Frankfurter Straße, Parkstraße, Donnerstag, 28.12.2023, 15:55 Uhr

(jn)Zu einem schadensträchtigen Unfall, bei dem auch der 87-jährige Unfallverursacher verletzt wurde, kam es am Donnerstagnachmittag in Kelkheim. Um 15:55 Uhr befuhr der 87-Jährige aus Zeilsheim am Steuer seines Opel die Frankenallee vom Kreisverkehr in Fahrtrichtung Frankfurter Straße. Im Kreuzungsbereich Frankenallee / Frankfurter Straße missachtete der Senior die rote Ampel, touchierte den Renault einer 40-Jährigen, die an der Ampel wartete, und setzte seine Fahrt in Richtung Parkstraße fort. Er touchierte noch einen Poller, bis seine Fahrt durch die Schaufensterscheibe eines Matratzen-Geschäftes beendet wurde.

Der 87-Jährige kam mit leichteren Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Warum er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor ist noch unklar, sein Führerschein wurde sichergestellt. Insgesamt entstand ein erheblicher Sachschaden. Dieser dürfte sich auf mindestens 20.000 Euro belaufen.

Auffahrunfall mit drei Verletzten

Sulzbach (Taunus), Bundesstraße 8, Donnerstag, 28.12.2023, 14:15 Uhr

(jn)Bei einem Auffahrunfall auf der B 8 bei Sulzbach sind am Donnerstagnachmittag drei Personen verletzt worden. Um 14:15 Uhr befuhr eine 38-jährige BMW-Fahrerin aus Hattersheim die B 8 von Frankfurt in Fahrtrichtung Kelkheim, als sie auf Höhe des MTZ einen vorausfahrenden und verkehrsbedingt abbremsenden Hyundai zu spät bemerkte.

Infolgedessen kollidierte sie mit dem Heck des Wagens, an dessen Steuer eine 59-jährige Frau aus Maintal saß. Sowohl die 38-jährige Unfallverursacherin und ihre 11-jährige Mitfahrerin als auch die 23-jährige Beifahrerin des Hyundai mussten zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser verbracht werden. Zudem entstand ein erheblicher Sachschaden, der BMW wurde abgeschleppt.

