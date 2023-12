Schläger im Zug – Bundespolizei sucht Zeugen

Kassel/Marburg (ots) – Wegen Beleidigung und Körperverletzung in einem Regionalzug (RE 24420) von Friedberg in Richtung Marburg ermittelt die Bundespolizeiinspektion Kassel. Als Tatverdächtiger gilt ein 27-jähriger wohnsitzloser Algerier. Er soll bislang unbekannte Mitreisende beleidigt und geschlagen haben. Im Bahnhof Marburg verlies der Schläger den Zug.

Durch Zeugenhinweise konnten Beamte der Polizeistation Marburg den Mann nach kurzer Fahndung festnehmen und seine Identität feststellen. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren gegen den 27-jährigen Algerier eingeleitet.

Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann oder wer ebenfalls Opfer des 27-Jährigen geworden ist, wird gebeten, sich unter der Tel: 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Dreister Dieb mit Einkaufswagen voller Beute ertappt – Polizei sucht Zeugen

Kassel-Nord (ots) – Besonders dreist ist ein bislang unbekannter Ladendieb am Donnerstagabend in einem Discounter in der Kasseler Nordstadt vorgegangen: Mit einem Einkaufswagen voller Getränke, Alkohol und Lebensmittel verließ er im Eilschritt das Geschäft, ohne zu bezahlen.

Ein anderer Kunde hatte anschließend die Verfolgung des flüchtenden Täters aufgenommen, woraufhin dieser den Wagen, an dem auch noch ein Rad abgebrochen war, schließlich samt Beute stehenließ und Fersengeld gab. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Ladendieb geben können.

Es soll sich um einen ca. 25 Jahre alten, ca. 1,70 Meter großen und schlanken Mann mit kurzen schwarzen Haaren und dunklerem Teint gehandelt haben, der eine dunkle Jacke, eine blaue Jeans und weiße Sneaker trug.

Wie die aufnehmende Streife des Polizeireviers Nord berichtet, hatte sich die Tat in dem Geschäft in der Niedervellmarer Straße gegen 18:15 Uhr ereignet. Nachdem der Dieb vor dem Geschäft von dem Zeugen angesprochen worden war, ergriff er mit dem Wagen die Flucht in die Niedervellmarer Straße und weiter in Richtung Bunsenstraße. Offenbar wegen des Schadens am Wagen und des ihn verfolgenden Zeugen ließ er den Einkaufswagen mit Waren im Wert von knapp 300 Euro schließlich stehen.

Wer den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise auf den Täter geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

