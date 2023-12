Handgreiflichkeiten zwischen Fußgänger und Radfahrer – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Am Dienstag 26.12.2023 schlug ein unbekannter Radfahrer einem 66-Jährigen Fußgänger ins Gesicht. Vorausgegangen war ein Streit zwischen den beiden Beteiligten. Um 20:30 Uhr stand der 66-Jährige an der Kreuzung Römerstraße /Feuerbachstraße an der rotzeigenden Fußgängerampel. Zeitgleich näherte sich ein Radfahrer, der von der dortigen Unterführung kommend in die Feuerbachstraße einbog.

Hierbei gerieten die beiden zunächst in verbale Streitigkeiten, in Folge der unbekannte Radfahrer dem 66-Jährigen zwei Mal in das Gesicht schlug. Durch die Schläge stürzte der 66-Jährige zu Boden. Bevor der Radfahrer seine Weiterfahrt in die Feuerbachstraße fortsetzte, trat er nochmal auf die Hand des am bodenliegenden Mannes und entfernte sich.

Der Radfahrer kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 180-185 cm groß, schlanke sportliche Körperstatur, ca. Ende 30 / Anfang 40, Drei-Tage-Bart, dunkler Fahrradhelm, gelbe Fahrradjacke, dunkle Winterhandschuhe.

Zeugen, welche Hinweise zu dem Radfahrer geben können/das Geschehen beobachten konnten, melden sich bitte beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel: 06221/ 3418-0.

Brand eines Toilettenhäuschens

Heidelberg (ots) – Am Donnerstag 28.12.2023 teilte eine aufmerksame Zeugin um 17:45 Uhr mit, dass in der Handschuhsheimer Landstraße mehrere Jugendliche die Tür eines Toilettenhäuschens geöffnet, einen Feuerwerkskörper gezündet und reingeschmissen hätten. In der Folge fingen Teile des Bodens und der Seitenwand Feuer.

Die Jugendlichen flüchteten daraufhin in Richtung Kapellenweg. Durch die Berufsfeuerwehr der Stadt Heidelberg konnte der Brand zügig gelöscht werden. Der Sachschaden wird auf einen mittleren 3-stelligen Bereich geschätzt. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen.