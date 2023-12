Körperverletzung durch Feuerwerkskörper

Kaiserslautern (ots) – Dass das Zünden von Feuerwerkskörpern gefährlich ist, sollte weitläufig bekannt sein. Auch warnt die Polizei regelmäßig vor dem unsachgemäßen Gebrauch von Pyrotechnik. Dennoch kam es am Donnerstag 28.12.2023 zu einem Zwischenfall auf dem Vorplatz des Pfalztheaters. Nach den Angaben von Augenzeugen zündeten Jugendliche gegen 18 Uhr Raketen und warfen mit Böllern auf Passanten.

Ein 55-jähriger Mann wurde von einem Flugkörper am Bein getroffen und erlitt hierdurch Schmerzen. Die Verursacher rannten anschließend davon. Hinzugerufene Einsatzkräfte konnten vor Ort niemanden mehr feststellen. Laut Angaben des Geschädigten habe es sich bei den Unbekannten um 2-3 Jugendliche gehandelt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall rund um den Theatervorplatz beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel: 0631-369 2150 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

Randalierer festgenommen

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer randalierenden Person wurde die Polizei am Donnerstagnachmittag in die Fackelstraße gerufen. Eine 46-jährige Frau aus dem Stadtgebiet gab an, dass ihr ein unbekannter Mann immer nähergekommen sei. Als sie ihn darum bat, Abstand zu halten, habe der Mann versucht sie zu schubsen. Hierdurch verlor er das Gleichgewicht und fiel selbst zu Boden.

Nachdem der Unbekannte die Frau beleidigte, warf er eine Glasflasche nach ihr, ohne zu treffen. Noch bevor die Beamten an der Einsatzstelle eintrafen, lief der Mann davon. Bei der anschließenden Fahndung stellten die Beamten den Beschriebenen fest.

Während der Kontrolle fiel den Polizisten auf, dass der 54-Jährige alkoholisiert war. Sie nahmen den Mann in Gewahrsam. Auf der Dienststelle wurde dem Randalierer eine Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss über die Alkoholisierung des 54-Jährigen geben. Der Mann muss sich jetzt wegen

des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung und Beleidigung rechtfertigen. |kfa

Kraftrad gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Der Diebstahl eines Motorrads beschäftigte die Polizei am späten Samstagabend in der Straße „Zum Großen Berg“. Ein 52-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet meldete, dass er seine Yamaha XT 660 mit Kaiserslauterer Zulassungskennzeichen zwischen Donnerstag, 21.12.2023, 16 Uhr, und Samstag, 23.12.2023, 17 Uhr, in der Straße abgestellt hatte.

Bei seiner Rückkehr war das Zweirad weg. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in dem genannten Tatzeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder etwas zu dem Verbleib des Kraftrads sagen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2250 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

Kreis Kaiserslautern

Nach kurzer Flucht Haftbefehl vollstreckt

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Ein Polizeieinsatz sorgte am Donnerstagabend in der Römerstraße für Aufsehen. Zunächst wurde den Beamten ein Mann gemeldet, der wegen mehrerer Haftbefehle gesucht wurde. Als der 33-Jährige die herannahende Polizeistreife bemerkte, nahmen er und seine beiden Begleiter Reißaus. In einem angrenzenden Waldstück konnten zunächst die 23 und 36-jährigen Gefährten des Gesuchten gefunden werden.

Nachdem weitere Einsatzkräfte die Fahndung nach dem Flüchtigen unterstützten, konnte der gesuchte 33-jährige Mann in der Sandhofstraße angetroffen und festgenommen werden. Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft verblieb dieser bis zu seiner richterlichen Vorführung am Folgetag in Polizeigewahrsam. |kfa

Beschädigung einer Telekommunikationsanlage

Ramstein-Miesenbach/Landstuhl (ots) – Die Basisstation einer Mobilfunkmastes der Deutschen Telekom ist durch das Ziehen mehrerer Kabel aus ihren Sockeln beschädigt worden. Die Schadenshöhe beträgt ca. sechstausend Euro. Die Tat ereignete sich bereits am 22.12.2023 zwischen 09-09.30 Uhr.

Die Anlage befindet sich auf einem Feldweg zw. Landstuhl und Ramstein-Miesenbach, unter der BAB62. Vom Täter fehlt bisher jede Spur. Die Polizei Landstuhl bittet daher um Zeugenhinweise, welche zur Aufklärung der Tat führen könnten.|pilan

Sachbeschädigung durch Feuer mit anschließender Täterfestnahme

Bruchmühlbach-Miesau (ots) – Durch Feuer ist ein Dixi-Toilettenhäuschen in der Waldtraße beschädigt worden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zwei Tatverdächtige konnten durch Zeugenhinweise bereits kurz nach der Tat am 27.12.2023, gegen 18 Uhr, vorläufig festgenommen werden.

Bei ihnen wurden Beweismittel sichergestellt. Sie wurden erkennungsdienstlich behandelt und anschließend auf freien Fuß gesetzt. Beide standen zum Tatzeitpunkt unter alkoholischer Beeinflussung. Die Ermittlungen dauern an.|pilan