Abbrennen von Feuerwerkskörper

Edenkoben (ots) – In der Edesheimer Straße beschwerten sich am Donnerstag 28.12.2023, 16 Uhr, Anwohner über Unbekannte, die Silvesterböller abfeuerten. Die Polizei weist darauf hin, dass das Abfeuern von pyrotechnischen Gegenständen grundsätzlich nur in der Zeit zw. dem 31.12.2023-01.01.2024 erlaubt ist.

Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern in unmittelbarer Nähe von Krankenhäusern, Kirchen, Kinder- und Altenheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen ist verboten.

Müllsack angezündet

Edenkoben (ots) – Unbekannte haben 28.12.2023, 17.30 Uhr, einen Müllsack an der Bushaltestelle in Brand gesetzt. Durch die hinzugerufene Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht und somit ein Sachschaden verhindert werden. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Tel: 06323 9550 entgegen.

Aggressiv nach Dauerzocken

Edenkoben (ots) – Weil er nach knapp 5 Stunden „Zockerei“ immer noch kein Geld aus einem Spielautomaten gewonnen hatte, wurde ein 47-jähriger Mann in einer Spielothek anderen Gästen gegenüber aggressiv, weshalb die Polizei vor Ort erscheinen musste. Sie erteilte dem Mann einen Platzverweis. Grummelnd packte er seine Sachen und verließ die Örtlichkeit.

Versuchter Einbruchsdiebstahl ins Gymnasium

Edenkoben (ots) – Über eine Eingangstür im rückwärtigen Bereich sind Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag 28.12.2023, 23.20 Uhr bis 29.12.2023, 01.30 Uhr, in das Gymnasium in der Weinstraße eingebrochen. Was genau entwendet wurde, steht derzeit nicht fest.

Ersten Ermittlungen zufolge kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Jugendliche Zugang in das Objekt verschafften. Die Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.