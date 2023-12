Balkonbrand – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am Donnerstag 28.12.2023 gegen 17:00 Uhr, kam es zu einem Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Blücherstraße. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, bevor es auf die Hausfassade übergriff. Durch den Brand wurde ein auf dem Balkon befindlicher Grill beschädigt.

Ein Anwohner hatte vor Ausbruch des Feuers mehrere Jugendliche beobachtet, die vor dem Haus mit Feuerwerkskörper hantierten. Der Anwohner konnte zwei Jugendliche näher beschreiben.

Einer war ca 1,90 Meter groß, trug eine schwarze ärmellose Jacke, einen grauen Pullover, Jeans und weiße Sneaker.

Der Andere war ca 1,50 Meter groß und trug eine schwarze Jacke, Jeans und eine Kappe.

Ob hierbei ein Bezug zu dem Brand besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Hinweise auf die Identität der Jugendlichen geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Ohne Führerschein und Versicherung unterwegs – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am Donnerstag 28.12.2023 gegen 18 Uhr, informierte ein Zeuge die Polizei, da in der Hartmannstraße ein Auto in einem Baum gefahren war. Vor Ort konnte ein 19-Jähriger mit seinem verunfallten BMW festgestellt werden. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und bereits im Begriff, abgeschleppt zu werden. Auch an dem Baum entstand Sachschaden.

Der 19-Jährige gab an, aufgrund eines technischen Defektes die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren zu haben. Die Polizei habe er nicht verständigen wollen. Der Grund hierfür konnte schnell gefunden werden: Weder war der junge Mann im Besitz eines Führerscheins, noch war sein Fahrzeug versichert.

Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca 650 Euro. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Unfallhergang machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Zigarettenautomat aufgebrochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (27.12.2023 – 28.12.2023) brachen Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Riedlangstr. auf. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Geschwindigkeitskontrollen im Januar 2024

Präsidialbereich (ots) – Überhöhte bzw. nicht angepasste Geschwindigkeit bleibt weiter eine Hauptunfallursache: 2022 wurden im Zuständigkeitsbereich des PP Rheinpfalz wegen nicht angepasster oder überhöhter Geschwindigkeit 1.896 Verkehrsunfälle registriert. Im Jahr 2021 waren dies noch 1.792 Verkehrsunfälle.

Die Verkehrsunfallstatistik 2022 mit ausführlichen Informationen zur Unfalllage und unseren Maßnahmen finden Sie auf unserer Internetseite https://s.rlp.de/YSXrl .

Die Verkehrsüberwachung mittels Verkehrskontrollen gehört zu den zentralen Aufgaben der Polizei. Im Monat Januar finden daher im Bezirk des Polizeipräsidiums Rheinpfalz wie folgt Geschwindigkeitskontrollen statt:

Im Gebiet der Polizeidirektion Landau:

02.01.2024 im Bereich Kandel-Höfen

11.01.2024 im Bereich Eschbach

17.01.2024 im Bereich Kandel-Höfen

23.01.2024 im Bereich Eschbach

Im Gebiet der Polizeidirektion Ludwigshafen:

04.01.2024 im Bereich Speyer

09.01.2024 im Bereich Ludwigshafen

19.01.2024 im Bereich Maxdorf

29.01.2024 im Bereich Frankenthal

Im Gebiet der Polizeidirektion Neustadt:

12.01.2024 im Bereich Grünstadt

15.01.2024 im Bereich Bockenheim

24.01.2024 im Bereich Bad Dürkheim

30.01.2024 im Bereich Haßloch

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass Kontrollen auch außerhalb der genannten Zeiten und Örtlichkeiten stattfinden.