Ingelheim/OT Heidesheim (ots) – Am 28.12.23 kam es gegen 18:10 Uhr auf der A 60,

Fahrtrichtung Darmstadt kurz vor dem Autobahndreieck Mainz zu einem Verkehrsunfall, als ein Hund auf die Fahrbahn lief. Nach ersten Angaben des Hundehalters, riss sich der Hund von der Leine los, als in der Nähe Böller explodierten. Der Hund, eine große Dogge, lief auf die in der Nähe gelegene Autobahn.

Dort wurde er von einem PKW erfasst und überfahren. Im Anschluss fuhren mindestens 8 weitere Fahrzeuge über den toten Hund und wurden hierbei beschädigt. Zwecks Fahrbahnreinigung und Unfallaufnahme waren 2 der 3 vorhandenen Fahrstreifen für ca. 40 Minuten gesperrt. Danach war für weitere 50 Minuten ein Fahrstreifen gesperrt.

Es kam zu einem zeitweiligen Stau von ca. 2 km Länge. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 30.000 EUR. Verletzte Personen gab es zum Glück keine.

In diesem Zusammenhang nochmal die Bitte, mit Böllern verantwortungsbewusst umzugehen und an die Hundehalter, ihre Tiere bis nach Silvester gut zu sichern um ein Entlaufen zu verhindern.