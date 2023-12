Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte entwenden Flagge – Zeugen gesucht

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In dem Zeitraum von Freitag, zu einem nicht

näher bestimmbaren Zeitpunkt, bis Montagnachmittag, 16 Uhr, entwendeten bislang

unbekannte Täter/ Täterinnen auf dem Leopoldplatz vor dem Rathaus in Eberbach

eine israelische Flagge. Im Zuge dessen wurde die Halterung der Flagge

beschädigt. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen

Betrag. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Dieser, die genauen

Tatumstände und ob ein Tatzusammenhang zu einer ähnlichen Tat besteht, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Diese werden durch das Polizeirevier Eberbach geführt. In diesem Zusammenhang

werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich beim

Polizeirevier Eberbach, unter der Telefonnummer 06271/9210-0, zu melden.

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Radfahrer

Sandhausen (ots) – Ein 66-jähriger Radfahrer befuhr am Mittwoch gegen 12:35 Uhr

den Feldweg Kirchheimer Mühle von Sandhausen kommend in Richtung Osten. Er

überquerte die L 598 und übersah den herannahenden Pkw eines 23-jährigen

Hyundai-Fahrers.

Der Radfahrer wurde bei dem Zusammenstoß frontal erfasst und kam auf der

Fahrbahn zum Liegen.

Durch die eingesetzten Rettungskräfte wurde der 66-Jährige notfallmedizinisch

betreut, verstarb jedoch an der Unfallstelle.

Während der Unfallaufnahme musste der Bereich bis 18 Uhr gesperrt werden. Es kam

zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Verkehrsdienst Heidelberg haben die

Ermittlungen zum Unfallgeschehen eingeleitet.

Weinheim /Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte brechen in Imbisswagen ein – Zeugen gesucht

Weinheim /Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bislang unbekannte Täter/Täterinnen

hebelten in dem Zeitraum von Samstagmittag, 15 Uhr, bis Mittwochvormittag, 09

Uhr, die Tür eines Imbisswagens auf. Dieser stand auf dem Parkplatz eines

Baumarktes in der Vierheimer Straße. Der/die Unbekannten entwendeten eine leere

Metallkassette.

Die Höhe des Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Weinheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht in

diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201/ 1003-0 beim Polizeirevier

Weinheim zu melden.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Feuerwerkskörper im Wert von knapp 300 Euro entwendet – Zeugen gesucht

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Zeit zwischen Donnerstag, den

07.12.2023 und dem gestrigen Mittwoch, 08:30 Uhr, öffnete eine bisher unbekannte

Täterschaft gewaltsam einen verschlossenen Container und entwendete hieraus

mehrere Feuerwerkskörper. Der Container war auf einem Parkplatz in der

Bahnhofstraße abgestellt und mit einem Vorhängeschloss verriegelt. Täterhinweise

sind bislang nicht bekannt. Der Gesamtschaden liegt im hohen dreistelligen

Bereich. Der Polizeiposten Walldorf hat die Ermittlungen übernommen und bittet

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.:

06227/841999-0 zu melden.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: 19-Jähriger mit Drogen aber ohne Führerschein Auto gefahren

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am frühen Donnerstag um kurz nach 02 Uhr

kontrollierte ein Streifenteam des Polizeirevier Sinsheim im Froschwiesenweg

einen 19-jährigen Mercedes-Benz-Fahrer. Während des Kontrollgesprächs konnten

die Beamten aus dem Fahrzeug deutlichen Marihuana-Geruch wahrnehmen. Bei einer

anschließenden Durchsuchung stellten die Beamten eine geringe Menge Marihuana im

Fahrzeug des 19-Jährigen fest. Weiterhin verlief ein durchgeführter Drogentest

positiv auf THC. Nach einer Abfrage im polizeilichen Systemen stellte sich

außerdem heraus, dass der 19-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und in einem Krankenhaus eine

Blutprobe entnommen. Sein Fahrzeugschlüssel wurde einbehalten. Ihn erwartet nun

eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Fahren

unter Drogenbeeinflussung sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zeugen nach unklarem Unfallhergang gesucht

Weinheim (ots) – Am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr ereignete sich im

Kreuzungsbereich der Ahornstraße/Pappelallee ein Verkehrsunfall zwischen einem

Ford und einem Audi. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der 21-jährige Mann im

Audi von der Ahornstraße in den Kreuzungsbereich ein. Aufgrund der geschlossenen

Bahnschranke der in der Nähe gelegenen Blumenstraße stockte der Verkehr im

Kreuzungsbereich der späteren Unfallstelle. Der Audifahrer tastete sich in die

Kreuzung. Hierbei kollidierte der Audi mit dem Ford einer 71-jährigen Frau,

welche von der Blumenstraße kommend ebenfalls den Kreuzungsbereich passierte. Da

sich die Angaben der Unfallbeteiligten bislang deutlich unterscheiden, werden

Zeugen, insbesondere Verkehrsteilnehmer der wartenden Fahrzeuge am Bahnübergang,

gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 in

Verbindung zu setzen.