Mannheim-Schönau: Heizungsnotdienst versucht Not einer Seniorin auszunutzen – Zeugen gesucht

Mannheim-Schönau (ots) – Da eine Seniorin Mittwochabend feststellte, dass ihr

Boiler im Badezimmer defekt war, bat sie Bekannte darum, einen Heizungsnotdienst

ausfindig zu machen. Diese suchten im Internet nach einem geeigneten Notdienst

im Raum Mannheim und wurden fündig. Im Glauben, dass es sich hierbei um eine

seriöse Firma handelt, gaben sie der Seniorin eine Handy-Nummer weiter, die

diese auch anrief. Zwei angebliche Handwerker betraten gegen 21 Uhr die Wohnung

in der Thorner Straße. Danach suchten sie das Badezimmer der Seniorin auf,

verschlossen aber die Tür, um ihr so den Blick auf die angeblichen

Reparaturarbeiten zu verwehren. Nachdem die zwei bislang Unbekannten ihre

vorgetäuschte Arbeit beendet haben, verlangten sie 1.500 Euro von der Seniorin.

Glücklicherweise verständigte diese sofort eine Vertrauensperson, woraufhin die

zwei Männer flüchteten und mit einem silberfarbenen Pkw die Tatörtlichkeit

verließen. Auf ihrer Flucht entwendeten sie noch Bargeld aus dem Flur der

Seniorin im unteren zweistelligen Bereich.

Über die Täter ist lediglich bekannt, dass sie gebrochenes Deutsch gesprochen

haben sollen, circa 45 Jahre alt waren und schwarze Kleidung trugen.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Sandhofen übernommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0621/77769-0 zu melden.

Mannheim: Einbruch in Brillengeschäft – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – In den F 2 -Quadraten verschaffte sich eine bislang unbekannte

Täterschaft gewaltsam über ein Küchenfenster Zutritt zu den Geschäftsräumen

eines Brillenladens. Dort entwendeten sie mehrere Brillen, Mobiltelefone und ein

Tablet. Die Diebstahls- und Sachschadenshöhe liegt im mittleren fünfstelligen

Bereich.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Spuren werden derzeit durch die Kriminaltechnik ausgewertet.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Wahrnehmungen getätigt oder etwaige

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Innenstadt, unter der Telefonnummer 0621/174-3310, zu melden.

Mannheim: Rund 11.000 Euro Sachschaden nach Unfall auf einem Supermarktparkplatz

Mannheim (ots) – Nachdem ein 57-jähriger Lkw-Fahrer am Mittwochmittag gegen

12:15 Uhr auf einen Supermarktplatz in der Maybachstraße fuhr, beschädigte

dieser mit seinem Anhänger in einer Kurve einen auf dem Parkplatz geparkten

Mercedes-Benz. Während des Unfalls befand sich der 26-jährige Fahrer des

Mercedes im Auto, wurde jedoch nicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden

beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 11.000 Euro geschätzt.

Mannheim: 32-Jähriger Geschädigter eines Raubes – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Mittwoch wurde ein 32-Jähriger zwischen den Quadraten L 12

und L 14 Geschädigter eines Raubes. Eine bislang unbekannte Person hielt dem

32-Jährigen gegen 23 Uhr von hinten ein Messer vor, griff ihm in die

Jackentasche und entwendete ein Deutschlandticket. Anschließend rannte die

Person in Richtung Mannheimer Innenstadt.

Der 32-Jährige sah von der Person nur die Rückansicht, weshalb lediglich bekannt

ist, dass die unbekannte Person mit Sturmhaube, schwarzem Hoodie, schwarzer

Jeans, schwarzen Reebok-Schuhen und schwarzen Handschuhen bekleidet war.

Außerdem war die Person ca. 170-175 cm groß.

Das Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen

aufgenommen. Es ist auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zur unbekannten

Person sowie zur Tathandlung machen können. Diese werden gebeten, sich unter der

Tel.-Nr.: 0621/174-4444, beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Mannheim: Duo entwendet Bargeld aus Weinladen – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Mittwochabend kurz vor 19 Uhr betraten ein bislang

unbekannter Mann und eine unbekannte Frau ein Weingeschäft in der

Spreewaldallee. Während der männliche Verdächtige die Verkäuferin ansprach,

blieb seine Komplizin im Bereich des Geschäftseingangs stehen. Der Mann gab vor

auf der Suche nach alten Euroscheinmodellen zu sein und bat die Verkäuferin in

ihrer Kasse nach diesen Scheinen zu suchen. Die Verkäuferin legte hierbei einige

Scheine auf dem Tresen ab. Als der Verdächtige darum bat, selbst einige

Banknoten durchzusehen, wurde die Verkäuferin misstrauisch. Das Duo verließ

daraufhin den Laden. Wenig später fiel auf, dass der auf dem Tresen angelegte

Betrag von rund 180 Euro fehlte.

Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

Person: männlich, englischsprechend, gut gekleidet, ca. 45 Jahre, ca. 175 – 180 cm groß, dunkle kurze Haare, kurzer/dunkler/gepflegter Bar, dick, dunkler Hautteint, weißes Hemd und Stoffhose. Person: weiblich, ca. 30 – 40 Jahre,ca. 170 cm groß, lange/dunkle/hochgesteckten Haare, dunkler Hautteint

Zeugen, welche Hinweise auf die Tat oder den Täter geben können, oder gegebenenfalls

selbst bereits von dem Duo angesprochen wurden, werden gebeten, das

Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter Tel.: 0621/71849-0 zu kontaktieren.