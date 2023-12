Neustadt: Mann schießt in die Luft und wirft Böller

Neustadt an der Weinstraße (ots) – Am Nachmittag des 28. Dezember 2023 wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Neustadt an der Weinstraße darüber informiert, dass am Haltepunkt Neustadt-Böbig eine männliche Person mit einer Pistole in die Luft geschossen hat. Des Weiteren warf der Mann einen Böller und stieg danach in die S1 in Richtung Neustadt Hauptbahnhof ein.

Eine Streife der Bundespolizei suchte beim Halt der S1 am Hauptbahnhof Neustadt den Zug nach dem Beschuldigten ab. Der 36-jährige Deutsche wurde von den Bundespolizisten vorläufig festgenommen und zur Dienststelle verbracht.

Bei der Dursuchung des Mannes fanden die Polizisten eine entladene Schreckschusswaffe „Walther P22“, 19 Patronen und einen Knallkörper in seiner Jackentasche. Da der Deutsche keine Berechtigung zum Führen der Schreckschusswaffe nachweisen konnte, wurden die Gegenstände beschlagnahmt. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der 36-jährige die Dienststelle verlassen. Der Mitteiler erschien im Nachgang auf der Dienststelle und gab an, dass er aufgrund der Schussabgabe Ohrenschmerzen hat. Der Geschädigte filmte die Tat mit dem Smartphone. Die Aufnahmen wurden sichergestellt. Gegen den 36-jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Verstößen gegen das Waffengesetz eingeleitet.