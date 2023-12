Durch Reizstoff verletzt

Speyer (ots) – Am 28.12.2023 gegen ca. 18:30 Uhr, kam es im Bereich der Kreuzung Hilgardstraße/Ludwigstraße zwischen einem 55-jährigen PKW-Fahrer und einem unbekannten, männlichen Fahrradfahrer zu einer unklaren Verkehrssituation. Deshalb fuhr der Autofahrer dem Radfahrer einig Meter nach und sprach ihn in der Ludwigstraße an.

Nachdem der 55-Jährige aus seinem PKW ausgestiegen und zu dem Radfahrer gegangen war, besprühte ihn der Radfahrer mit einem Reizstoff und entfernte sich anschließend in Richtung Innenstadt. Hierdurch erlitt der Autofahrer eine starke Hautreaktion im Gesicht in Form von Rötung und einem andauernden Liedschluss.

Der Radfahrer wird als männlich, höchstens 30 Jahre alt, Oberlippenbart, bekleidet mit einem grauen Hoodie beschrieben.

Wer hat den Vorfall beobachtet oder hat zu oben genannter Zeit in der Ludwigstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de .

Unfall mit verletztem Pedelecfahrer

Speyer (ots) – Am Donnerstag kurz vor 11 Uhr, fuhren eine 62-jährige PKW-Fahrerin und ein 72-jähriger Pedelecfahrer in der Dudenhofer Straße in gleicher Richtung. Der Pedelecfahrer fuhr auf dem Radweg und passierte die Einmündung zu Theodor-Heuss-Str. auf dem vorgeschriebenen Überweg.

Die Autofahrerin bog ihrerseits nach rechts in die Theodor-Heuss-Straße ab und übersah dabei den bevorrechtigten Pedelecfahrer, welcher infolge der Kollision zu Boden stürzte und Schmerzen im Rückenbereich erlitt. Der 72-Jährige wurde vom Rettungsdienst vor Ort erstversorgt, lehnte eine weitere Behandlung jedoch ab.