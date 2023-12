Offenbach, Main-Kinzig: Die Polizei-News

Flagge heruntergerissen

Hanau (ots)-(cb) – Ein 20-Jähriger konnte am Freitag, gegen 1.40 Uhr, durch die Polizei vorläufig festgenommen werden, nachdem er am Marktplatz eine Israel-Flagge heruntergerissen und beschmutzt haben soll. Dank der Videoschutzanlage war der Tathergang zu erkennen. Eine Streife der Polizeistation konnte den Tatverdächtigen im Nahbereich vorläufig festnehmen.

Gegen den Mann ermitteln die Staatsanwaltschaft Hanau und die Staatsschutzabteilung des Polizeipräsidiums Südosthessen unter anderem wegen des Verdachts der Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten gemäß § 104 Strafgesetzbuch.

Junge von Auto erfasst

Hanau (ots)-(cb) Ein 11-jähriger Junge aus Hanau wollte am Donnerstag, gegen 17.35 Uhr, die Lamboystraße (30er Hausnummern) überqueren und wurde dabei von einem weißen Audi erfasst. Verkehrsbedingt musste ein Fahrzeug auf der rechten der beiden Fahrspuren im Bereich einer Grundstückseinfahrt stoppen, um Fußgänger passieren zu lassen.

Diesen Moment nutzte der Schüler aus, um auf die andere Straßenseite zu wechseln. Eine auf der linken Fahrspur fahrende 46 Jahre alte Frau in ihrem Audi bemerkte das rennende Kind zu spät und erfasste es mit der Fahrzeugfront. Der Junge erlitt durch den Unfall vermutlich ein Polytrauma und kam schwer verletzt in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Bereich Main-Kinzig

Person wieder in Sicherheit

Hammersbach/A45 (ots)-(neu) – Einen glücklichen Ausgang nahm ein stundenlanger Einsatz auf der Autobahn 45 bei Hammersbach. Am Donnerstagmittag hatte sich eine Frau aus dem Raum Aschaffenburg auf einer hohen Brücke welche über die Autobahn führt, aus eigener Veranlassung selbst in Lebensgefahr gebracht.

Die Polizei sperrte daraufhin beide Richtungsfahrbahnen und leitete den Verkehr weiträumig ab. Gleichwohl kam es zu einem kilometerlangen Rückstau von Fahrzeugen, welche auf der Autobahn 45 die Anschlussstelle Hammersbach in Richtung Hanau bereits passiert hatten und somit vor der Einsatzstelle festsaßen.

Spezialkräfte der Polizei verhandelten stundenlang mit der Frau und hatten schließlich Erfolg: Sie konnten diese kurz vor 19 Uhr in Sicherheit bringen. Sie kam umgehend in eine Fachklinik und wird dort nun behandelt.

Dachgeschosswohnung brennt – Bewohnerin mit schwerst verletzt

Langenselbold (ots)-(cb) – Vermutlich löste der technische Defekt eines Haushaltsgerätes am Donnerstagabend an der Anschrift Schießhütte (30 er Hausnummern) einen Brand aus. Das Feuer breitete sich schnell in den Räumen der bewohnten Dachgeschosswohnung aus.

Die verständigte Feuerwehr musste die 77-jährige Bewohnerin über die Drehleiter aus dem Dachgeschoss retten. Die Dame erlitt durch den Brand eine Rauchgasintoxikation sowie lebensbedrohliche Verletzungen, sie befindet sich derzeit in einer Fachklinik.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 30.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Südosthessen:

Polizei geht von einem friedlichen Jahreswechsel aus

Stadt und Kreis Offenbach (ots)-(neu) – Die Polizei in Stadt und Kreis Offenbach bereitet sich auf den bevorstehenden Jahreswechsel vor und geht von einem grundsätzlich friedlichen Verlauf aus.

„Üblicherweise treffen in der Silvesternacht viele feiernde Personen im privaten Kreis, aber auch auf öffentlichen Plätzen aufeinander, was durchaus auch zu polizeilichen Einsätzen führen kann. Darauf sind wir ausreichend vorbereitet und haben die Personalstärken auf den Wachen entsprechend der Erfahrungen aus der Vergangenheit angepasst“, so Marco Weller, Leiter der Abteilung Einsatz in Offenbach.

Für die Silvesternacht richtet sich die Polizei mit folgenden Hinweisen an die Bevölkerung:

Zeigen Sie in einem Konfliktfall Zivilcourage, ohne sich dabei selbst in Gefahr zu bringen. Sollten Sie Straftaten bzw. Gewalttätigkeiten beobachten, rufen Sie umgehend den Notruf 110 an und überlassen Sie der Polizei die Klärung der Sache.

Wenn Sie selbst bedrängt oder belästigt werden, machen Sie nach Möglichkeit sofort andere Personen auf sich aufmerksam. Informieren Sie vor Ort eingesetzte Polizeikräfte oder suchen Sie persönlich eine-nahe gelegene Polizeidienststelle auf.

Machen Sie es Taschendieben schwer und meiden Sie dichtes Gedränge. Geld und Wertsachen sollten Sie weitgehend zu Hause lassen, wo es sicher ist.

Von illegalen und/oder selbst gebastelten Raketen und Böllern gehen immense Gesundheitsgefahren aus, die regelmäßig zu schwersten Verletzungen führen. Ärzte und Pflegepersonal in den Notaufnahmen der Krankenhäuser können „ein Lied davon singen“. Nutzen Sie daher nur zugelassenes Feuerwerk und Böller und vermeiden Sie unnötige Risiken für Ihre Gesundheit.

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 1. Kalenderwoche 2024

Südosthessen (ots)-(cb/mw) – Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits an Wildgefahrenstrecken sowie an Unfallschwerpunkten. Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

02.01.2024:

L 3347, Gemarkung Nidderau (Wildgefahrenstrecke);

03.01.2024:

B 459, Gemarkung Offenbach (Unfallschwerpunkt); L 3262, Gemarkung Langen (Wildgefahrenstrecke); B 44, Gemarkung Langen (Gefahrenstelle); K 174, Gemarkung Dietzenbach (Wildgefahrenstrecke);

05.01.2024:

BAB 66, Gemarkung Bad Orb (Unfallschwerpunkt);

07.01.2024:

L 3313, Gemarkung Neu-Isenburg (Unfallschwerpunkt); BAB 66, Gemarkung Bad Orb (Unfallschwerpunkt)

