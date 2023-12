Fahrzeug überschlagen – Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und Polizei im Einsatz

Schriesheim (ots) – Gegen 20 Uhr fuhr der 20-jährige Unfallverursacher mit seinem Renault auf der L596 zwischen Schriesheim-Altenbach und Schriesheim. Nähe der Ortsstraße kam er nach derzeitigem Erkenntnisstand aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach.

Durch das Unfallgeschehen wurden sowohl der Unfallverursacher, als auch dessen 17-jähriger Mitfahrer leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 10.000EUR.

Die, durch die Verkehrsunfallaufnahme und Bergung bedingte, Sperrung konnte letztlich gegen 21:56 Uhr vollständig aufgehoben werden. Einsatzbedingte Verkehrsbeeinträchtigungen bestehen nicht mehr.

Unbekannter leert Farbeimer aus – Zeugen gesucht

Ketsch (ots) – Zwischen Dienstag 18 Uhr und Mittwoch 08 Uhr, leerte ein bisher unbekannter Täter einen Farbeimer mit weißer Dispersionsfarbe im Bereich der Leipziger Straße an der Einmündung Jägerndorfer Straße aus. Durch die Freiwillige Feuerwehr Ketsch konnten die Farblache weitestgehend beseitigt werden. Dennoch dürfte an der Straße ein Schaden von rund 1.000 Euro entstanden sein.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen und vor Ort erste Spuren gesichert. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf den oder die Verursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Schwetzingen unter Tel: 06202/2880 zu informieren.

Mülltonnen in Brand gesetzt – Zeugen gesucht

Leimen, St.Ilgen (ots) – Unbekannte haben Freitagfrüh gegen 04 Uhr womöglich Feuerwerkskörper gezündet, wodurch 2 Mülltonnen in der Wittelsbacherallee in Brand gesetzt worden sind. Die Freiwillige Feuerwehr Leimen, St. Ilgen konnte den Brand glücklicherweise schnell löschen. Wohnhäuser waren durch den Brand nicht gefährdet. Die Höhe des Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden.

Der Polizeiposten Leimen hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bitte unter der Telefonnummer 06224/1749-0 zu melden.

Unter Alkoholeinfluss Unfall gebaut

Eberbach (ots) – Am Donnerstag um 12:10 Uhr, parkte eine 51-Jährige auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Güterbahnhofstraße aus, und beschädigte hierbei einen geparkten Volvo. Da der Halter des Fahrzeuges nicht zugegen war, verständigte sie die Polizei.

Während der Unfallaufnahme kam der Volvo-Besitzer hinzu. Die Polizeibeamten des Polizeireviers Eberbach stellten im weiteren Verlauf der Unfallaufnahme fest, dass die Unfallverursacherin unter Alkoholbeeinflussung stand. Ein Alkoholtest zeigte über 2 Promille an.

Die 51-Jährige wurde auf das Polizeirevier gebracht, wo ihr zunächst Blut und anschließend der Führerschein abgenommen wurden. Der Schaden am Volvo beläuft sich auf mehrere tausend Euro im 4-stelligen Bereich. Das Polizeirevier Eberbach hat nun die Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen die 51-Jährige eingeleitet.

Diebstahl von Kupferkabel – Zeugenaufruf

Nußloch (ots) – Zwischen Freitag 22.12.23 und Donnerstag 28.12.2023, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft aus dem Nußlocher Steinbruch mehrere Kupferkabel. Die Unbekannten gelangten auf das Gelände, indem sie das Schloss eines Zugangstores gewaltsam öffneten.

Wie hoch der entstandene Schaden ist, wird derzeit noch ermittelt. Das Polizeirevier Wiesloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel: 06222/5709-0 entgegen.

Unfall nach Vorfahrtmissachtung

Heddesheim (ots) – Am späten Donnerstag 28.12.2023 gegen 23:15 Uhr, bog eine 60-jährige Opel-Fahrerin von der Raiffeisenstraße kommend auf die L541 in Richtung Heddesheim ab. Hierbei übersah die Frau eine 21-jährige KIA-Fahrerin, welche auf der L541 in Richtung der A5 unterwegs war.

Im Einmündungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge, welche stark beschädigt und später abgeschleppt wurden. Der Gesamtschaden liegt bei 40.000 Euro. Die KIA-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen.