Karlsruhe – Seniorin angerempelt und Geldbeutel entwendet – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Eine 74-jährige Frau wurde am Mittwochvormittag am Karlsruher

Hauptbahnhof von einer Unbekannten angerempelt. Anschließend wurde ihre

Geldbörse entwendet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand lief die 74-jährige Frau gegen 10:00 Uhr den

Treppenaufgang zum Gleis 13 nach oben, um dort in den Interregio-Express in

Richtung Aalen zu nehmen. Kurz vor dem Erreichen des Bahngleises versetzte eine

bislang unbekannte Täterin der Seniorin offenbar einen Stoß, sodass diese über

ihren Koffer stolperte und zu Fall kam. Als sie sich kurz darauf

wiederaufrichtete, bemerkte sie eine junge Frau in ihrer Nähe, die anschließend

in unbekannte Richtung davonging. Auf dem Weg zum Zug stellte die Geschädigte

schließlich fest, dass die Reißverschlüsse ihrer Handtasche geöffnet und ihr

Geldbeutel offenbar gestohlen worden war.

Die Geschädigte zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen an den Händen zu.

Sie begab sich zunächst nach Hause und erstattete im Nachgang Anzeige bei der

Polizei.

Bei der Tatverdächtigen soll es sich laut Angaben des Tatopfers um eine junge

Frau mit dunkler Haut, braunen Augen und braunen lockigen Haaren handeln.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666-3411 beim

Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt zu melden.

Karlsruhe – Ermittlungserfolg nach mehreren Raubstraftaten – Drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Nach mehreren Raubüberfällen und umfangreichen Ermittlungen hat die Polizei am

vergangenen Wochenende drei Beschuldigte im Alter von 14, 15 bzw. 22 Jahren

festgenommen, die sich mittlerweile auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

wegen des Vorwurfs des besonders schweren Raubes in Untersuchungshaft befinden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen die Beschuldigten seit Ende November in

insgesamt drei Fällen überwiegend jugendliche Geschädigte in S-Bahnen oder an

Haltestellen im Stadt-und Landkreis Karlsruhe ausgeraubt haben. Dabei sollen sie

ihre Opfer mit Teleskopschlagstöcken und Softairpistolen bedroht haben, um so an

deren Bargeld und Wertgegenstände zu gelangen.

Im Zuge der beim Haus des Jugendrechts geführten Ermittlungen erhärtete sich der

Tatverdacht gegen die Festgenommenen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden

in der Folge Durchsuchungsbeschlüsse für Wohnungen in Stutensee, Hambrücken,

Eggenstein-Leopoldshafen und Karlsruhe sowie Haftbefehle gegen die mutmaßlichen

Täter erwirkt, welche am Wochenende vollstreckt wurden.

Bei den Einsatz- und Durchsuchungsmaßnahmen am Freitag nahmen die Ermittler

zunächst den 14-jährigen Tatverdächtigen fest und stellten mutmaßliche Tatmittel

und weitere Beweismittel sicher. Am Samstag und Sonntag folgten dann die

Festnahmen der beiden 15 bzw. 22 Jahre alten Beschuldigten. Die Ermittlungen

dauern an.

Unbekannter Mann bedroht Fahrgäste – Bundespolizei sucht Zeugen und Geschädigte

Mannheim (ots) – Ein bislang unbekannter Mann soll am Montagabend (25.Dezember)

im Zug S1 auf der Fahrtstrecke von Mosbach-Nackerelz nach Eberbach mehrere

Fahrgäste mit einem Messer bedroht haben.

Bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr der unbekannte Täter in der S1 von

Mosbach-Neckarelz nach Eberbach. Während der Fahrt soll der Mann mit einem

Messer mehrere Fahrgäste bedroht haben. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen. Zeugen und insbesondere Geschädigte des Vorfalles, werden gebeten,

sich an die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe unter 0721-120160 zu wenden.

Stutensee – Alkoholisierter Autofahrer überfährt Kreisverkehr und durchbricht Leitplanke

Karlsruhe (ots) – Ein offenbar alkoholisierter Autofahrer verursachte am

Mittwochabend zwischen Freidrichstal und Staffort einen Verkehrsunfall, bei dem

er einen Kreisverkehr überfuhr, abhob und eine Leitplanke durchbrach.

Den ersten Feststellungen zufolge fuhr der 34-Jährige gegen 20:45 Uhr auf der

Kreisstraße 3579 von Friedrichstal kommend in Richtung Staffort in den

Kreisverkehr ein. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit überfuhr

der Mercedes-Fahrer die Mittelinsel des Kreisverkehrs, hob ab und durchbrach

eine Leitplanke. In der Folge wurde der Pkw die Böschung hinab geschleudert und

kam auf einem Radweg zum Stehen. Einen zum Unfallzeitpunkt in gleicher

Fahrtrichtung im Kreisverkehr fahrenden BMW verfehlte der Mercedes offenbar nur

knapp.

Der 34-Jährige Mercedes-Fahrer zog sich bei dem Unfall nach bisherigem

Erkenntnisstand lediglich leichte Verletzungen zu.

Nachdem sich im Rahmen der Unfallaufnahme Verdachtsmomente auf eine

Alkoholisierung bei dem 34-Jährigen ergaben, führten Polizeibeamte bei dem

Unfallfahrer einen Atemalkoholtest durch. Dieser zeigte einen Wert von rund 0,9

Promille an. Aufgrund des Messergebnisses musste der vermeintliche

Unfallverursacher die Beamten zur Dienststelle begleiten und eine Blutprobe

abgeben. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Er muss nun mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen.

Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe

des entstandenen Sach-und Flurschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.