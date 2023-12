Aggressive Fahrweise führt zu Strafanzeige

Mannheim (ots) – Am Donnerstag 28.12.2023 gegen 12:30 Uhr, fiel Polizeibeamten des Reviers Mannheim-Innenstadt ein Mercedes in der Dynamostraße auf, da dieser immer wieder auf kurzen Strecken stark beschleunigte und seine Reifen durchdrehen ließ. Aufgrund seiner Fahrweise kontrollierten die Beamten den Autofahrer schließlich in der Mühldorferstraße.

Im Gespräch mit der Polizei machte der 29-Jährige einen äußerst nervösen Eindruck. Außerdem zeigte der Mann drogentypische Auffälligkeiten. Ein späterer Schnelltest verlief positiv auf Kokain. Der Mann musste schließlich auf der Dienststelle eine Blutprobe abgeben.

Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Drogenbesitzes und der Teilnahme unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr ermittelt. Zudem muss er mit Konsequenzen führerscheinrechtlicher Art rechnen.

Glasscheibe einer Haltestelle zerstört – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – An einer Straßenbahnhaltestelle in der Kattowitzer Zeile beschädigte eine bisher unbekannte Täterschaft am Donnerstagabend eine Glasscheibe des Haltestellenhäuschens. Gegen 20:15 Uhr hörte ein Zeuge einen lauten Knall. Kurz darauf konnte er beobachten wie vier dunkelgekleidetebPersonen in Richtung Siedlerheim davonrannten. Der Sachschaden wird auf einen mittleren 4-stelligen Betrag geschätzt.

Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern oder der Tat geben können, sich unter der Tel: 0621/777769-0 zu melden.

Tödlicher Verkehrsunfall auf L 597

Mannheim (ots) – Am Donnerstag gegen 17:00 Uhr kam es auf der L 597 zwischen Schwetzingen-Hirschacker und Mannheim-Friedrichsfeld zu einem folgenschweren Unfall, bei welchem ein Unfallbeteiligte ums Leben kamen. Nach derzeitigem Stand der Unfallermittlungen, kam ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr.

Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW BMW, der in Richtung

Schwetzingen fuhr. Durch den Unfall erlitt der 16-jährige Leichtkraftradfahrer schwere Verletzungen, an denen er noch an der Unfallstelle verstarb.

Der 56-jährige Fahrer des PKW wurde durch den Unfall nicht verletzt. Die Verkehrspolizei und Staatsanwaltschaft Mannheim haben in enger Zusammenarbeit mit einem Unfallsachverständigen die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Für die Unfallbeteiligten, Ersthelfer, Zeugen aber auch die Einsatzkräfte standen umgehend Notfallseelsorger zur Verfügung, welche die weitere Betreuung der Beteiligten übernahmen.

Während der Unfallaufnahme musste die L 597 bis 20:40 Uhr voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Es liegen keine Meldungen bezüglich größerer Verkehrsstörungen vor. Die Ermittlungen dauern zum Berichtszeitpunkt noch an.

Fahrzeug beschädigt – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – In der Zeit zwischen Sonntag 12:00 Uhr und Donnerstag 11:30 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Täter bzw. Täterin einen in der Gralsstraße geparkten Ford. Mit einem bisher unbekannten Gegenstand zerkratzte der Unbekannte die gesamte rechte Fahrzeugseite und zerstach außerdem den linken vorderen Reifen.

Der Sachschaden wird auf einen mittleren 4-stelligen Betrag geschätzt. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden eingeleitet, welche durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarau geführt werden. Zeugenhinweise werden unter Telefon: 0621/83397-0 entgegengenommen.