Neustadt: Neue Haltestellen für die Buslinie 508

Neustadt an der Weinstraße – Die im Dezember 2022 neu eingeführte Buslinie 508 (Heidenbrunnental – Hauptbahnhof – Louis-Escande-Straße) wird um weitere Haltestellen ergänzt.

Ab Montag, 8. Januar 2024, verkehren die Busse Richtung Heidenbrunnental durch die Schütt und die Fröbelstraße. Zwischen Hauptbahnhof und Talpost wird dann zusätzlich an den Haltestellen „Schütt“, „Hauptstraße“ und „Walter-Engelmann-Platz“ gestoppt. Dies ist nun möglich, nachdem die Straßensanierung im Bereich der Tal- und Fröbelstraße abgeschlossen wurde.

In der Gegenrichtung, vom Heidenbrunnental zum Hauptbahnhof, hält die Linie 508 ab Montag, 8. Januar 2024, zusätzlich an der neuen Haltestelle „Amalienstraße“. Diese befindet sich in Höhe der Hausnummer 19 und bietet zwischen der Talpost und dem Hauptbahnhof eine weitere Zu- und Ausstiegsmöglichkeit.

Die nun seit mehr als 12 Monaten verkehrende Linie 508 wurde als neue Ost-West-Verbindung innerhalb der Stadt eingeführt, mit der auch das Weinstraßenzentrum und das Gewerbegebiet um die Louis-Escande-Straße besser angebunden werden.