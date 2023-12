Brandstiftung in Bus – Jugendlicher stellt sich

Mainz (ots) – Nachdem die Polizei Mainz öffentlich nach dem Täter einer Brandstiftung in einem Linienbus fahndete, stellte sich der Jugendliche mittlerweile der Polizei. In seiner Vernehmung gab er die Tat zu und wurde bei der Polizei erkennungsdienstlich behandelt. Weitere Informationen veröffentlicht die Polizei aufgrund seines Alters nicht.

Auseinandersetzung im Bleichenviertel

Mainz (ots) – Am frühen Freitag 29.12.2023 gegen 02:30 Uhr, werden 3 Personen vor einer Kneipe im Bleichenviertel aus einer Gruppe heraus angegriffen und verletzt. Zuvor kam es bereits in der Kneipe zu verbalen Anfeindungen aufgrund der möglichen Anhängerschaft zu anderen Fußballvereinen. Als die drei zwischen 33 und 42 Jahre alten Männer, die Kneipe verlassen, werden sie von rund 10 Personen verfolgt, auf der Straße angegriffen und mehrfach getreten und geschlagen. Sie erleiden leichte Verletzungen.

Die Polizei kontrolliert kurz darauf die Gaststätte. Neben anderen Personen wurden mehrere Männer im Alter von 19-34 Jahren angetroffen, unter denen ein Tatverdächtiger festgestellt werden konnte. Diese werden einer Kontrolle und Identitätsfeststellung unterzogen und erhalten einen Platzverweis für das Bleichenviertel bis um 06 Uhr morgens. Bei einem Teil der kontrollierten Personen handelt es sich um ehemalige Mitglieder einer Mainzer Ultragruppierung.

Kreis Mainz-Bingen

Brand einer Papiermülltonne

Oppenheim, Bädergasse (ots) – Aus ungeklärter Ursache kam es am 28.12.2023 gegen 22:05 Uhr, zu einem Brand einer Papiermülltonne in der Bädergasse in Oppenheim. Die daraus resultierende, starke Rauchentwicklung breitete sich schnell zum angrenzenden Wohngebäude aus.

Eine Bewohnerin wurde durch die Feuerwehr aus dem Haus verbracht, die anderen Bewohner konnten selbstständig das Anwesen verlassen. Der Brand konnte schließlich durch die Feuerwehr gelöscht werden. Durch die Rußentwicklung entstand ein geringer Sachschaden am Gebäude. Die Mülltonne brannte komplett aus. Eine Bewohnerin wurde auf Grund einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus verbracht.

Die Mainzer Straße musste für den Zeitraum der Löschmaßnahmen kurzzeitig voll gesperrt werden. Zwei Fahrzeuge parkten in der Bädergasse am Fahrbahnrand, ohne die erforderliche Restbreite einzuhalten, weshalb ein Durchkommen der Feuerwehrfahrzeuge nicht möglich war.

PKW überschlägt sich an Anschlussstelle Freimersheim

A 63/Freimersheim (ots) – Insgesamt glimpflich für alle Beteiligten endete ein Verkehrsunfall am 28.12.2023 gegen 18:40 Uhr an der Anschlussstelle Freimersheim zur A 63. Dort war eine 54-Jährige mit ihrem PKW von der L 401 kommend nach derzeitigen Erkenntnissen falsch auf die Autobahn aufgefahren und kam noch im eigentlichen Abfahrtsbereich einer in Richtung Kaiserslautern fahrenden

36-jährigen Frau entgegen.

Es kam zur Kollision der beiden PKW. Infolgedessen überschlug sich das Auto der 54-Jährigen und blieb im Grünstreifen auf dem Dach liegen. Dabei hatten die beiden Frauen Glück im Unglück. Die 54-Jährige erlitt nur leichte Verletzungen und konnte sich auch selbst aus ihrem auf dem Dach liegenden PKW befreien.

Ihr Auto war stark beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf ca. 7.500 Euro. Die 36-Jährige blieb unverletzt. An ihrem Auto entstand ein Totalschaden, den die Polizei auf ca. 10.000 Euro schätzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein der 54-Jährigen einbehalten.

Im Einsatz waren neben Kräften der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim auch Streifen der Inspektionen Alzey und Kirchheimbolanden sowie der Polizeiwache Wörrstadt, sowie 13 Kräfte der Feuerwehr und fünf Kräfte des Rettungsdienstes. Für die Dauer der Unfallaufnahme waren der Abfahrts- und Auffahrtsbereich der A 63 in Richtung Kaiserslautern voll gesperrt.